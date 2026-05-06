Bostadsbristen har länge varit en av Sveriges mest envisa knutar. En lösning på problemet kan vara att göra det enklare att hyra ut bostäder i andra hand, menar regeringen. Syftet med det nya lagförslaget är bland annat att öka tillgången på hyresbostäder.
Ny lag ska få fler svenskar att hyra ut sin bostad
Antalet personer som hyr ut sin bostad i andrahand har ökat de senaste åren. Och helt märkligt är väl inte det. På vissa håll kan man tjäna uppemot 69 000 kronor på sin uthyrning.
Det finns dock en hel del att tänka på vid andrahandsuthyrning och reglerna är många.
Därför föreslår regeringen flera lagändringar som ska göra det enklare att hyra ut bostäder. Målet är en mer flexibel hyresmarknad där fler bostäder blir tillgängliga.
Förslaget möter dock kritik.
Vill göra det enklare att hyra ut
En av de stora nyheterna är en ny privatuthyrningslag som ska ”ge ett mer tydligt och lättillgängligt regelverk för privatpersoner som hyr ut bostäder”.
Lagen ska gälla uthyrning av högst två bostadslägenheter som inte ingår i den egna bostaden. Grundtanken är att parterna ska ha avtalsfrihet, men att det fortfarande ska finnas ett skydd mot oskäliga hyror.
”För att bostadsbeståndet ska användas mer effektivt behöver det vara enklare att hyra ut sin bostad. När möjligheterna att hyra ut bostadsrätter i andra hand ökar kan fler bostäder bli tillgängliga. Det är en viktig målsättning för regeringen”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.
Bostadsrätter ska kunna hyras ut längre
Regeringen vill också öka möjligheterna att hyra ut bostadsrätter i andra hand. Enligt förslaget ska tidigare uthyrning bara vägas in om den skett i betydande omfattning.
Det innebär att bostadsrätter kan komma att hyras ut under längre perioder än i dag.
För den som sitter på en bostad som inte används fullt ut kan reglerna alltså bli mer generösa. För den som letar efter någonstans att bo hoppas regeringen att fler dörrar ska öppnas.
”Risk för otrygghet”
Förslaget har förvisso mött kritik.
Redan idag anser 53 procent av svenskarna att en person ska kunna nekas en bostadsrätt om bostaden köps enbart i syfte att hyras ut i andra hand.
Lovisa Linge, ordförande i HSB brf Fanfaren i Sundbyberg, ser flera risker.
”Det kan bli problematiskt att göra det enklare med andrahandsuthyrning. När fler bor tillfälligt ökar risken att man inte känner sina grannar. Det kan skapa otrygghet i bostadshuset och i hela området”, säger hon.
Hon varnar också för att fler kan välja att behålla sina bostäder och hyra ut dem i stället för att sälja. Det kan enligt henne påverka priserna och göra det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.
Kan minska engagemanget
Även Jens Axelsson, ordförande i HSB brf Gråberget i Göteborg, är kritisk.
”Jag upplever att förslaget går emot syftet med bostadsrättsföreningen, där man i första hand ska bo. Omständigheter i livet kan så klart påverka det, men risken med en förenklad andrahandsuthyrning är att fler köper bostadsrätter för att tjäna pengar genom att hyra ut istället för att själva bo”, säger han.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.
