Bakslag för Sveriges husägare: Blivit 13 000 kronor dyrare

Elen driver upp kostnaderna

Det stora skälet bakom vändningen är, inte helt oväntat, elpriserna. Enligt Zmarta uppgick den årliga elkostnaden för en genomsnittlig husägare i Sverige till 33 000 kronor under första kvartalet.

Det är 6 500 kronor mer än vid föregående mätning.

”Hade det inte varit för skattelättnaderna på el i kombination med vinterns elstöd så hade villahushållens nota svällt än mer”, konstaterar Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta/uScore.

ANNONS

Missa inte: Här finns Sveriges dyraste gata: ”Något alldeles extra”. Dagens PS

Fler avgifter höjer notan

Som om inte det vore nog höjdes också fastighetsavgiften vid årsskiftet. Även avgifterna för sophämtning, vatten och avlopp steg.

Det gör att många husägare nu möter högre kostnader från flera håll samtidigt. Och det sker trots att hushållens genomsnittliga boräntor fortsatt ned.

Dyrast i storstäderna

Skillnaderna mellan olika delar av landet är stora. I Stor-Stockholm ligger årskostnaden på 252 149 kronor för en husägare med 70 procents belåning. Vid 85 procents belåning stiger summan till 302 921 kronor.

I Stor-Göteborg är motsvarande kostnad 212 067 kronor vid 70 procents belåning, medan Stor-Malmö landar på 203 476 kronor.

För riket som helhet är årskostnaden 170 931 kronor vid 70 procents belåning och 200 330 kronor vid 85 procents belåning.

Läs också: Villaägare riskerar högre skatt – prisbasbeloppet avgör din fastighetsavgift. E55

ANNONS