Tänkte du slänga de gamla CD-skivorna i förrådet? Tänk om. En ny våg av retroteknik har fått försäljningen att nå oväntade rekordnivåer – och det är helt andra köpare än väntat som driver rusningen.
CD-skivorna i garderoben rusar – uppgång på 58 procent
Det är dags att öppna den där dammiga flyttkartongen längst in i förrådet och syna innehållet på nytt. Plastfickorna som du var millimetrar från att köra till återvinningscentralen kan nämligen sitta på ett oväntat ekonomiskt och kulturellt kapital.
Siffrorna från den amerikanska branschorganisationen RIAA för det första halvåret 2026 visar på en utveckling som få förståsigpåare hade förutsett: intäkterna från CD-försäljningen i USA rusade uppåt med hela 58,6 procent jämfört med samma period föregående år.
Det handlar inte längre om en obetydlig avvikelse i marginalen eller ett sista desperat ryck från nostalgiska femtioplussare. Tvärtom.
Gen Z stänger av strömmen
Det är i stället den yngre generationen. De som knasigt nog aldrig ägt en fysisk skivspelare som nu leder rörelsen bort från de algoritmstyrda strömningstjänsterna.
Fenomenet speglar den större våg av retrotrend inom konsumentteknik som sveper över marknaden, där allt från gamla digitalkameror till trådburna hörlurar får nytt liv.
När Spotify och Apple Music har förvandlat musik till en oändlig, bakgrundsbrusande råvara söker sig yngre köpare efter något att faktiskt ta på. Det handlar om ägandeskap, om obrutna albumkoncept och om att slippa månatliga prenumerationsavgifter för låtar som plötsligt kan försvinna när licensavtalen löper ut.
Den oväntat starka försäljningsökningen på fysiska medier sätter också fingret på en ren investeringsfråga.
Vad är hyllvärmarna värda?
För samlare och vanliga hushåll innebär CD-skivans renässans att den gamla skivsamlingen inte längre bör betraktas som osäljbart skräp. Medan vinylskivans återkomst under de senaste femton åren trissat upp priserna till rekordnivåer, har kompaktdisken länge befunnit sig i en prismässig svacka.
Den perioden verkar nu vara över. CD-album med begränsade upplagor, specialutgåvor från tidigt 2000-tal och välbevarade förstapressningar har börjat stiga kraftigt på andrahandsmarknaden.
Artister som Taylor Swift har dessutom varit snabba med att erbjuda exklusiva CD-paket med unika samlarkort och bonusspår, vilket ytterligare spätt på efterfrågan bland yngre lyssnare.
Att köpa en skiva handlar därmed om mer än bara ljudkvalitet – det har blivit en statussymbol och ett sätt att manifestera sitt engagemang för en viss artist.
Det återstår förstås att se om CD-skivan kan nå samma uthålliga tillväxt som vinylen uppvisat under det senaste decenniet.
Men en sak är säker, den kompakta plastskivan är inte död. Innan du bär ut hyllvärmarna till grovsoporna kan det vara mödan värt att bläddra igenom fodralen en sista gång.