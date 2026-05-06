Ny lag ska få fler svenskar att hyra ut sin bostad 

Bostadsrätter ska kunna hyras ut längre

Regeringen vill också öka möjligheterna att hyra ut bostadsrätter i andra hand. Enligt förslaget ska tidigare uthyrning bara vägas in om den skett i betydande omfattning.

Det innebär att bostadsrätter kan komma att hyras ut under längre perioder än i dag.

För den som sitter på en bostad som inte används fullt ut kan reglerna alltså bli mer generösa. För den som letar efter någonstans att bo hoppas regeringen att fler dörrar ska öppnas.

”Risk för otrygghet”

Förslaget har förvisso mött kritik.

Redan idag anser 53 procent av svenskarna att en person ska kunna nekas en bostadsrätt om bostaden köps enbart i syfte att hyras ut i andra hand.

Lovisa Linge, ordförande i HSB brf Fanfaren i Sundbyberg, ser flera risker.

”Det kan bli problematiskt att göra det enklare med andrahandsuthyrning. När fler bor tillfälligt ökar risken att man inte känner sina grannar. Det kan skapa otrygghet i bostadshuset och i hela området”, säger hon.

Hon varnar också för att fler kan välja att behålla sina bostäder och hyra ut dem i stället för att sälja. Det kan enligt henne påverka priserna och göra det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.

Kan minska engagemanget

Även Jens Axelsson, ordförande i HSB brf Gråberget i Göteborg, är kritisk.

”Jag upplever att förslaget går emot syftet med bostadsrättsföreningen, där man i första hand ska bo. Omständigheter i livet kan så klart påverka det, men risken med en förenklad andrahandsuthyrning är att fler köper bostadsrätter för att tjäna pengar genom att hyra ut istället för att själva bo”, säger han.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

