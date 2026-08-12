Nya jobbet kan sänka din pension – trots högre lön

Sämre villkor kan därför äta upp en del av löneökningen.

”Vi vet att det förekommer att arbetstagare skriver på för en ny arbetsgivare utan att ha kollat vilken tjänstepension som gäller”, konstaterar Olle Kvarby, pensionsspecialist på fackförbundet Akavia.

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Extra viktigt för dig med hög lön

En högre lön innebär normalt att mer pengar går till den allmänna pensionen. Det gäller dock bara upp till taket för pensionsgrundande inkomst.

År 2026 ligger taket på 672 600 kronor om året, motsvarande 56 000 kronor i månaden. Den som redan tjänar mer än så får alltså inte högre allmän pension av ytterligare lönepåslag.

För höginkomsttagaren kan det alltså vara extra klokt att granska tjänstepensionen innan jobbytet. Inbetalningarna är ofta betydligt större på de delar av lönen som ligger över en viss gräns.

”Om villkoren är sämre kan det vara värt att ta upp frågan innan du tackar ja till den nya anställningen”, råder minPension.

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