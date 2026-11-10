Om bara några veckor får Sverige en helt ny statlig e-legitimation. Den ska bli ett alternativ till Bank-id och göra det möjligt för fler att identifiera sig digitalt. Men när tjänsten lanseras kommer den knappt gå att använda.
1 december får svenskarna ny legitimation – men här fungerar den inte
Den 1 december lanseras Sverige-id, en ny e-legitimation som utfärdas av Polismyndigheten. Den ska hålla högsta säkerhetsnivå och på sikt kunna användas även i andra EU-länder.
Bakom satsningen ligger bland annat regeringens ambition att minska det digitala utanförskapet och göra Sverige mindre beroende av privata e-legitimationer.
”Sverige behöver en robust och långsiktig lösning för elektronisk identifiering”, sa civilminister Erik Slottner (KD) när regeringen presenterade förslaget i maj.
Men inför lanseringen har flera problem uppstått.
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Här kommer nya legitimationen inte att fungera
En granskning från Dagens Nyheter visar att flera av Sveriges största myndigheter kommer att stå utanför när Sverige-id införs.
Det betyder att du till en början inte kommer att kunna använda den nya legitimationen för att deklarera hos Skatteverket eller ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan.
Inte heller banker, betaltjänster eller e-handelsföretag kommer att kunna erbjuda inloggning med Sverige-id.
Enligt Polismyndigheten kommer legitimationen från start att fungera på Polisens Mina sidor. Där kan du exempelvis boka tid för pass, följa vissa polisanmälningar och begära registerutdrag.
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Myndigheterna vill slippa ansluta sig
Bakgrunden är det system för elektronisk identifiering som Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ansvarar för.
Systemet ska göra det enklare för myndigheter att erbjuda inloggning med olika e-legitimationer. Men Skatteverket, Försäkringskassan och Trafikverket har begärt undantag från skyldigheten att ansluta sig.
Myndigheterna anser bland annat att systemet är för dyrt och har brister.
Enligt DN räknar Försäkringskassan med en merkostnad på mellan 30 och 50 miljoner kronor för anslutningen. Skatteverket uppskattar sina merkostnader till omkring 10 miljoner kronor per år.
Även Polisen har framfört kritik mot att privata företag inte kan ansluta sig.
”Vi har inte haft något sådant val, utan vårt regeringsuppdrag pekade på att vi skulle använda auktorisationssystemet”, säger Paul Larsson, chef för Polisens serviceavdelning, till DN.
Riksbanken vill se alternativ till Bank-id
Att Sverige får en statlig e-legitimation har tidigare välkomnats av Riksbanken.
I årets betalningsrapport framhåller banken att svenskarnas stora beroende av Bank-id gör betalningssystemet sårbart.
En statlig e-legitimation som fungerar vid betalningar skulle, enligt Riksbanken, kunna stärka konkurrensen och ge svenskarna ytterligare ett alternativ om andra tjänster drabbas av störningar.
Den skulle också kunna underlätta för människor som i dag har svårt att få Bank-id, exempelvis personer utan svenskt bankkonto.
Men möjligheten att använda Sverige-id för betalningar får alltså vänta.
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Ditt gamla id-kort fungerar inte
För att skaffa Sverige-id behöver svenska medborgare ansöka om ett nytt nationellt id-kort hos Polisen.
Även om du redan har ett giltigt nationellt id-kort måste du skaffa ett nytt, eftersom kort som utfärdats före den 1 december 2026 inte fungerar med Sverige-id.
Från december kostar ansökan om ett nationellt id-kort 500 kronor. Själva e-legitimationen medför ingen separat ansökningsavgift.
Sverige-id aktiveras sedan genom en mobilapp och kan utfärdas från och med det år du fyller nio.
Fler myndigheter ansluter nästa år
Trots problemen räknar Digg med att huvuddelen av myndigheterna kommer att ansluta sig under våren 2027.
När privata företag kan börja erbjuda inloggning med Sverige-id är fortfarande oklart.
”Det här är en otroligt viktig reform, och vi är väldigt glada att vi snart är i mål. Men det kommer att vara ett successivt införande, även om förhoppningen är att ha med så många aktörer som möjligt från den 1 december”, säger Paul Larsson till DN.
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