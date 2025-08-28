Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Publikt intresse

Myndigheterna i Günzburg räknar med ett stort antal åskådare. Planering pågår för trafikavstängningar och omledningar, och bilister uppmanas att undvika området den aktuella dagen.

När liknande kyltorn revs i Grafenrheinfeld 2024 lockades tusentals människor att se sprängningen på plats.

Kyltornen i Gundremmingen har haft ännu större symbolvärde. Anläggningen var den största i Bayern och har länge varit en tydlig påminnelse om kärnkraftens roll i regionen.

Då sprängs kärnkraftverket

Själva rivningen av kyltornen är bara en del av ett omfattande arbete. Nedmonteringen av hela anläggningen beräknas ta mellan femton och tjugo år. Totalt väntas 1,8 miljoner ton material att uppstå under processen.

Den största delen av materialet kommer att återvinnas eller återanvändas. Endast en liten del klassas som radioaktivt avfall och kommer tills vidare att lagras i Gundremmingen. När slutförvar för kärnavfall står klart under 2030-talet kan det flyttas dit. De elvatusen ton betong som uppstår vid sprängningen av kyltornen planeras att användas som underbyggnad på området.

RWE har samtidigt presenterat planer för framtida användning av marken. En batterilagringsanläggning med en kapacitet på fyrahundra megawatt ska byggas, vilket gör den till den största i södra Tyskland. Därutöver finns planer på en solcellspark och ett gaskraftverk som ska kunna komplettera elförsörjningen när förnybara källor inte räcker till.

När klockan slår tolv den 25 oktober kommer blickarna att riktas mot Günzburg. Då sprängs kärnkraftverket, och en epok går i graven.

