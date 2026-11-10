1 december får svenskarna ny legitimation – men här fungerar den inte

Myndigheterna vill slippa ansluta sig

Bakgrunden är det system för elektronisk identifiering som Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ansvarar för.

Systemet ska göra det enklare för myndigheter att erbjuda inloggning med olika e-legitimationer. Men Skatteverket, Försäkringskassan och Trafikverket har begärt undantag från skyldigheten att ansluta sig.

Myndigheterna anser bland annat att systemet är för dyrt och har brister.

Enligt DN räknar Försäkringskassan med en merkostnad på mellan 30 och 50 miljoner kronor för anslutningen. Skatteverket uppskattar sina merkostnader till omkring 10 miljoner kronor per år.

Även Polisen har framfört kritik mot att privata företag inte kan ansluta sig.

”Vi har inte haft något sådant val, utan vårt regeringsuppdrag pekade på att vi skulle använda auktorisationssystemet”, säger Paul Larsson, chef för Polisens serviceavdelning, till DN.

Riksbanken vill se alternativ till Bank-id

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Att Sverige får en statlig e-legitimation har tidigare välkomnats av Riksbanken.

I årets betalningsrapport framhåller banken att svenskarnas stora beroende av Bank-id gör betalningssystemet sårbart.

En statlig e-legitimation som fungerar vid betalningar skulle, enligt Riksbanken, kunna stärka konkurrensen och ge svenskarna ytterligare ett alternativ om andra tjänster drabbas av störningar.

Den skulle också kunna underlätta för människor som i dag har svårt att få Bank-id, exempelvis personer utan svenskt bankkonto.

Men möjligheten att använda Sverige-id för betalningar får alltså vänta.

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Ditt gamla id-kort fungerar inte

För att skaffa Sverige-id behöver svenska medborgare ansöka om ett nytt nationellt id-kort hos Polisen.

Även om du redan har ett giltigt nationellt id-kort måste du skaffa ett nytt, eftersom kort som utfärdats före den 1 december 2026 inte fungerar med Sverige-id.

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Från december kostar ansökan om ett nationellt id-kort 500 kronor. Själva e-legitimationen medför ingen separat ansökningsavgift.

Sverige-id aktiveras sedan genom en mobilapp och kan utfärdas från och med det år du fyller nio.

Fler myndigheter ansluter nästa år

Trots problemen räknar Digg med att huvuddelen av myndigheterna kommer att ansluta sig under våren 2027.

När privata företag kan börja erbjuda inloggning med Sverige-id är fortfarande oklart.

”Det här är en otroligt viktig reform, och vi är väldigt glada att vi snart är i mål. Men det kommer att vara ett successivt införande, även om förhoppningen är att ha med så många aktörer som möjligt från den 1 december”, säger Paul Larsson till DN.

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