Hjärnan bakom Ukrainas drönare – "vi som leder i luften"

Träffar Stoltenberg

På plats i den norska huvudstaden träffar Fedorov Norges finansminister Jens Stoltenberg.

”Vi eliminerade 35 000 ryssar i mars. Vi återtar mer mark än ryssarna kan ta. Vi har ökat produktionen av drönare som avlyssnar ryska attacker i luften”, uppgav Fedorov.

Stoltenberg var inte sen att hylla försvarsministern.

”Han har något speciellt över sig, eftersom han har den tekniska kunskap som har revolutionerat drönartillverkningen och användningen av drönare.”

Vapensamarbeten på gång

Fedorov är framför allt i Oslo för att diskutera ökat stöd till Ukraina, något som inte är klart i nuläget. Även vapensamarbeten mellan de båda länderna ligger på bordet.

Stoltenberg är som sagt nöjd med hur utvecklingen går i Ukraina och vill vara med i det snabba racet som Ukraina leder när det gäller drönare.

”De har vänt situationen på fronten. Efter att ryssarna tidigare vann har den ryska framryckningen nästan helt stoppats. Ukrainarna tillverkar nu allt mer avancerade drönare, både drönare för att attackera ryska mål, men också drönare för att skjuta ner ryska flyganfall.”

En ukrainsk militär skjuter upp en drönare som ska söka efter ryska attackdrönare. Nu testas drönare utvecklade av Japan och Ukraina. (Foto: Nikoletta Stoyanova/AP-TT)

Stoltenberg beskriver Fedorov som ”hjärnan” bakom framgångarna – den tidigare ”digitaliseringsministern som förstod värdet av teknik och digitalisering inom drönarproduktion”.

