Att köpa bostad är ofta den största affären i livet. Men kostnaden varierar enormt beroende på var i Europa du slår till.
Köpa bostad i Europa? Så slår skatten beroende på var du köper
Mest läst i kategorin
Sverige svårt för unga – var femte fast i föräldrahemmet
Att ta steget ut i vuxenlivet har blivit svårare för Sveriges unga. En ny rapport från Hyresgästföreningen visar att bostadsmarknaden sätter stopp för ungas planer, både när det gäller att flytta hemifrån och att bilda familj. Att bostadsmarknaden är svår för unga är förvisso ingen nyhet. Vi har tidigare kunnat konstatera att två av tre …
Sex riksdagspartier vill se storreform – comeback för fastighetsskatten?
Fastighetsskatten var älskad av ekonomerna men hatad av folket. Snart två decennier efter att den avskaffade är den fortfarande ett hett diskussionsämne. Skatten kom till i den omfattande svenska skattereformen 1991 – och nu är en stor majoritet av riksdagspartierna positiva till en ny storreform visar en enkät från Svenska Dagbladet. Läs även: Börsraketens vd: …
Företag slår larm: bostadsbristen hotar Sveriges tillväxt
Stockholms bostadsmarknad har länge beskrivits som ett problem för unga och bostadssökande. Nu visar en ny undersökning att krisen även slår hårt mot näringslivet. Bostadsmarknaden är knepig för många. Läget är dock ännu lite värre för unga i Stockholm. Bland annat visade beräkningar från Stockholms Handelskammare från i fjol att nästan tre av fyra unga …
Så kan din brf-avgift höjas – expertens råd till köpare
Nya regler gör det svårare för bostadsrättsföreningar att dölja underskott – något som kan påverka både avgifter och priser. Mer än hälften av landets bostadsrättsföreningar går med underskott och sparar för lite till framtida renoveringar. Det kan innebära kraftiga höjningar av avgiften. En privatekonom förklarar hur du som köpare kan räkna på risken, och varför …
Nu är det lättare att köpa bostad: Här är vinnarna och förlorarna
Nu lyfter boindex, vilket innebär att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Lägre priser och räntor ger hopp för bostadsmarknaden. “En vändning kan vara nära förestående”, sa den digitala bolåneaktören Stabelo om bostadsmarknaden häromdagen. Det har blivit billigare att bo i hus, köparna tror på lyft och mäklarna upplever en återhämtning. Vändningen, som förvisso …
Vi har redan konstaterat att fastighetsskatten slår olika hårt beroende på var i Europa du befinner dig.
Därtill vet vi att höga kostnader gör det svårt för många européer att ta sig in på bostadsmarknaden.
Nu kan Financial Times i en ny analys peka på stora skillnader i skatter och avgifter när man köper bostad i Europa.
Från noll till tiotusentals euro
I delar av Spanien och Belgien kan överlåtelseskatter driva upp kostnaden rejält. För ett hem på 300 000 euro kan notan landa på över 30 000 euro, alltså drygt 331 000 kronor, i exempelvis Valencia, Katalonien och Belgien.
Samtidigt finns länder och regioner i andra änden av skalan. I Zürich, en av världens dyraste bostadsmarknader, betalar köparna ingen överlåtelseskatt alls. Sedan 2005 har den schweiziska regionen tagit bort skatten för att uppmuntra fler affärer.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Storbritannien drar åt skruvarna
Storbritannien sticker också ut. Här gäller ett progressivt system med stämpelskatt, som blir extra dyr för den som redan äger en bostad. För dessa köpare tillkommer en extraavgift på 5 procent ovanpå de vanliga nivåerna.
Det kan göra att den högsta marginalskatten hamnar på hela 17 procent för bostäder över 1,5 miljoner pund. Samtidigt slipper förstagångsköpare helt skatt upp till 300 000 pund.
Systemet är omdiskuterat och Labour-regeringen överväger nu reformer, där ett alternativ som nämnts är en så kallad mansion tax.
Spanien hjälper unga köpare
I Spanien är det de regionala regeringarna som bestämmer nivåerna. Katalonien och Valencia har bland de högsta skatterna, med en platt nivå på 10 procent.
