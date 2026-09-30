Mobilen är förstås full av semesterbilder och middagar. Men hur var det nu med prylarna du har i garderoben? En kort runda hemma med kameran kan underlätta om du en dag behöver visa försäkringsbolaget vad som har gått förlorat.
Därför bör du filma ditt hem nu – även inuti lådorna
Tv:n, soffan och matbordet. Dem kommer du nog ihåg. Men alla kläder, köksprylar och saker som har samlats i lådorna genom åren?
Efter en brand eller ett omfattande inbrott kan du behöva försöka återskapa ett helt hem ur minnet. Och det kan vara knepigt.
”Att befinna sig i en kris gör det inte direkt lättare att komma ihåg allt. Därför vill vi lyfta fram att det kan vara till hjälp att säkra god dokumentation i förväg”, säger Benedicte Veum, ansvarig för egendomsskador på If, till norka Dine Penger.
Konsumenternas Försäkringsbyrå rekommenderar att du fotograferar hemmet och förvarar bilderna på en annan plats. De kan göra det betydligt lättare att visa vad du hade om du drabbas av stöld, brand eller vattenskada.
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Du behöver inte ha kvar alla kvitton
Att spara kvitton är förstås bra. Men den som har tappat bort dem behöver inte automatiskt gå miste om ersättning.
Enligt Konsumenternas kan försäkringsbolaget inte kräva just originalkvitton. Däremot måste du kunna göra sannolikt att du ägde sakerna som du begär ersättning för.
Fotografier, kontoutdrag, manualer och intyg från närstående kan vara andra sätt att styrka innehavet. Vilket underlag som räcker bedöms från fall till fall.
Byrån hänvisar till ett avgörande från Allmänna reklamationsnämnden där en person nekades ersättning för stulen egendom. Nämnden godtog inte ett generellt krav på kvitton, men personen hade heller inte lagt fram någon egentlig bevisning för att han ägt sakerna.
Skillnaden är viktig: du behöver inte ha kvar kvittot, men du behöver fortfarande kunna visa vad du ägde.
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Öppna även skåp och lådor
Filmen behöver inte vara en fullständig katalog över varje tallrik och strumpa.
”Man behöver inte göra mer än att filma huset översiktligt, så får man ett bra intryck av hur det ser ut och vad man äger”, säger Even Nikolai Kjensbekk, ansvarig för byggnads- och hemförsäkringar på Storebrand.
Särskilt värdefulla saker kan förstås behöva mer dokumentation. Då kan det vara klokt med närbilder, serienummer där sådana finns och sparade kvitton för dyrare inköp. Värderingsintyg kan vara användbara för exempelvis smycken, konst och arvegods.
Så kan du dokumentera du det du äger:
- Filma hemmet rum för rum och visa även innehållet i skåp och lådor.
- Fotografera värdefulla föremål separat.
- Spara kvitton, serienummer och eventuella värderingsintyg.
- Förvara en kopia utanför hemmet, exempelvis i molnet.
- Uppdatera dokumentationen med jämna mellanrum.
Passar försäkringen fortfarande ditt liv?
Dokumentationen kan också bli ett tillfälle att se över själva försäkringen.
Försäkringsbehoven förändras genom livet, konstaterar privatekonomiexperten Hallgeir Kvadsheim i Dine Penger. När du flyttar hemifrån, bildar familj eller samlar på dig fler ägodelar kan också skyddet behöva ses över.
Han rekommenderar att dokumentera det man äger och kontrollera försäkringens begränsningar för värdefulla föremål.
Vilka belopp som gäller beror på försäkringen. Kontrollera därför vad ditt eget bolag ersätter och vilka gränser som finns för exempelvis smycken, konst och cyklar.
Om skadan redan har hänt
Har du inte hunnit filma eller fota behöver allt underlag inte vara förlorat. Gamla mobilbilder, kontoutdrag och köphistorik kan även det hjälpa till att rekonstruera innehavet.
Även ett vanligt foto från en middag kan råka visa föremålet som saknas.
Men att leta efter sådana spår efteråt är mer arbete än att dokumentera hemmet i förväg.
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