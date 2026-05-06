Ukraina har växlat upp ordentligt när det gäller sin drönarteknik. Bakom succén på slagfältet finns hjärnan bakom framgångarna – försvarsminister Mykhaylo Fedorov.
Hjärnan bakom Ukrainas drönare – "vi som leder i luften"
Ukraina är redan det första landet i världen som lyckats skala upp användningen av fjärrstyrda avlyssningsdrönare som kan utföra långdistansattacker.
Samtidigt har drönare blivit en ny kapplöpning i teknik. Nya drönare är svårare att upptäcka, kan ta sig längre in bakom fiendens linje och orsaka stora skador – utan att sätta de egna soldaternas liv på spel.
Hjärnan bakom drönarna
Bakom framgångarna finns Ukrainas försvarsminister Mykhaylo Fedorov.
Han beskrivs som hjärnan bakom Ukrainas drönarrevolution.
”Det är vi som har initiativet på slagfältet och i luften”, uppgav han till norska Dagens Næringsliv vid ett möte i Oslo på onsdagen.
Träffar Stoltenberg
På plats i den norska huvudstaden träffar Fedorov Norges finansminister Jens Stoltenberg.
”Vi eliminerade 35 000 ryssar i mars. Vi återtar mer mark än ryssarna kan ta. Vi har ökat produktionen av drönare som avlyssnar ryska attacker i luften”, uppgav Fedorov.
Stoltenberg var inte sen att hylla försvarsministern.
”Han har något speciellt över sig, eftersom han har den tekniska kunskap som har revolutionerat drönartillverkningen och användningen av drönare.”
Vapensamarbeten på gång
Fedorov är framför allt i Oslo för att diskutera ökat stöd till Ukraina, något som inte är klart i nuläget. Även vapensamarbeten mellan de båda länderna ligger på bordet.
Stoltenberg är som sagt nöjd med hur utvecklingen går i Ukraina och vill vara med i det snabba racet som Ukraina leder när det gäller drönare.
”De har vänt situationen på fronten. Efter att ryssarna tidigare vann har den ryska framryckningen nästan helt stoppats. Ukrainarna tillverkar nu allt mer avancerade drönare, både drönare för att attackera ryska mål, men också drönare för att skjuta ner ryska flyganfall.”
Stoltenberg beskriver Fedorov som ”hjärnan” bakom framgångarna – den tidigare ”digitaliseringsministern som förstod värdet av teknik och digitalisering inom drönarproduktion”.
