Därför bör du filma ditt hem nu – även inuti lådorna

”Att befinna sig i en kris gör det inte direkt lättare att komma ihåg allt. Därför vill vi lyfta fram att det kan vara till hjälp att säkra god dokumentation i förväg”, säger Benedicte Veum, ansvarig för egendomsskador på If, till norka Dine Penger.

Konsumenternas Försäkringsbyrå rekommenderar att du fotograferar hemmet och förvarar bilderna på en annan plats. De kan göra det betydligt lättare att visa vad du hade om du drabbas av stöld, brand eller vattenskada.

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Du behöver inte ha kvar alla kvitton

Att spara kvitton är förstås bra. Men den som har tappat bort dem behöver inte automatiskt gå miste om ersättning.

Enligt Konsumenternas kan försäkringsbolaget inte kräva just originalkvitton. Däremot måste du kunna göra sannolikt att du ägde sakerna som du begär ersättning för.

Fotografier, kontoutdrag, manualer och intyg från närstående kan vara andra sätt att styrka innehavet. Vilket underlag som räcker bedöms från fall till fall.

Byrån hänvisar till ett avgörande från Allmänna reklamationsnämnden där en person nekades ersättning för stulen egendom. Nämnden godtog inte ett generellt krav på kvitton, men personen hade heller inte lagt fram någon egentlig bevisning för att han ägt sakerna.

Skillnaden är viktig: du behöver inte ha kvar kvittot, men du behöver fortfarande kunna visa vad du ägde.

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