Sparar du några hundralappar eller flera tusen när lönen kommer? Svenskarnas månadssparande ökar igen, enligt nya siffror från SEB. Men bakom genomsnittet döljer sig, som så ofta, stora skillnader.
Så mycket sparar andra svenskar varje månad – ligger du över eller under?
5 600 kronor. Så mycket sparar svenskarna – i genomsnitt – varje månad, enligt SEB:s senaste Sparkollen. Amorteringar är inte inräknade.
Beloppet säger inte att alla lägger undan så mycket. Undersökningen visar också stora skillnader mellan olika grupper.
Men sparandet har åtminstone börjat röra sig uppåt igen. Efter tre kvartal i rad med nedgång ökar det genomsnittliga månadsbeloppet med cirka 260 kronor. Därmed är sparandet tillbaka på samma nivå som vid årsskiftet.
Missa inte: Barnet ber om en swish – här är vanan experterna varnar för. Dagens PS
Bankkontot får mest
Aktier kan förstås vara snäppet mer spännande att prata om. Men när pengarna faktiskt ska placeras får bankkontot ändå den största delen.
Av det genomsnittliga månadssparandet hamnar omkring 2 340 kronor där. Fonder kommer på andra plats med 1 480 kronor.
Fördelningen ser ut så här, med avrundade belopp:
- Bankkonto: 2 340 kronor.
- Fonder: 1 480 kronor.
- Pensionssparande: 770 kronor.
- Aktier: 650 kronor.
- Annat sparande: 350 kronor.
Bankkontot får alltså mer pengar än fonder och aktier tillsammans.
Läs även: Därför bör du filma ditt hem nu – även inuti lådorna. Dagens PS
Över 2 000 kronor mellan kvinnor och män
Den som vill jämföra sitt eget sparande med andras får också olika siffror beroende på vilken grupp man tittar på.
Män uppger att de sparar i genomsnitt 6 700 kronor i månaden. För kvinnor är motsvarande belopp 4 600 kronor.
Skillnaden är därmed drygt 2 000 kronor varje månad.
Det finns även skillnader i hur grupperna reagerar när börsen faller. Kvinnor är mer benägna att låta innehaven vara, medan personer med högre inkomster oftare köper eller anpassar portföljen.
Det genomsnittliga månadssparandet inklusive amorteringar är:
|Ålder
|Kronor per månad
|18-29 år
|6 699
|30-39 år
|9 218
|40-49 år
|7 888
|50-59 år
|7 405
|60-69 år
|6 438
|70 år och äldre
|3 638
|Samtliga
|6 929
Börsras? De flesta avvaktar
Bland dem som har aktier och/eller fonder uppger 74 procent att de inte gör någonting när börsen går ner kraftigt. Ungefär var tionde både köper och säljer för att anpassa portföljen.
Bland kvinnor och personer över 60 år uppger drygt 80 procent att de sitter still.
”Bilden av småspararen som säljer i panik när börsen rasar stämmer dåligt med verkligheten”, konstaterar SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Tror på börsen inför årsskiftet
Mer än hälften räknar också med att börsen ligger kvar på dagens nivå eller stiger fram till årsskiftet.
Bland män är andelen 65 procent. Bland höginkomsttagare är den drygt 70 procent.
SEB pekar på att högre el- och drivmedelspriser samt stigande räntor riskerar att bromsa hushållens konsumtion. Ändå finns börstron kvar – och månadssparandet har vänt upp.
Sparkollen bygger på 2 014 webbintervjuer med personer över 18 år, genomförda av Demoskop mellan den 21 augusti och den 10 september 2026.
Läs också: Arv kan splittra familjer – experten varnar för vanligt misstag. E55