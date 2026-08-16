När arbetslivet tar slut är det lätt att fokusera på hur mycket pengar som kommer in på kontot varje månad. Men för den som har tjänstepension är det minst lika viktigt att fundera på hur länge pengarna ska betalas ut.
Jämnare ekonomi under hela pensionstiden – längre utbetalningstid
Drömmarna skiljer sig vitt åt vad en dräglig pension är. För många skulle 10 miljoner kronor onekligen vara en rejäl guldkant på tillvaron på ålderns höst.
Att byta jobb och få högre lön på köpet är sällan en dålig affär. Det kan dock vara klokt att slänga ett extra öga på tjänstepensionen.
Hur mycket arbetsgivaren betalar in – och hur länge inbetalningarna fortsätter – varierar mellan olika arbetsgivare och pensionsavtal.
Tjänstepensionen tar slut
Tjänstepensionen har kommit att bli lite av en ryggrad i det svenska pensionssystemet. Problemet är att den för många riskerar att ta slut långt innan pensionärslivet gör det.
Ett vanligt alternativ är att ta ut tjänstepensionen under fem år. Det kan verka attraktivt eftersom månadsbeloppet då blir betydligt högre än om samma kapital sprids ut över exempelvis tio eller femton år.
Nästan var fjärde pensionär uppger i en undersökning att de tar ut sin tjänstepension på max fem år. Det kan ge mer pengar i början av pensionärslivet – men också ett rejält ras längre fram.
Problemet uppstår när de fem åren har gått.
Då försvinner den delen av månadsinkomsten helt, vilket kan innebära ett kraftigt inkomstfall senare i livet.
AP7 har tidigare pekat ut just för korta uttag av pensionen som ett vanligt misstag. Om hela tjänstepensionskapitalet tas ut under fem år finns risken att inkomsten därefter blir betydligt lägre.
Nyheter 24 visar exempel där en person som tar ut hela tjänstepensionen under fem år får 40 procent lägre inkomst när utbetalningarna upphör.
Skattemässiga konsekvenser
Utbetalningstiden kan dessutom få skattemässiga konsekvenser. En hög pension under en kort period kan innebära att inkomsten blir högre under dessa år, vilket kan påverka hur mycket skatt som betalas.
Samtidigt är pensionsskatt individuellt och beror bland annat på ålder, övriga inkomster och kommunalskatt. Därför går det inte att säga att en viss uttagstid alltid är skattemässigt bäst.
En viktig anledning att tänka igenom beslutet noggrant är att möjligheten att ändra uttagstiden kan vara begränsad efter att utbetalningarna har börjat. Villkoren skiljer sig mellan olika tjänstepensionsavtal och försäkringsbolag.
Kontrollera reglerna
Det är därför klokt att kontrollera reglerna innan man börjar ta ut pengarna.
Den som plockar ut tjänstepensionen på fem år kan senare behöva leva länge på bara den allmänna pensionen. I åldersgruppen 65-69 år ligger den i genomsnitt på 17 261 kronor i månaden före skatt. Efter skatt motsvarar det ungefär 14 500 kronor.
För den som närmar sig pensionen är det också viktigt att få en bild av hela ekonomin – inte bara tjänstepensionen. Den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eventuellt eget sparande bör ses över tillsammans.
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