I elcentralen finns en liten knapp som du helst inte ska glömma bort. Enligt Elsäkerhetsverket bör den användas minst två gånger om året. Om jordfelsbrytaren slutar fungera kan följderna i värsta fall bli livshotande.
Tryck på knappen i ditt hem – två gånger varje år: "Räddar liv"
De flesta av oss öppnar nog inte elcentralen oftare än nödvändigt.
Men, där inne finns också en liten knapp som faktiskt behöver användas regelbundet. Den sitter på jordfelsbrytaren, som ska skydda dig om något går fel med elen.
Enligt Elsäkerhetsverket bör jordfelsbrytaren testas minst två gånger om året, gärna oftare.
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En trasig tvättmaskin kan bli livsfarlig
”Jordfelsbrytare räddar liv”, konstaterar Brandskyddsföreningen.
Den känner nämligen av när ström tar fel väg och bryter snabbt strömförsörjningen. Därmed minskar risken för både elolyckor och vissa typer av bränder.
”Om exempelvis höljet på en trasig tvättmaskin eller ett kylskåp blir strömförande och någon rör vid apparaten kan så lite som 30 milliampere passera genom kroppen, tillräckligt för en livsfarlig elchock”, säger Martin Auer, expert vid det tyska initiativet Elektro+, i ett pressmeddelande.
”Jordfelsbrytaren bryter strömmen på millisekunder, innan allvarliga skador hinner uppstå”, förklarar han.
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Så testar du knappen i elcentralen
Även jordfelsbrytare kan sluta fungera. Därför rekommenderar Elsäkerhetsverket att du regelbundet kontrollerar att skyddet fungerar.
Testet är enkelt och kräver inga verktyg.
Du letar helt enkelt upp jordfelsbrytaren i elcentralen. Den har en liten testknapp, ofta märkt med bokstaven T. När du trycker på knappen ska jordfelsbrytaren lösa ut och bryta strömmen till de delar av elanläggningen som den skyddar.
Därefter kan du slå på jordfelsbrytaren igen.
Tänk på att stänga av känslig utrustning innan du testar, eftersom strömmen kommer att brytas.
Om jordfelsbrytaren inte löser ut när du trycker på knappen ska du snarast kontakta ett registrerat elinstallationsföretag.
Vissa behöver testa varje månad
Två gånger om året är den svenska myndighetens grundrekommendation. Men beroende på vilken jordfelsbrytare du har hemma kan det behövas tätare kontroller.
Vissa tillverkare rekommenderar exempelvis testning varje månad, konstaterar Elsäkerhetsverket.
Äldre bostäder kan sakna skyddet
Jordfelsbrytare har varit ett krav i nyproducerade svenska bostäder sedan år 2000.
Bor du i ett äldre hus är det däremot inte säkert att skyddet finns installerat.
Elsäkerhetsverket rekommenderar att äldre elanläggningar kompletteras med jordfelsbrytare. Installationen måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.
Även själva jordfelsbrytaren kan behöva bytas ut. Myndigheten rekommenderar byte av modeller som tillverkats före 1996, eftersom det då infördes nya tester för att kontrollera hur väl jordfelsbrytare klarar olika miljöförhållanden.
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