Här jobbar man mest – och minst – i Europa

Från holländare som njuter av kortare arbetsveckor till greker som sliter längst dagar – så här ser Europas arbetskarta ut.

Svenskar och holländare i topp – italienare i botten

Enligt nya siffror från Eurostat väntas svenskar i snitt arbeta 43 år av sitt liv – bara Nederländerna ligger högre, med 43,8 år. Det är långt över EU-snittet på 37,2 år.

”Sverige sticker ut med ett av Europas längsta arbetsliv”, konstaterar Expressen med hänvisning till den färska statistiken.

I andra änden av skalan hittar vi Italien och Rumänien, där arbetslivet i snitt bara sträcker sig strax över 32 år.

Skillnaden mellan svenskar och italienare är alltså mer än tio års arbete – nästan ett helt decennium av livsarbete.