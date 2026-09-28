Hittade en förmögenhet i bankfack – 4 miljoner svenskar ska få högre pension

AMF gör om pensionen för 4,3 miljoner – ska få mer pengar

I Sverige väntar en mer konkret pensionsförändring. Den 1 januari 2027 gör AMF om sin traditionella tjänstepension. De nya villkoren ska gälla 4,3 miljoner sparare och omfattar både redan intjänade pengar och nya inbetalningar.

Den nya modellen heter AMF Genom Livet. Tanken är att en större del av pengarna ska placeras i aktier medan spararen arbetar. När pensionen närmar sig minskar aktieandelen och mer placeras i räntebärande tillgångar.

AMF:s mål är att det ska ge högre pension. Enligt bolagets vd Tomas Flodén skulle förändringen kunna innebära över 1 000 kronor mer i månaden för en vanlig kund som arbetar ett helt yrkesliv.

Läs vidare: AMF: 4,3 miljoner svenskar ska få högre pension. Dagens PS

Hittade miljoner – får inte växla sedlarna

Veckans dyraste överraskning låg i ett italienskt bankfack.

När 51-årige Stefano tog hand om sin avlidne morbrors kvarlåtenskap hittade han gamla sedlar värda över två miljarder lire. Omräknat motsvarar beloppet omkring 11 miljoner svenska kronor.

Men den italienska liran försvann för länge sedan, och tiden för att växla in sedlarna har enligt Italiens centralbank löpt ut. Stefano har därför fått nej när han försökt omvandla pengarna till euro.

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Han hoppas nu att tidsfristen ska räknas från den dag då han faktiskt hittade sedlarna. Det är hans företrädares juridiska argument, men centralbanken har ännu inte godtagit det.

Läs vidare: Hittade 11 miljoner i bankfack – banken säger nej. Dagens PS

I morbroderns bankfack låg gamla sedlar motsvarande omkring 11 miljoner kronor. Men Italiens centralbank tänker inte lösa in dem. Genrefoto. (Foto: Pexels)

Spanien lockar med 450 000 kronor

Från ett bankfack i Italien går vi till små orter i norra Spanien. Där erbjuder regionen La Rioja upp till 40 000 euro, omkring 450 000 kronor, till personer under 45 år som flyttar till en liten kommun.

Hur mycket man kan få beror på ortens storlek. Det högsta beloppet gäller kommuner med färre än 500 invånare.

Pengarna är däremot öronmärkta för att köpa eller renovera en bostad. Den som köper ett hem ska flytta in inom tre månader och bo kvar i minst fem år.

Erbjudandet är därmed mer än en betald flytt till solen. Det kräver både ett bostadsköp och flera års bosättning.

Läs vidare: Få 450 000 kronor för att lämna Sverige – här är kraven. Dagens PS

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Storbanken hamnar sist

Vi avslutar veckan på hemmaplan, där svenska bankkunder har satt betyg på sina banker.

I årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex får Sparbankerna högst betyg av privatkunderna: 75,2 av 100. Swedbank hamnar sist med 60,3. Även bland företagskunderna ligger Sparbankerna först och Swedbank sist.

Det är andra året i rad som bankernas samlade kundnöjdhet sjunker. Bland privatkunderna faller betyget från 67,1 till 66,0.

Den personliga kontakten tycks spela stor roll. Kunder som har en personlig bankkontakt ger i genomsnitt sin bank betyget 72,9. Bland dem som saknar en sådan kontakt är siffran 63,2.

Betalningar och bankärenden går att sköta utan ett enda samtal. När kunderna får säga sitt verkar de ändå uppskatta en bank som hör av sig.

Läs vidare: Här är Sveriges bästa och sämsta banker – storbanken sist. Dagens PS

Läs också: Falska bankmän kom hem – äldre par blev av med 1,4 miljoner. E55

Läs även: 37 banker, en ny valuta – alla svenska storbanker står bakom den. Realtid

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