Så mycket sparar andra svenskar varje månad – ligger du över eller under?

Över 2 000 kronor mellan kvinnor och män

Den som vill jämföra sitt eget sparande med andras får också olika siffror beroende på vilken grupp man tittar på.

Män uppger att de sparar i genomsnitt 6 700 kronor i månaden. För kvinnor är motsvarande belopp 4 600 kronor.

Skillnaden är därmed drygt 2 000 kronor varje månad.

Det finns även skillnader i hur grupperna reagerar när börsen faller. Kvinnor är mer benägna att låta innehaven vara, medan personer med högre inkomster oftare köper eller anpassar portföljen.

Det genomsnittliga månadssparandet inklusive amorteringar är:

Ålder Kronor per månad 18-29 år 6 699 30-39 år 9 218 40-49 år 7 888 50-59 år 7 405 60-69 år 6 438 70 år och äldre 3 638 Samtliga 6 929

Börsras? De flesta avvaktar

Bland dem som har aktier och/eller fonder uppger 74 procent att de inte gör någonting när börsen går ner kraftigt. Ungefär var tionde både köper och säljer för att anpassa portföljen.

ANNONS

Bland kvinnor och personer över 60 år uppger drygt 80 procent att de sitter still.

”Bilden av småspararen som säljer i panik när börsen rasar stämmer dåligt med verkligheten”, konstaterar SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Tror på börsen inför årsskiftet

Mer än hälften räknar också med att börsen ligger kvar på dagens nivå eller stiger fram till årsskiftet.

Bland män är andelen 65 procent. Bland höginkomsttagare är den drygt 70 procent.

SEB pekar på att högre el- och drivmedelspriser samt stigande räntor riskerar att bromsa hushållens konsumtion. Ändå finns börstron kvar – och månadssparandet har vänt upp.

Sparkollen bygger på 2 014 webbintervjuer med personer över 18 år, genomförda av Demoskop mellan den 21 augusti och den 10 september 2026.

Läs också: Arv kan splittra familjer – experten varnar för vanligt misstag. E55