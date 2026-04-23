Kan du nekas en bostadsrätt? Här är köparna som flest vill stoppa

Regeringen vill stärka tryggheten

Bakgrunden är att regeringen i november 2025 presenterade förslag om stärkt trygghet i bostadsrätter. Förslaget, som har varit ute på remiss, innebär bland annat att bostadsrättsföreningar kan få utökade möjligheter att neka medlemskap.

ANNONS

SBC välkomnar att styrelser kan få bättre möjligheter att agera men pekar samtidigt på att nya regler inte räcker om de är otydliga.

”Det är positivt att styrelser föreslås få bättre verktyg att agera när tryggheten påverkas. Men ska lagstiftningen få effekt behöver det vara tydligt vad som gäller och vilket ansvar styrelsen faktiskt har”, säger Therese af Jochnick, affärsområdeschef juridik på SBC.

Varje nej kan få följder

Therese af Jochnick menar att föreningar kan hamna i en svår sits om de nekar medlemskap utan tillräckliga skäl.

”Ska vi få en effekt av de nya regler som föreslås behöver man också se över skadeståndsbestämmelserna. Om en förening nekar medlemskap utan tillräckliga skäl kan beslutet prövas i efterhand, och då riskerar föreningen att bli skadeståndsskyldig. Det gör att styrelser kan tveka att använda de verktyg som föreslås”, avslutar hon.

