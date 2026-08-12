Att byta jobb och få högre lön på köpet är sällan en dålig affär. Det kan dock vara klokt att slänga ett extra öga på tjänstepensionen.
Nya jobbet kan sänka din pension – trots högre lön
Nytt jobb, nya arbetsuppgifter och mer pengar på kontot. Ett nytt jobb är ofta ett steg framåt. För pensionen kan det dock bli ett steg tillbaka.
Innan du skriver under finns det nämligen skäl att granska tjänstepensionen. Hur mycket arbetsgivaren betalar in – och hur länge inbetalningarna fortsätter – varierar mellan olika arbetsgivare och pensionsavtal.
Sämre villkor kan därför äta upp en del av löneökningen.
”Vi vet att det förekommer att arbetstagare skriver på för en ny arbetsgivare utan att ha kollat vilken tjänstepension som gäller”, konstaterar Olle Kvarby, pensionsspecialist på fackförbundet Akavia.
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Extra viktigt för dig med hög lön
En högre lön innebär normalt att mer pengar går till den allmänna pensionen. Det gäller dock bara upp till taket för pensionsgrundande inkomst.
År 2026 ligger taket på 672 600 kronor om året, motsvarande 56 000 kronor i månaden. Den som redan tjänar mer än så får alltså inte högre allmän pension av ytterligare lönepåslag.
För höginkomsttagaren kan det alltså vara extra klokt att granska tjänstepensionen innan jobbytet. Inbetalningarna är ofta betydligt större på de delar av lönen som ligger över en viss gräns.
”Om villkoren är sämre kan det vara värt att ta upp frågan innan du tackar ja till den nya anställningen”, råder minPension.
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Kan kosta 1 800 kronor i månaden
Den största skillnaden uppstår förstås om det nya jobbet helt saknar tjänstepension.
För många betalar arbetsgivaren in omkring 4,5-6 procent av lönen, ibland ännu mer. Vid en månadslön på 30 000 kronor motsvarar en avsättning på 6 procent 1 800 kronor i månaden.
Sett till ett helt arbetsliv kan det handla om miljonbelopp.
Den som tar ett jobb utan tjänstepension kan därför behöva kompensera med ett eget sparande.
”Fråga vid anställningsintervjun. Om svaret är nej bör du kräva högre lön så att du själv kan spara för att kompensera”, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.
Även den som planerar att arbeta efter riktåldern bör läsa villkoren lite extra noga. Beroende på avtal kan inbetalningarna upphöra vid 65, 66 eller 69 års ålder. I andra fall saknas en övre åldersgräns.
Den pension du redan har tjänat in försvinner däremot inte vid ett jobbyte. Den finns kvar och fortsätter vanligtvis att förvaltas enligt de tidigare villkoren.
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