CD-skivorna i garderoben rusar – uppgång på 58 procent

Siffrorna från den amerikanska branschorganisationen RIAA för det första halvåret 2026 visar på en utveckling som få förståsigpåare hade förutsett: intäkterna från CD-försäljningen i USA rusade uppåt med hela 58,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Det handlar inte längre om en obetydlig avvikelse i marginalen eller ett sista desperat ryck från nostalgiska femtioplussare. Tvärtom.

Gen Z stänger av strömmen

Det är i stället den yngre generationen. De som knasigt nog aldrig ägt en fysisk skivspelare som nu leder rörelsen bort från de algoritmstyrda strömningstjänsterna.

Fenomenet speglar den större våg av retrotrend inom konsumentteknik som sveper över marknaden, där allt från gamla digitalkameror till trådburna hörlurar får nytt liv.

När Spotify och Apple Music har förvandlat musik till en oändlig, bakgrundsbrusande råvara söker sig yngre köpare efter något att faktiskt ta på. Det handlar om ägandeskap, om obrutna albumkoncept och om att slippa månatliga prenumerationsavgifter för låtar som plötsligt kan försvinna när licensavtalen löper ut.

Den oväntat starka försäljningsökningen på fysiska medier sätter också fingret på en ren investeringsfråga.