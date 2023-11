Framgångsrika människor har övermod och "produktiv paranoia"

Klassiker

Messis matchtröjor väntas gå för rekordmycket

Argentinske fotbollsstjärnan har redan slagit flera rekord under karriären – nu kan det vara dags för ytterligare ett. De sex matchtröjorna som Lionel Messi bar under förra årets VM i Qatar ska nämligen säljas på auktion – och kan dra in så mycket som över 100 miljoner kronor, rapporterar CNN. I så fall skulle Messis …