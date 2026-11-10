Ny kostnadssmäll 2027 – här drabbas hushållen hårdast

Blir dyrare – även i norr

De fem billigaste kommunerna ligger samtliga i norra Sverige, men även där blir det dyrare att bo.

”Norra Sverige har fortfarande landets lägsta driftskostnader, men i år är det också där kostnaderna ökar snabbast”, säger Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster på Villaägarnas Riksförbund.

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I Lycksele har de årliga driftskostnaderna ökat med över 4 000 kronor.

”Det är alltid lite läskigt om det skulle bli så dyrt igen”, säger Vilma Nilsson, villaägare i Lycksele, till SVT när hon berättar om tidigare höga elräkningar.

Ibland kan det dock skilja sig rejält mellan grannkommunerna, där exempelvis Linköping och Norrköping ligger i samma län och elområde. Det är betydligt dyrare att bo i Norrköping – där villaägare betalar 10 265 kronor mer om året enbart för elnätet.

Linköping har dessutom lägre avgifter för vatten, avlopp och sophämtning.

Skillnader i flerbostadshus

Stora skillnader finns också för flerbostadshus.

Härryda och Partille ligger båda i Göteborgsregionen, men skillnaden i boendekostnader är nästan 10 000 kronor per år, enligt Fastighetsägarnas undersökning från oktober 2026.

”Boendekostnaderna påverkas i hög grad av kommunala taxor och avgifter”, säger Linda Siverbo, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR.

Det är därmed kostnader som fastighetsägarna har små möjligheter att påverka själva.

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