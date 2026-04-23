En ny rapport visar att en stor majoritet av Sveriges bostadsägare vill ge föreningarna större möjligheter att granska nya medlemmar. I vissa fall ska medlemskapet nekas, tycker svenskarna.
Kan du nekas en bostadsrätt? Här är köparna som flest vill stoppa
79 procent av alla svenska bostadsrättsägare tycker att bostadsrättsföreningar bör få möjlighet att göra bakgrundskontroller på nya medlemmar. Något som, i förlängningen, kan leda till fler nekanden.
Det framgår i SBC:s senaste bostadsrättsrapport.
Då ska medlemsskap nekas
Flest, 53 procent, anser att medlemsskap ska kunna nekas när en bostad köps enbart i syfte att hyras ut i andra hand.
Därefter följer dåliga referenser från tidigare boenden, betalningsanmärkningar, spekulationsköp och att köparen tidigare varit straffad. Därtill vill 5 procent kunna neka medlemskap om bostaden köps av personer över 65 år.
Då vill svenskarna kunna neka medlemskap i en brf:
- När bostaden köps i syfte att hyras ut i andrahand: 53 procent
- När köparen fått dåliga referenser från tidigare boenden: 45 procent
- När köparen har betalningsanmärkningar: 38 procent
- När bostaden köps endast i spekulationssyfte: 34 procent
- När köparen är tidigare straffad: 31 procent
- När bostaden köps till någon annan (exempelvis familjemedlem): 11 procent
- Tycker inte det är berättigat att neka medlemskap: 8 procent
- När bostaden köps av personer under 25 år: 7 procent
- När bostaden köps av personer över 65 år: 5 procent
Regeringen vill stärka tryggheten
Bakgrunden är att regeringen i november 2025 presenterade förslag om stärkt trygghet i bostadsrätter. Förslaget, som har varit ute på remiss, innebär bland annat att bostadsrättsföreningar kan få utökade möjligheter att neka medlemskap.
SBC välkomnar att styrelser kan få bättre möjligheter att agera men pekar samtidigt på att nya regler inte räcker om de är otydliga.
”Det är positivt att styrelser föreslås få bättre verktyg att agera när tryggheten påverkas. Men ska lagstiftningen få effekt behöver det vara tydligt vad som gäller och vilket ansvar styrelsen faktiskt har”, säger Therese af Jochnick, affärsområdeschef juridik på SBC.
Varje nej kan få följder
Therese af Jochnick menar att föreningar kan hamna i en svår sits om de nekar medlemskap utan tillräckliga skäl.
”Ska vi få en effekt av de nya regler som föreslås behöver man också se över skadeståndsbestämmelserna. Om en förening nekar medlemskap utan tillräckliga skäl kan beslutet prövas i efterhand, och då riskerar föreningen att bli skadeståndsskyldig. Det gör att styrelser kan tveka att använda de verktyg som föreslås”, avslutar hon.
