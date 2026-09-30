Sverige på andra plats i EU – här är listan ingen vill toppa

Här finns varken medalj eller prispengar. Däremot en ganska rejäl uppgång: 5,4 procent av befolkningen i Sverige bor i hushåll som under det senaste året inte kunnat betala lån och avbetalningar i tid av ekonomiska skäl.

Bolån ingår inte i statistiken.

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Mer än en fördubbling

År 2020 låg den svenska andelen på 2,6 procent. Sedan dess har den alltså mer än fördubblats.

Det senaste steget var också det största: från 4,4 procent 2024 till 5,4 procent 2025. Under samma period låg EU-snittet kvar på 2,8 procent.

Sveriges siffra är den högsta som uppmätts sedan mätningarna började 2004.

Uppgången gäller dessutom inte bara hushållen med allra minst pengar. Bland dem som ligger över fattigdomsgränsen har andelen stigit från 1,7 till 4,5 procent sedan 2020.

”Även bland dem som ligger över fattigdomsgränsen har andelen mer än fördubblats. Det är inte längre ett problem bara för de mest pressade hushållen”, säger Viktor Ström på Trygga.

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