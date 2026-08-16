Jämnare ekonomi under hela pensionstiden – längre utbetalningstid

Att byta jobb och få högre lön på köpet är sällan en dålig affär. Det kan dock vara klokt att slänga ett extra öga på tjänstepensionen.

Hur mycket arbetsgivaren betalar in – och hur länge inbetalningarna fortsätter – varierar mellan olika arbetsgivare och pensionsavtal.

För många räcker 10 miljoner kronor gott och väl till pension. För en del andra är det beloppet inte tillräckligt. (Foto: Pexels)

Tjänstepensionen tar slut

Tjänstepensionen har kommit att bli lite av en ryggrad i det svenska pensionssystemet. Problemet är att den för många riskerar att ta slut långt innan pensionärslivet gör det.

Ett vanligt alternativ är att ta ut tjänstepensionen under fem år. Det kan verka attraktivt eftersom månadsbeloppet då blir betydligt högre än om samma kapital sprids ut över exempelvis tio eller femton år.

Nästan var fjärde pensionär uppger i en undersökning att de tar ut sin tjänstepension på max fem år. Det kan ge mer pengar i början av pensionärslivet – men också ett rejält ras längre fram.

Problemet uppstår när de fem åren har gått.

Då försvinner den delen av månadsinkomsten helt, vilket kan innebära ett kraftigt inkomstfall senare i livet.

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AP7 har tidigare pekat ut just för korta uttag av pensionen som ett vanligt misstag. Om hela tjänstepensionskapitalet tas ut under fem år finns risken att inkomsten därefter blir betydligt lägre.

Nyheter 24 visar exempel där en person som tar ut hela tjänstepensionen under fem år får 40 procent lägre inkomst när utbetalningarna upphör.