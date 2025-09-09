Svenskar arbetar näst längst i hela EU, men skillnaderna mellan hur mycket man jobbar i olika länder är enorma.
Här jobbar man mest – och minst – i Europa
Från holländare som njuter av kortare arbetsveckor till greker som sliter längst dagar – så här ser Europas arbetskarta ut.
Läs även: Tydligt besked: Visst vill vi jobba längre – Dagens PS
Svenskar och holländare i topp – italienare i botten
Enligt nya siffror från Eurostat väntas svenskar i snitt arbeta 43 år av sitt liv – bara Nederländerna ligger högre, med 43,8 år. Det är långt över EU-snittet på 37,2 år.
”Sverige sticker ut med ett av Europas längsta arbetsliv”, konstaterar Expressen med hänvisning till den färska statistiken.
I andra änden av skalan hittar vi Italien och Rumänien, där arbetslivet i snitt bara sträcker sig strax över 32 år.
Skillnaden mellan svenskar och italienare är alltså mer än tio års arbete – nästan ett helt decennium av livsarbete.
Kortast arbetsveckor i Holland – längst i Grekland
Men det handlar inte bara om hur länge vi arbetar i livet. Även den genomsnittliga arbetsveckan varierar kraftigt.
Nederländerna har EU:s kortaste arbetsvecka – runt 32 timmar – tack vare utbredd deltidskultur. Svenskar ligger betydligt högre på 35,7 timmar, medan greker toppar listan med nästan 40 timmar i veckan.
Det betyder att en genomsnittlig grek jobbar hela två arbetsdagar mer per månad än en holländare.
I längden blir skillnaden enorm: på tio år innebär det över 1000 timmar mer jobb – mer än ett halvårs heltidsarbete.
Skillnaderna i hur mycket vi jobbar beror på flera faktorer
Vad beror då skillnaderna på?
Det behöver inte nödvändigtvis handla om arbetsmoral utan faktorer som spelar roll är ålderism och efterfrågan på arbetskraft säger professor Moritz Hess vid Niederrhein University of Applied Sciences till Euronews och utvecklar;
“Om arbetsgivare behöver arbetskraft ökar det arbetskraftsdeltagandet och förlänger arbetslivets längd.”
Längst arbetsliv (antal år i snitt):
- Nederländerna – 43,8 år
- Sverige – 43,0 år
- Danmark – 42,9 år
- Tyskland – 42,4 år
- Estland – 42,3 år
Kortast arbetsliv (antal år i snitt):
- Rumänien – 32,7 år
- Italien – 32,8 år
- Grekland – 33,6 år
- Kroatien – 33,9 år
- Belgien – 34,1 år
Läs även: Svenskar jobbar mest i Norden – men frågan splittrar – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
