Flera bankgirotjänster försvinner i år – det här behöver du göra nu

Nu ska även Bankgirot göra om.

”Flera av Bankgirots produkter kommer att ersättas av din bank senast under 2026”, är beskedet.

Gamla tjänster ersätts

Orsaken är att Sveriges betalinfrastruktur behöver anpassas till nya lagar, regelverk och högre säkerhetskrav. Även det geopolitiska läget nämns som en faktor bakom förändringen.

Bankgirot beskriver satsningen som en modernisering av hela betalinfrastrukturen. Målet är att systemet ska följa internationella standarder och bli bättre rustat för framtidens krav på säkerhet, skalbarhet och innovation.

En central del är den nya produkten SEK Credit Transfer, som ska användas för betalningar mellan banker och institut. Under 2026 ska bankerna successivt flytta sina betalningsflöden dit.

