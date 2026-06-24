Var fjärde pensionär riskerar inkomsttapp – på 40 procent 

Kan rasa med 40 procent

Den som tar ut hela tjänstepensionen på fem år kan enligt rapporten få ett inkomstfall på omkring 40 procent när tjänstepensionen upphör. Vid uttag på tio år handlar det om cirka 26 procent.

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För många återstår då främst den allmänna pensionen, vilken för medianpensionären idag ligger på drygt 15 000 kronor i månaden före skatt.

Samtidigt uppger sju av tio svarande i undersökningen att de inte skulle klara sig på enbart allmän pension.

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”Blir problematiskt”

När tjänstepensionen står för en allt större del av pensionärernas ekonomi blir uttagstiden också viktigare. Det menar Lenita Granlund, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

”När tjänstepensionen var ett komplement spelade uttagstiden mindre roll. I dag är den för många en förutsättning för att få ekonomin att gå ihop. Då blir det problematiskt om stora delar av pensionen försvinner redan vid 70-75 års ålder. Att det ser ut så här är ytterligare ett tecken på att den allmänna pensionen behöver höjas så att svenska pensionärer får en långsiktig ekonomisk trygghet”, säger hon.

Sverige sticker ut

I rapporten jämförs Sverige också med flera grannländer. Slutsatsen är att andra länder i högre grad styr tjänstepensionen mot längre eller livsvariga uttag.

Sverige har större flexibilitet. Det kan vara positivt för den som har koll på sin ekonomi – men det innebär också att ansvaret hamnar tungt på individen.

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Maria Larsson, förbundsordförande för SPF Seniorerna, vill därför se en bredare diskussion om tjänstepensionens roll.

”Tjänstepensionens växande betydelse har förändrat hela pensionssystemets balans. Detta har skett utan någon egentlig offentlig diskussion eller analys om konsekvenserna. Nu är det dags att alla aktörer som sysslar med pensioner tar frågan på allvar. Detta handlar inte om pekpinnar utan om att människor måste kunna göra medvetna val, och då behöver man bland annat känna till vilken roll de olika pensionsdelarna har”, säger hon.

Kan vara klokt med kort uttag

Alla håller förvisso inte med om att ett längre uttag alltid är det kloka valet.

Dagens PS har tidigare rapporterat om äldreforskare som menar att det kan vara rimligt att använda mer av pensionspengarna tidigt, när många fortfarande har ork och lust att resa, umgås och göra sådant de längtat efter.

Det kan du läsa mer om här.

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