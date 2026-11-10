På flera håll i Sverige kan du just nu köpa en byggtomt för mindre än en tusenlapp. Kommuner säljer mark för så lite som en krona kvadratmetern i hopp om att locka fler invånare. Men det finns, kanske föga förvånande, ett gäng hakar som har fått många spekulanter att dra sig ur.
Här kan du köpa en tomt för 1 krona kvadraten – i Sverige
I Götene kommun i Västergötland ligger en tomt på 642 kvadratmeter ute till försäljning för 642 kronor. I jämtländska Krokom erbjuds mark med uppemot 99 procents rabatt.
Det är två av flera kommuner som har sänkt sina tomtpriser kraftigt. Bakom erbjudandena finns en förhoppning om att fler ska vilja bygga hus och bosätta sig på orter där befolkningen behöver växa.
Missa inte: Ny lag nästa vecka, gratis hus och 22 000 kronor mer i lön – varje månad. Dagens PS
Här kostar tomten 642 kronor
I Götene har kommunen sedan 2024 sålt utvalda tomter för en krona kvadratmetern. Kampanjen har förlängts och gäller även under 2026.
Bland erbjudandena hittar vi, exempelvis, en tomt på Smedjevägen i Forshem. Den är 642 kvadratmeter stor och har ett utgångspris på 642 kronor.
Fler billiga tomter finns i bland annat Lundsbrunn och Hällekis. Om flera köpare anmäler intresse för samma tomt tillämpar kommunen budgivning.
Enligt Götene kommun har flera av tomterna varit byggklara och osålda i över 40 år. Genom att sänka priserna hoppas politikerna få fart på bostadsbyggandet. Fler invånare skulle också ge ett större skatteunderlag och förbättra förutsättningarna för bland annat skolor och butiker.
Läs också: De gick i pension vid 30 – forskaren: ”Mycket skam”. Dagens PS
Nästan 99 procents rabatt i Jämtland
Längre norrut har Krokoms kommun dragit i gång en liknande kampanj.
Här erbjuds 42 tomter i sju områden till priset av en krona kvadratmetern. Erbjudandet gäller fram till den 30 april 2027.
I Trångsviken, mellan Åre och Östersund, säljs exempelvis en tomt på 777 kvadratmeter för 777 kronor. Ordinarie pris är 49 728 kronor.
Även i Föllinge finns stora rabatter. En tomt på 985 kvadratmeter kostar just nu 985 kronor, jämfört med det ordinarie priset på 63 040 kronor.
Hundratals anmälde intresse – ingen köpte
I Emmaboda kommun i Småland säljs byggtomter i Vissefjärda för mellan 1 274 och 2 344 kronor. Erbjudandet omfattar 13 tomter samt ytterligare en som är reserverad. Kampanjen gäller till årets slut.
Kommunen har länge kämpat med en minskande befolkning och hoppas att de låga priserna ska locka fler att flytta dit.
När SVT Nyheter besökte kommunen i juli hade många hört av sig, men ännu hade ingen tomt sålts.
”Det har varit rätt så stort intresse men inga affärer är gjorda”, sade Roger Steen, samhällsutvecklingschef i Emmaboda.
Två månader senare rapporterade Sveriges Radio att kommunen hade fått mellan 250 och 300 intresseanmälningar. Fortfarande hade inget köpekontrakt skrivits.
Kostnaderna som inte syns i annonsen
Problemet, kan man misstänka, är att de låga tomtpriserna följs av betydligt högre utgifter. I Emmaboda kostar anslutningen till vatten och avlopp mellan 131 720 och 163 520 kronor. Elanslutning kan kosta ytterligare 53 750 kronor.
I Götene uppskattar kommunen att bygglov och anslutningar till vatten, avlopp, el och fiber kostar omkring 270 000 kronor. Själva husbygget tillkommer.
Köparna måste också följa kommunernas byggkrav.
I Götene ska ett permanentboende stå färdigt inom två år. Om tidsgränsen överskrids kan kommunen kräva 100 000 kronor i tilläggsköpeskilling och återta tomten.
Krokom kräver att byggnationen påbörjas inom ett år och är huvudsakligen färdigställd inom två år. Om köparen inte börjar bygga i tid återtar kommunen tomten och tar ut en avgift på 10 000 kronor.
Trots villkoren har Götenes kampanj lett till viss inflyttning. När Skaraborgs Nyheter rapporterade om satsningen i december 2025 hade fem kampanjtomter sålts, varav fyra i Hällekis. Ett hus stod då färdigbyggt.
”Får vi fler att bosätta sig i Hällekis stärker vi underlaget för såväl vår offentliga service som de företag som finns på orten”, sade kommunalrådet Johan Månsson.
Läs även: 96-årige rikingen Warren Buffett: Därför lever jag så sparsamt. E55