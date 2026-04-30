Efter åtta kvartal i rad med sjunkande kostnader kommer nu ett bakslag för landets villaägare.
Bakslag för Sveriges husägare: Blivit 13 000 kronor dyrare
Villadrömmen lever i Sverige. I höstas vittnade 83 procent av alla mäklare att villan är den mest efterfrågade boendeformen.
Och på senare år har det, faktiskt, blivit billigare att bo i villa. Senast i januari konstaterade PS att de årliga utgifterna för den som bor i villa, kedjehus, radhus eller parhus har minskat med närmare 56 000 kronor jämfört med toppnivåerna 2024.
Men nu kommer en tråkig vändning.
13 000 kronor mer
Zmarta Husägarindex för det första kvartalet 2026 visar att utgifterna för att bo i hus ökar kraftigt. För en genomsnittlig husägare med 70 procents belåning landar den årliga husnotan på nära 171 000 kronor.
Det är drygt 13 000 kronor mer än kvartalet före.
Elen driver upp kostnaderna
Det stora skälet bakom vändningen är, inte helt oväntat, elpriserna. Enligt Zmarta uppgick den årliga elkostnaden för en genomsnittlig husägare i Sverige till 33 000 kronor under första kvartalet.
Det är 6 500 kronor mer än vid föregående mätning.
”Hade det inte varit för skattelättnaderna på el i kombination med vinterns elstöd så hade villahushållens nota svällt än mer”, konstaterar Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta/uScore.
Fler avgifter höjer notan
Som om inte det vore nog höjdes också fastighetsavgiften vid årsskiftet. Även avgifterna för sophämtning, vatten och avlopp steg.
Det gör att många husägare nu möter högre kostnader från flera håll samtidigt. Och det sker trots att hushållens genomsnittliga boräntor fortsatt ned.
Dyrast i storstäderna
Skillnaderna mellan olika delar av landet är stora. I Stor-Stockholm ligger årskostnaden på 252 149 kronor för en husägare med 70 procents belåning. Vid 85 procents belåning stiger summan till 302 921 kronor.
I Stor-Göteborg är motsvarande kostnad 212 067 kronor vid 70 procents belåning, medan Stor-Malmö landar på 203 476 kronor.
För riket som helhet är årskostnaden 170 931 kronor vid 70 procents belåning och 200 330 kronor vid 85 procents belåning.
