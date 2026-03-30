Ditt låneutrymme kan halveras på onsdag – 46 procent saknar koll

Låneutrymmet kan halveras – 46 procent har missat

Samtidigt uppger nästan hälften, 46 procent, att de inte känner till att de nya reglerna också begränsar möjligheten att låna mer på sin bostad.

Det gäller alltså den som redan har ett bolån och vill utöka det, till exempel för att renovera eller bygga till. Där går gränsen ned, från 85 procent till 80 procent av bostadens värde.

ANNONS

Ett hushåll som idag äger en villa värd 3 miljoner kronor och har en belåningsgrad på 75 procent kan innan förändringarna träder i kraft låna ytterligare 300 000 kronor, förutsatt att bankens KALP-kalkyl tillåter det.

Efter regeländringen krymper utrymmet. Då kan samma hushåll bara få ut 150 000 kronor i utökat bolån – alltså en halvering.

(Foto: Handelsbanken)

“Många har inte en fullständig bild”

PS har tidigare förklarat att syftet med begränsningen är att förhindra att hushållen tar upp nya bolån när bostadspriserna stiger och belåningsgraden sjunker. Därtill vill man minska hushållens möjlighet att belåna bostaden för ren konsumtion – något som enligt regeringen riskerar att leda till överkonsumtion.

”Det är tydligt att många ännu inte har en fullständig bild av vad regeländringarna innebär. Mitt råd är att prata med någon man har förtroende för och läsa på hur de nya reglerna påverkar just dig. Det är en bra grund för att kunna planera sin ekonomi långsiktigt så man inte överraskas den dagen man behöver renovera eller vill byta bostad”, säger Jonathan Örnberg.

