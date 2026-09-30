En andraplats brukar vara något att glädjas åt. Här är det svårare att hitta skäl att fira. Allt fler i Sverige bor i hushåll som inte klarar att betala lån och avbetalningar i tid. Bara ett EU-land har en högre andel.
Sverige på andra plats i EU – här är listan ingen vill toppa
Sverige delar andraplatsen med Luxemburg när betalningsproblemen jämförs i EU. Det visar en sammanställning från Trygga, baserad på Eurostats statistik för 2025.
Här finns varken medalj eller prispengar. Däremot en ganska rejäl uppgång: 5,4 procent av befolkningen i Sverige bor i hushåll som under det senaste året inte kunnat betala lån och avbetalningar i tid av ekonomiska skäl.
Bolån ingår inte i statistiken.
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Mer än en fördubbling
År 2020 låg den svenska andelen på 2,6 procent. Sedan dess har den alltså mer än fördubblats.
Det senaste steget var också det största: från 4,4 procent 2024 till 5,4 procent 2025. Under samma period låg EU-snittet kvar på 2,8 procent.
Sveriges siffra är den högsta som uppmätts sedan mätningarna började 2004.
Uppgången gäller dessutom inte bara hushållen med allra minst pengar. Bland dem som ligger över fattigdomsgränsen har andelen stigit från 1,7 till 4,5 procent sedan 2020.
”Även bland dem som ligger över fattigdomsgränsen har andelen mer än fördubblats. Det är inte längre ett problem bara för de mest pressade hushållen”, säger Viktor Ström på Trygga.
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Grekland ligger långt före
Grekland har klart högst andel, 19,9 procent. Därefter är det betydligt tätare mellan länderna.
Här är de sex EU-länder som har högst andel:
- Grekland: 19,9 procent.
- Sverige: 5,4 procent.
- Luxemburg: 5,4 procent.
- Finland: 5,3 procent.
- Spanien: 5,2 procent.
- Danmark: 4,3 procent.
Men tiondelarna ska inte få för stor betydelse. Enligt underlaget är så små skillnader mellan länderna inte statistiskt säkerställda.
Dessutom räknas andelen på hela befolkningen, inte bara på låntagare. Hur vanligt det är att ha den här typen av lån påverkar därför jämförelsen.
Sveriges utveckling över tid säger alltså mer än den exakta placeringen.
Vänta inte med samtalet
Större delen av den svenska uppgången sammanfaller med räntehöjningarna och prisökningarna efter 2022. Det visar när problemen växte, men fastställer inte vad som orsakade dem.
För dig som redan ligger efter är Viktor Ströms råd att kontakta långivaren tidigt. Enligt honom är de flesta beredda att lägga upp en betalningsplan innan ärendet går vidare.
Det finns också hjälp som inte kräver ytterligare en utgift: kommunens budget- och skuldrådgivning. Den är kostnadsfri och finns i alla kommuner.
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