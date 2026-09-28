En arvinge hittade sedlar värda 11 miljoner kronor i ett bankfack. Samtidigt gör AMF om tjänstepensionen för 4,3 miljoner svenskar, med målet att ge dem mer pengar som pensionärer. Här sammanfattar PS veckans privatekonomiska nyheter.
Hittade en förmögenhet i bankfack – 4 miljoner svenskar ska få högre pension
Veckan har också bjudit på ett nytt förslag som kan ge amerikaner full pension tidigare, ett erbjudande om pengar till den som flyttar till en spansk by och en bankundersökning där nästan 15 poäng skiljer toppen från botten.
Nedan sammanfattar PS den senaste veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.
Läs också: Banken: 800 000 svenskar får problem före månadens slut. Dagens PS
Full pension vid 60 – för vissa yrken
Vi inleder veckan på andra sidan Atlanten, där en amerikansk politiker vill göra skillnad på ett arbetsliv vid skrivbordet och ett arbetsliv på ett tak.
I USA får personer födda 1960 eller senare full ersättning från det statliga pensionssystemet Social Security vid 67 års ålder. Kongressledamoten Haley Stevens har nu lagt fram ett förslag som skulle låta personer med fysiskt krävande jobb få full ersättning redan vid 60.
Byggarbetare, takläggare, industriarbetare och sjuksköterskor hör till de yrken hon nämner.
Förslaget bygger på ett poängsystem där arbetsår senare i livet väger tyngre. För att få full pension vid 60 skulle det krävas 15 poäng eller sammanlagt 20 år i fysiskt krävande yrken.
Men än så länge är det förstås bara ett lagförslag.
Läs vidare: Nya förslaget: Full pension vid 60 – för vissa yrken. Dagens PS
AMF gör om pensionen för 4,3 miljoner – ska få mer pengar
I Sverige väntar en mer konkret pensionsförändring. Den 1 januari 2027 gör AMF om sin traditionella tjänstepension. De nya villkoren ska gälla 4,3 miljoner sparare och omfattar både redan intjänade pengar och nya inbetalningar.
Den nya modellen heter AMF Genom Livet. Tanken är att en större del av pengarna ska placeras i aktier medan spararen arbetar. När pensionen närmar sig minskar aktieandelen och mer placeras i räntebärande tillgångar.
AMF:s mål är att det ska ge högre pension. Enligt bolagets vd Tomas Flodén skulle förändringen kunna innebära över 1 000 kronor mer i månaden för en vanlig kund som arbetar ett helt yrkesliv.
Läs vidare: AMF: 4,3 miljoner svenskar ska få högre pension. Dagens PS
Hittade miljoner – får inte växla sedlarna
Veckans dyraste överraskning låg i ett italienskt bankfack.
När 51-årige Stefano tog hand om sin avlidne morbrors kvarlåtenskap hittade han gamla sedlar värda över två miljarder lire. Omräknat motsvarar beloppet omkring 11 miljoner svenska kronor.
Men den italienska liran försvann för länge sedan, och tiden för att växla in sedlarna har enligt Italiens centralbank löpt ut. Stefano har därför fått nej när han försökt omvandla pengarna till euro.
Han hoppas nu att tidsfristen ska räknas från den dag då han faktiskt hittade sedlarna. Det är hans företrädares juridiska argument, men centralbanken har ännu inte godtagit det.
Läs vidare: Hittade 11 miljoner i bankfack – banken säger nej. Dagens PS
Spanien lockar med 450 000 kronor
Från ett bankfack i Italien går vi till små orter i norra Spanien. Där erbjuder regionen La Rioja upp till 40 000 euro, omkring 450 000 kronor, till personer under 45 år som flyttar till en liten kommun.
Hur mycket man kan få beror på ortens storlek. Det högsta beloppet gäller kommuner med färre än 500 invånare.
Pengarna är däremot öronmärkta för att köpa eller renovera en bostad. Den som köper ett hem ska flytta in inom tre månader och bo kvar i minst fem år.
Erbjudandet är därmed mer än en betald flytt till solen. Det kräver både ett bostadsköp och flera års bosättning.
Läs vidare: Få 450 000 kronor för att lämna Sverige – här är kraven. Dagens PS
Storbanken hamnar sist
Vi avslutar veckan på hemmaplan, där svenska bankkunder har satt betyg på sina banker.
I årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex får Sparbankerna högst betyg av privatkunderna: 75,2 av 100. Swedbank hamnar sist med 60,3. Även bland företagskunderna ligger Sparbankerna först och Swedbank sist.
Det är andra året i rad som bankernas samlade kundnöjdhet sjunker. Bland privatkunderna faller betyget från 67,1 till 66,0.
Den personliga kontakten tycks spela stor roll. Kunder som har en personlig bankkontakt ger i genomsnitt sin bank betyget 72,9. Bland dem som saknar en sådan kontakt är siffran 63,2.
Betalningar och bankärenden går att sköta utan ett enda samtal. När kunderna får säga sitt verkar de ändå uppskatta en bank som hör av sig.
Läs vidare: Här är Sveriges bästa och sämsta banker – storbanken sist. Dagens PS
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