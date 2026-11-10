Det handlar om flera tusenlappar för en familj med en villa. Räntorna stiger samtidigt som el, vatten och andra boendekostnader redan har blivit dyrare. Kostnaderna stiger snabbt, men det spelar roll var du bor någonstans.
Ny kostnadssmäll 2027 – här drabbas hushållen hårdast
Vi följer prisutvecklingen och vad det innebär för fastighetsägare, där villaägarnas kostnader återigen har börjat stiga.
Även den som bor i bostadsrätt börjar få det svettigt, där föreningarnas kostnader fortsätter att stiga. Framför allt är det elen som blivit dyrare.
Kan skilja tusenlappar i boendekostnader
Det spelar dock stor roll var i Sverige du bor, visar en ny sammanställning.
Det kan skilja nästan 3 000 kronor i månaden för en villa beroende på var du bor.
Det gäller inte bara elpriset – även vatten, avlopp och elnätsavgifter skiljer sig kraftigt.
Mellan landets dyraste och billigaste kommun skiljer det 33 480 kronor om året, visar Villaägarnas kartläggning för 2026.
Där står det klart att Lycksele i Västerbotten är billigast och Trosa i Södermanland är dyrast.
Blir dyrare – även i norr
De fem billigaste kommunerna ligger samtliga i norra Sverige, men även där blir det dyrare att bo.
”Norra Sverige har fortfarande landets lägsta driftskostnader, men i år är det också där kostnaderna ökar snabbast”, säger Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster på Villaägarnas Riksförbund.
I Lycksele har de årliga driftskostnaderna ökat med över 4 000 kronor.
”Det är alltid lite läskigt om det skulle bli så dyrt igen”, säger Vilma Nilsson, villaägare i Lycksele, till SVT när hon berättar om tidigare höga elräkningar.
Ibland kan det dock skilja sig rejält mellan grannkommunerna, där exempelvis Linköping och Norrköping ligger i samma län och elområde. Det är betydligt dyrare att bo i Norrköping – där villaägare betalar 10 265 kronor mer om året enbart för elnätet.
Linköping har dessutom lägre avgifter för vatten, avlopp och sophämtning.
Skillnader i flerbostadshus
Stora skillnader finns också för flerbostadshus.
Härryda och Partille ligger båda i Göteborgsregionen, men skillnaden i boendekostnader är nästan 10 000 kronor per år, enligt Fastighetsägarnas undersökning från oktober 2026.
”Boendekostnaderna påverkas i hög grad av kommunala taxor och avgifter”, säger Linda Siverbo, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR.
Det är därmed kostnader som fastighetsägarna har små möjligheter att påverka själva.
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