Här kan du köpa en tomt för 1 krona kvadraten – i Sverige

Nästan 99 procents rabatt i Jämtland

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Längre norrut har Krokoms kommun dragit i gång en liknande kampanj.

Här erbjuds 42 tomter i sju områden till priset av en krona kvadratmetern. Erbjudandet gäller fram till den 30 april 2027.

I Trångsviken, mellan Åre och Östersund, säljs exempelvis en tomt på 777 kvadratmeter för 777 kronor. Ordinarie pris är 49 728 kronor.

Även i Föllinge finns stora rabatter. En tomt på 985 kvadratmeter kostar just nu 985 kronor, jämfört med det ordinarie priset på 63 040 kronor.

Hundratals anmälde intresse – ingen köpte

I Emmaboda kommun i Småland säljs byggtomter i Vissefjärda för mellan 1 274 och 2 344 kronor. Erbjudandet omfattar 13 tomter samt ytterligare en som är reserverad. Kampanjen gäller till årets slut.

Kommunen har länge kämpat med en minskande befolkning och hoppas att de låga priserna ska locka fler att flytta dit.

När SVT Nyheter besökte kommunen i juli hade många hört av sig, men ännu hade ingen tomt sålts.

”Det har varit rätt så stort intresse men inga affärer är gjorda”, sade Roger Steen, samhällsutvecklingschef i Emmaboda.

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Två månader senare rapporterade Sveriges Radio att kommunen hade fått mellan 250 och 300 intresseanmälningar. Fortfarande hade inget köpekontrakt skrivits.

Kostnaderna som inte syns i annonsen

Problemet, kan man misstänka, är att de låga tomtpriserna följs av betydligt högre utgifter. I Emmaboda kostar anslutningen till vatten och avlopp mellan 131 720 och 163 520 kronor. Elanslutning kan kosta ytterligare 53 750 kronor.

I Götene uppskattar kommunen att bygglov och anslutningar till vatten, avlopp, el och fiber kostar omkring 270 000 kronor. Själva husbygget tillkommer.

Köparna måste också följa kommunernas byggkrav.

I Götene ska ett permanentboende stå färdigt inom två år. Om tidsgränsen överskrids kan kommunen kräva 100 000 kronor i tilläggsköpeskilling och återta tomten.

Krokom kräver att byggnationen påbörjas inom ett år och är huvudsakligen färdigställd inom två år. Om köparen inte börjar bygga i tid återtar kommunen tomten och tar ut en avgift på 10 000 kronor.

Trots villkoren har Götenes kampanj lett till viss inflyttning. När Skaraborgs Nyheter rapporterade om satsningen i december 2025 hade fem kampanjtomter sålts, varav fyra i Hällekis. Ett hus stod då färdigbyggt.

”Får vi fler att bosätta sig i Hällekis stärker vi underlaget för såväl vår offentliga service som de företag som finns på orten”, sade kommunalrådet Johan Månsson.

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