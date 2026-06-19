Somnade i duschen – kostar henne 720 000

”Gått i sömnen”

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På kvällen åkte de till lägenheten där systrarna skulle sova över, köpte pizza och gick sedan och lade sig. Någon alkohol förekom inte i sammanhanget.

När kvinnan vaknade vid 5-tiden på morgonen satt hon, oväntat, på golvbrunnen i duschen och det stod vatten i hela lägenheten.

Hur hon hamnat i duschen har den 22-åriga kvinnan ingen aning om men hon har tidigare haft problem med att gå i sömnen, vilket en syster kan intyga.

Efter översvämningen har hon sökt hjälp och påpekar även att hon vid tidpunkten åt läkemedel som kan ha påverkat henne.

Tingsrätten trodde henne

Något läkemedel kan hon visserligen inte visa upp men eftersom hyresvärden har bevisbördan och det skulle ha kunnat gå till så, frias kvinnan i tingsrätten.

Dock nöjer sig inte Balder med detta utan överklagar till hovrätten som nu prövat fallet.

I hovrätten har Balders fastighetsskötare vittnat och berättat att kvinnan sagt till honom att hon varit ute på stan och att det kanske blivit ”lite för mycket”.

När hon kom hem hade hon bestämt sig för att duscha men somnat i duschen, vilket hon enligt fastighetsskötaren skamset erkänt.

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Så gott som hela lägenheten vattenskadades. Nu kostar det hela kvinnan 720 000 kronor för skadan och rättegångskostnader. (Bild: Göteborgs tingsrätt)

Hovrätten: ”Ingen olycka”

Nejdå, säger kvinnan nu. Hon har bara sagt till fastighetsskötaren att hon sovit i duschen, ingenting om varför och om hur hon hamnat där.

Hovrätten tror inte på henne utan kommer fram till att hon medvetet ställt sig i duschen och sedan somnat.

Därför är det ingen olycka utan vårdslöst beteende som orsakat skadan. Hovrätten dömer till Balders fördel.

Nu står kvinnan inför att dels betala skadorna hon åstadkommit, 330 000 kronor, och dels Balders rättegångskostnader i tingsrätt och hovrätt, 390 000 kronor, och alltså totalt 720 000 kronor.

Orsakade vattenskada – tvingas betala över en miljon. Dagens PS