För att underlätta för unga har den katalanska regeringen i år sänkt skatten till 5 procent för köpare upp till 35 år. Samma nivå gäller också för kvinnor som varit utsatta för könsrelaterat våld.
”Ju mer du har eller ju mer du tjänar, desto mer betalar du”, säger Alícia Romero, ekonomiansvarig i Kataloniens regering.
Därtill planerar Spanien en skatt på upp till 100 procent för fastigheter som köps av personer som är bosatta utanför EU.
Belgien i topp – men med undantag
Belgien har länge haft bland de högsta avgifterna i Europa. Den ordinarie registreringsavgiften ligger på 12 procent. Flera regioner har dock sänkt kostnaderna för att hjälpa förstagångsköpare.
I Flandern reducerades avgiften till 2 procent för dem som köper sin första bostad. I Bryssel är de första 200 000 euro av bostadens värde numera helt befriade från avgiften.
”Regeringen försöker stimulera ett mer överkomligt boende för en första och primär bostad”, säger Bart Van Opstal, belgisk notarie.
Frankrike: Måttlig skatt men dyra mäklare
I Frankrike ligger skatterna på en mer normal nivå. Däremot får köpare räkna med höga mäklararvoden. Det är vanligt att dessa kostnader landar på upp till 8 procent av bostadens värde.
En köpare som nyligen köpte en lägenhet i Paris för drygt 600 000 euro fick exempelvis betala totalt 50 000 euro i skatt och notarieavgifter.
Skatteroulette som avgör bostadsaffären
Skillnaderna i Europa är enorma och effekterna blir tydliga: i vissa regioner kan en köpare spara tiotusentals euro bara genom att handla på rätt sida av en gräns.
Som Richard Donnell, chef på den brittiska bostadsportalen Zoopla, konstaterar:
”Är det här för att samla in pengar, eller för att hjälpa en fungerande bostadsmarknad? Jag tror att i Storbritannien handlar våra skatter på bostäder bara om att samla in pengar – och de är ganska klumpiga”.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Börsens noteringsvåg: Meds lyfter i öppningen
Efter att ha smällt igen rejält i våras så är nu börsens noteringsfönster vidöppet igen. Dagens börsdebutant Meds välkomnas med ett ordentligt öppningslyft av marknaden. Nätapoteket lyfter med drygt 11 procent en timme efter den första klockringningen. Läs även: Sverige leder ligan i börsintroduktioner i Europa – Dagens PS Meds var på väg redan 2022 …
Köpa bostad i Europa? Så slår skatten beroende på var du köper
Att köpa bostad är ofta den största affären i livet. Men kostnaden varierar enormt beroende på var i Europa du slår till.? Vi har redan konstaterat att fastighetsskatten slår olika hårt beroende på var i Europa du befinner dig. Därtill vet vi att höga kostnader gör det svårt för många européer att ta sig in …
Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna
Ett av världens mest kända bilmärken, Bentley, har ändrat sig. De hade sagt att de bara skulle göra elbilar i framtiden, men nu blir det inte så. Anledningen är att deras syskonföretag, Porsche, också har bestämt sig för att fortsätta bygga bilar med bensinmotorer. Detta får stora konsekvenser för Bentleys planer, och det betyder att …
Sverige leder ligan i börsintroduktioner i Europa
Europa kan se och lära av ”Sveriges blomstrande börsintroduktionsmarknad”, skriver amerikanska CNBC. Hittills under 2025 har Stockholm, enligt CNBC, dragit in åtta gånger mer kapital till börsnoteringar än London. Det rör sig om nästan 2 miljarder dollar som samlats in under de svenska kapitalrundorna, det vill säga knappt 19 miljarder kronor. Enligt experter som uttalar …
Riksbanken trycker på gasen
Det räcker inte med statens höstbudget för att få fart på Sveriges ekonomi. Den höga arbetslösheten manar Riksbanken till handling. En oenig direktion har beslutat att sänka Sveriges så kallade styrränta till 1,75 procent, i linje med marknadens förväntningar. Sänkningen på 25 punkter (0,25 procentenheter) var årets fjärde. Detta trots en krypande inflation och stora …