Köpa bostad i Europa? Så slår skatten beroende på var du köper

Storbritannien drar åt skruvarna

Storbritannien sticker också ut. Här gäller ett progressivt system med stämpelskatt, som blir extra dyr för den som redan äger en bostad. För dessa köpare tillkommer en extraavgift på 5 procent ovanpå de vanliga nivåerna.

Det kan göra att den högsta marginalskatten hamnar på hela 17 procent för bostäder över 1,5 miljoner pund. Samtidigt slipper förstagångsköpare helt skatt upp till 300 000 pund.

Systemet är omdiskuterat och Labour-regeringen överväger nu reformer, där ett alternativ som nämnts är en så kallad mansion tax.

I Storbritannien gäller ett progressivt system med stämpelskatt (Foto: Unsplash)

Spanien hjälper unga köpare

I Spanien är det de regionala regeringarna som bestämmer nivåerna. Katalonien och Valencia har bland de högsta skatterna, med en platt nivå på 10 procent.

För att underlätta för unga har den katalanska regeringen i år sänkt skatten till 5 procent för köpare upp till 35 år. Samma nivå gäller också för kvinnor som varit utsatta för könsrelaterat våld.

”Ju mer du har eller ju mer du tjänar, desto mer betalar du”, säger Alícia Romero, ekonomiansvarig i Kataloniens regering.

Därtill planerar Spanien en skatt på upp till 100 procent för fastigheter som köps av personer som är bosatta utanför EU.

Belgien i topp – men med undantag

Belgien har länge haft bland de högsta avgifterna i Europa. Den ordinarie registreringsavgiften ligger på 12 procent. Flera regioner har dock sänkt kostnaderna för att hjälpa förstagångsköpare.

I Flandern reducerades avgiften till 2 procent för dem som köper sin första bostad. I Bryssel är de första 200 000 euro av bostadens värde numera helt befriade från avgiften.

”Regeringen försöker stimulera ett mer överkomligt boende för en första och primär bostad”, säger Bart Van Opstal, belgisk notarie.

Frankrike: Måttlig skatt men dyra mäklare

I Frankrike ligger skatterna på en mer normal nivå. Däremot får köpare räkna med höga mäklararvoden. Det är vanligt att dessa kostnader landar på upp till 8 procent av bostadens värde.

En köpare som nyligen köpte en lägenhet i Paris för drygt 600 000 euro fick exempelvis betala totalt 50 000 euro i skatt och notarieavgifter.

Skatteroulette som avgör bostadsaffären

Skillnaderna i Europa är enorma och effekterna blir tydliga: i vissa regioner kan en köpare spara tiotusentals euro bara genom att handla på rätt sida av en gräns.

Som Richard Donnell, chef på den brittiska bostadsportalen Zoopla, konstaterar:

”Är det här för att samla in pengar, eller för att hjälpa en fungerande bostadsmarknad? Jag tror att i Storbritannien handlar våra skatter på bostäder bara om att samla in pengar – och de är ganska klumpiga”.

