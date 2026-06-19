Kvinnan vaknade i duschen. Då stod lägenheten under vatten och skadorna var massiva. Nu kostar det kvinnan 720 000 kronor.
Somnade i duschen – kostar henne 720 000
Denna händelse kan, naturligtvis, tjäna som en varning i midsommar. Varningen gäller i så fall ett alltför blött firande – för det här var ett sådant. I dubbel bemärkelse.
När den 22-åriga kvinnan vaknade, satt hon i duschen i sin lägenhet. Strax därpå ringde hyresvärdens personal på dörren, sedan grannarna under larmat om att det rann vatten från deras innertak.
Då var det översvämning i hela kvinnans lägenhet.
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Helt översvämmat
Det var översvämmat i hela kvinnans lägenhet, dit för övrigt kvinnans pappa kommit strax innan hyresvärden och nu höll på att försöka torka upp.
Skadan var dock skedd och notan för den hamnade på 330 000 kronor – till att börja med, skriver Hem & Hyra.
Hyresvärden, Balder, krävde kvinnan på pengarna men hon bestred kravet med hjälp av sitt försäkringsbolag.
Enligt kvinnan hade hon och hennes systrar varit i Göteborg under den aktuella lördagen och gått i affären.
”Gått i sömnen”
På kvällen åkte de till lägenheten där systrarna skulle sova över, köpte pizza och gick sedan och lade sig. Någon alkohol förekom inte i sammanhanget.
När kvinnan vaknade vid 5-tiden på morgonen satt hon, oväntat, på golvbrunnen i duschen och det stod vatten i hela lägenheten.
Hur hon hamnat i duschen har den 22-åriga kvinnan ingen aning om men hon har tidigare haft problem med att gå i sömnen, vilket en syster kan intyga.
Efter översvämningen har hon sökt hjälp och påpekar även att hon vid tidpunkten åt läkemedel som kan ha påverkat henne.
Tingsrätten trodde henne
Något läkemedel kan hon visserligen inte visa upp men eftersom hyresvärden har bevisbördan och det skulle ha kunnat gå till så, frias kvinnan i tingsrätten.
Dock nöjer sig inte Balder med detta utan överklagar till hovrätten som nu prövat fallet.
I hovrätten har Balders fastighetsskötare vittnat och berättat att kvinnan sagt till honom att hon varit ute på stan och att det kanske blivit ”lite för mycket”.
När hon kom hem hade hon bestämt sig för att duscha men somnat i duschen, vilket hon enligt fastighetsskötaren skamset erkänt.
Hovrätten: ”Ingen olycka”
Nejdå, säger kvinnan nu. Hon har bara sagt till fastighetsskötaren att hon sovit i duschen, ingenting om varför och om hur hon hamnat där.
Hovrätten tror inte på henne utan kommer fram till att hon medvetet ställt sig i duschen och sedan somnat.
Därför är det ingen olycka utan vårdslöst beteende som orsakat skadan. Hovrätten dömer till Balders fördel.
Nu står kvinnan inför att dels betala skadorna hon åstadkommit, 330 000 kronor, och dels Balders rättegångskostnader i tingsrätt och hovrätt, 390 000 kronor, och alltså totalt 720 000 kronor.
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