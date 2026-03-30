På onsdag den 1 april börjar nya bolåneregler att gälla. Tanken är att göra det lättare för fler att ta sig in på bostadsmarknaden. Ändå är det många, särskilt unga, som inte känner till vad som faktiskt förändras.
Ditt låneutrymme kan halveras på onsdag – 46 procent saknar koll
Den 1 april höjs bolånetaket från 85 till 90 procent av bostadens värde. Det betyder att kontantinsatsen sänks från 15 till 10 procent.
För en bostad värd 3 miljoner kronor sjunker kontantinsatsen från 450 000 till 300 000 kronor.
Samtidigt tas det skärpta amorteringskravet bort. För ett hushåll med 3 miljoner kronor i lån kan det innebära omkring 2 500 kronor mer i plånboken varje månad.
Dessa förändringar väntas göra det lättare inte minst för Sveriges unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Ändå är okunskapen stor, inte minst hos målgruppen själv.
Sex av tio känner inte till
En undersökning från Handelsbanken visar att drygt fyra av tio svenskar inte känner till de nya reglerna eller är osäkra på vad som ändras. Okunskapen är störst bland personer mellan 18 och 29 år. Där är det nära sex av tio som inte känner till att nya regler börjar gälla vid månadsskiftet.
”Yngre påverkas på många sätt mest när bostadsmarknaden genomgår en av de största förändringarna på länge. Trots det saknar unga i betydligt högre grad än äldre kunskap om de nya reglerna”, säger Jonathan Örnberg, bolåneexpert på Handelsbanken i Örebro.
Missa inte: Sex av tio ser sin bostad som sparbössa – expert varnar för risker. Dagens PS
Låneutrymmet kan halveras – 46 procent har missat
Samtidigt uppger nästan hälften, 46 procent, att de inte känner till att de nya reglerna också begränsar möjligheten att låna mer på sin bostad.
Det gäller alltså den som redan har ett bolån och vill utöka det, till exempel för att renovera eller bygga till. Där går gränsen ned, från 85 procent till 80 procent av bostadens värde.
Ett hushåll som idag äger en villa värd 3 miljoner kronor och har en belåningsgrad på 75 procent kan innan förändringarna träder i kraft låna ytterligare 300 000 kronor, förutsatt att bankens KALP-kalkyl tillåter det.
Efter regeländringen krymper utrymmet. Då kan samma hushåll bara få ut 150 000 kronor i utökat bolån – alltså en halvering.
“Många har inte en fullständig bild”
PS har tidigare förklarat att syftet med begränsningen är att förhindra att hushållen tar upp nya bolån när bostadspriserna stiger och belåningsgraden sjunker. Därtill vill man minska hushållens möjlighet att belåna bostaden för ren konsumtion – något som enligt regeringen riskerar att leda till överkonsumtion.
”Det är tydligt att många ännu inte har en fullständig bild av vad regeländringarna innebär. Mitt råd är att prata med någon man har förtroende för och läsa på hur de nya reglerna påverkar just dig. Det är en bra grund för att kunna planera sin ekonomi långsiktigt så man inte överraskas den dagen man behöver renovera eller vill byta bostad”, säger Jonathan Örnberg.
Läs också: Bostadsköparen: Tror nya regler gynnar bankerna. E55