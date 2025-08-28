Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live

Kyltornen vid kärnkraftverket i Gundremmingen reser sig 161 meter över marken. I oktober ska de rivas genom sprängning.
Kyltornen vid kärnkraftverket i Gundremmingen reser sig 161 meter över marken. I oktober ska de rivas genom sprängning. (Foto: Stefan Puchner/dpa via AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Nedräkningen har börjat för kärnkraftverket i Gundremmingen. Snart ska de två mäktiga kyltornen rivas genom sprängning.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Två av Bayerns mest kända landmärken står inför sin sista stund. Kyltornen vid kärnkraftverket i Gundremmingen ska sprängas, och intresset är redan stort.

Missa inte: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS

Kyltornen vid kärnkraftverket försvinner

Kärnkraftverket i Gundremmingen, som ligger i Günzburg-distriktet i Bayern, togs ur drift 2021. Fyra år senare ska de båda kyltornen, som vardera mäter 161 meter, rivas.

Operatören RWE har bekräftat sprängningen och när tornen kollapsar väntas omkring elvatusen ton spillror uppstå. Enligt sajten augsburger-allgemeine.de beskrivs rivningen som ett av de mest symboliska momenten i den tyska kärnkraftsavvecklingen.

För invånarna i området innebär det också att två av de mest välkända landmärkena försvinner från landskapet.

Arkivbild: Kärnkraftverket i Gundremmingen i södra Tyskland den 23 maj 2006. Anläggningen stängdes 2021 som en del av Tysklands avveckling av kärnkraften. (Foto: Christof Stache/AP/TT)
Arkivbild: Kärnkraftverket i Gundremmingen i södra Tyskland den 23 maj 2006. Anläggningen stängdes 2021 som en del av Tysklands avveckling av kärnkraften. (Foto: Christof Stache/AP/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Publikt intresse

Myndigheterna i Günzburg räknar med ett stort antal åskådare. Planering pågår för trafikavstängningar och omledningar, och bilister uppmanas att undvika området den aktuella dagen.

ANNONS

När liknande kyltorn revs i Grafenrheinfeld 2024 lockades tusentals människor att se sprängningen på plats.

Kyltornen i Gundremmingen har haft ännu större symbolvärde. Anläggningen var den största i Bayern och har länge varit en tydlig påminnelse om kärnkraftens roll i regionen.

Läs också: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Då sprängs kärnkraftverket

Själva rivningen av kyltornen är bara en del av ett omfattande arbete. Nedmonteringen av hela anläggningen beräknas ta mellan femton och tjugo år. Totalt väntas 1,8 miljoner ton material att uppstå under processen.

Den största delen av materialet kommer att återvinnas eller återanvändas. Endast en liten del klassas som radioaktivt avfall och kommer tills vidare att lagras i Gundremmingen. När slutförvar för kärnavfall står klart under 2030-talet kan det flyttas dit. De elvatusen ton betong som uppstår vid sprängningen av kyltornen planeras att användas som underbyggnad på området.

RWE har samtidigt presenterat planer för framtida användning av marken. En batterilagringsanläggning med en kapacitet på fyrahundra megawatt ska byggas, vilket gör den till den största i södra Tyskland. Därutöver finns planer på en solcellspark och ett gaskraftverk som ska kunna komplettera elförsörjningen när förnybara källor inte räcker till.

När klockan slår tolv den 25 oktober kommer blickarna att riktas mot Günzburg. Då sprängs kärnkraftverket, och en epok går i graven.

ANNONS

Läs även: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS

Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EnergiKärnkraftkärnkraftverkTyskland
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS