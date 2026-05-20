EU:s flygbränsle säkrat för sommaren

I senare rapportering har läget dock varit lugnare. Både representanter från SAS och Ryanair konstaterade bränsletillgången för sommarens resor är förhållandevis säker men att det i höst kan komma att bli knivigare om krisen inte lättas upp.

Ryanairs vd, Michael O’Leary, menar dock att det främst är andra bolag som eventuellt kan få stryka på fot om flygbränslet blir en bristvara.

“Om det fortsätter på 150 dollar fatet in i juli, augusti, september, då kommer ni att se europeiska flygbolag gå i konkurs och det skulle på medellång sikt förmodligen vara bra för Ryanairs verksamhet.”

Inte troligt med flygbränslebrist… än

De två flygbolagen är inte ensamma om den nedlugnade tonen. Politico beskriver att det inte längre är troligt att Europa drabbas av brist på flygbränsle de kommande veckorna.

Internationella energiorganet, IEA, varnade för drygt en månad sedan om att flygbränslet skulle börja sina i maj. Men nu har också de blivit försiktigt mer positiva och noterar en ökad produktion av flygbränsle i USA och Västafrika.

Leverantörer från de båda områdena, samt även Norge, verkar väga upp för delar av det tankfartygen som fastnat i Hormuzsundet. Men IEA konstaterar att tillförseln av nytt flygbränsle ännu inte är på samma nivåer som innan kriget bröt ut.

I och med leverantösskiftet har USA gått från att vara en netto-importör till att vara en netto-exportör av flygbränsle. Spaniens Repsol har också lagt i en högre växel och planerar att öka produktionen av flygbränsle ytterligare 15 till 20 procent.



EU-kommisionen säger att det för närvarande inte råder brist på bränsle i EU men att ”regionala försörjningsbegränsningar kan uppstå under de kommande veckorna om blockeringen av oljeleveranser via Hormuzsundet inte löses — där flygbränsle är den främsta oron.”