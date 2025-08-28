Nedräkningen har börjat för kärnkraftverket i Gundremmingen. Snart ska de två mäktiga kyltornen rivas genom sprängning.
Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live
Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live
Nedräkningen har börjat för kärnkraftverket i Gundremmingen. Snart ska de två mäktiga kyltornen rivas genom sprängning. Två av Bayerns mest kända landmärken står inför sin sista stund. Kyltornen vid kärnkraftverket i Gundremmingen ska sprängas, och intresset är redan stort. Missa inte: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS Kyltornen vid kärnkraftverket försvinner …
Domstolen går emot techjätten Meta
En domare har avslagit Metas begäran att avfärda en stämning som lämnats in av en tidigare anställd, vilket innebär att fallet nu går vidare. Den tidigare anställda, Kelly Stonelake, som arbetade på Meta från 2009 fram till sin uppsägning i början av 2024, stämde företaget i den amerikanska delstaten Washington tidigare i år. Hon hävdar …
Två av Bayerns mest kända landmärken står inför sin sista stund. Kyltornen vid kärnkraftverket i Gundremmingen ska sprängas, och intresset är redan stort.
Missa inte: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS
Kyltornen vid kärnkraftverket försvinner
Kärnkraftverket i Gundremmingen, som ligger i Günzburg-distriktet i Bayern, togs ur drift 2021. Fyra år senare ska de båda kyltornen, som vardera mäter 161 meter, rivas.
Operatören RWE har bekräftat sprängningen och när tornen kollapsar väntas omkring elvatusen ton spillror uppstå. Enligt sajten augsburger-allgemeine.de beskrivs rivningen som ett av de mest symboliska momenten i den tyska kärnkraftsavvecklingen.
För invånarna i området innebär det också att två av de mest välkända landmärkena försvinner från landskapet.
Publikt intresse
Myndigheterna i Günzburg räknar med ett stort antal åskådare. Planering pågår för trafikavstängningar och omledningar, och bilister uppmanas att undvika området den aktuella dagen.
När liknande kyltorn revs i Grafenrheinfeld 2024 lockades tusentals människor att se sprängningen på plats.
Kyltornen i Gundremmingen har haft ännu större symbolvärde. Anläggningen var den största i Bayern och har länge varit en tydlig påminnelse om kärnkraftens roll i regionen.
Då sprängs kärnkraftverket
Själva rivningen av kyltornen är bara en del av ett omfattande arbete. Nedmonteringen av hela anläggningen beräknas ta mellan femton och tjugo år. Totalt väntas 1,8 miljoner ton material att uppstå under processen.
Den största delen av materialet kommer att återvinnas eller återanvändas. Endast en liten del klassas som radioaktivt avfall och kommer tills vidare att lagras i Gundremmingen. När slutförvar för kärnavfall står klart under 2030-talet kan det flyttas dit. De elvatusen ton betong som uppstår vid sprängningen av kyltornen planeras att användas som underbyggnad på området.
RWE har samtidigt presenterat planer för framtida användning av marken. En batterilagringsanläggning med en kapacitet på fyrahundra megawatt ska byggas, vilket gör den till den största i södra Tyskland. Därutöver finns planer på en solcellspark och ett gaskraftverk som ska kunna komplettera elförsörjningen när förnybara källor inte räcker till.
När klockan slår tolv den 25 oktober kommer blickarna att riktas mot Günzburg. Då sprängs kärnkraftverket, och en epok går i graven.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
