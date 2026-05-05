Under 2026 ska flera Bankgirotjänster fasas ut och ersättas av bankernas egna lösningar. ”Förbered ditt företag i tid”, råder Bankgirot.
Flera bankgirotjänster försvinner i år – det här behöver du göra nu
Betalningsmarknaden förändras snabbt. Senast i fjol berättade PS om Sveriges nya betalsystem för kortbetalningar – ett system som ska klara kris, sabotage och geopolitisk oro.
Nu ska även Bankgirot göra om.
”Flera av Bankgirots produkter kommer att ersättas av din bank senast under 2026”, är beskedet.
Gamla tjänster ersätts
Orsaken är att Sveriges betalinfrastruktur behöver anpassas till nya lagar, regelverk och högre säkerhetskrav. Även det geopolitiska läget nämns som en faktor bakom förändringen.
Bankgirot beskriver satsningen som en modernisering av hela betalinfrastrukturen. Målet är att systemet ska följa internationella standarder och bli bättre rustat för framtidens krav på säkerhet, skalbarhet och innovation.
En central del är den nya produkten SEK Credit Transfer, som ska användas för betalningar mellan banker och institut. Under 2026 ska bankerna successivt flytta sina betalningsflöden dit.
Fyra produkter försvinner
Mycket kommer förvisso fungera som tidigare. Du kommer fortfarande kunna använda Bankgironummer, Plusgironummer, OCR-nummer och Autogiro.
Efter 2026 kommer däremot Leverantörsbetalningar, Bg Lön, Bankgiro Värdeavi och Bankgiro Inbetalningar försvinna.
Det betyder bland annat att företag inte längre kommer att kunna skicka eller hämta betalfiler och redovisning direkt till eller från Bankgirot för dessa tjänster. I stället ska filkommunikation och betalningstjänster gå via respektive bank.
När övergången sker beror på varje banks egen tidplan.
Så ska företag agera
”Förbered ditt företag i tid”, råder Bankgirot.
”Det du och ditt företag behöver göra är att se till att ert ekonomi- eller affärssystem och/eller er servicebyrå är anpassade för nya format och din banks tjänster. Detta är viktigt eftersom bankernas tjänster kan skilja sig åt”, fortsätter man.
Särskilt viktigt är det för företag som i dag skickar betalningsfiler direkt till Bankgirot. Den rutinen behöver ändras.
Vill du veta mer om hur du som företag, servicebyrå eller programutvecklare bör förbereda dig råder Bankgirot att du kontaktar ”den eller de banker som är relevanta för dig”.
