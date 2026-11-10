Tryck på knappen i ditt hem – två gånger varje år: "Räddar liv"

Så testar du knappen i elcentralen

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Även jordfelsbrytare kan sluta fungera. Därför rekommenderar Elsäkerhetsverket att du regelbundet kontrollerar att skyddet fungerar.

Testet är enkelt och kräver inga verktyg.

Du letar helt enkelt upp jordfelsbrytaren i elcentralen. Den har en liten testknapp, ofta märkt med bokstaven T. När du trycker på knappen ska jordfelsbrytaren lösa ut och bryta strömmen till de delar av elanläggningen som den skyddar.

Därefter kan du slå på jordfelsbrytaren igen.

Tänk på att stänga av känslig utrustning innan du testar, eftersom strömmen kommer att brytas.

Om jordfelsbrytaren inte löser ut när du trycker på knappen ska du snarast kontakta ett registrerat elinstallationsföretag.

Vissa behöver testa varje månad

Två gånger om året är den svenska myndighetens grundrekommendation. Men beroende på vilken jordfelsbrytare du har hemma kan det behövas tätare kontroller.

Vissa tillverkare rekommenderar exempelvis testning varje månad, konstaterar Elsäkerhetsverket.

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Äldre bostäder kan sakna skyddet

Jordfelsbrytare har varit ett krav i nyproducerade svenska bostäder sedan år 2000.

Bor du i ett äldre hus är det däremot inte säkert att skyddet finns installerat.

Elsäkerhetsverket rekommenderar att äldre elanläggningar kompletteras med jordfelsbrytare. Installationen måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.

Även själva jordfelsbrytaren kan behöva bytas ut. Myndigheten rekommenderar byte av modeller som tillverkats före 1996, eftersom det då infördes nya tester för att kontrollera hur väl jordfelsbrytare klarar olika miljöförhållanden.

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