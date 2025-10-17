En ny analys visar hur familjeförmögenheter håller på att omforma själva definitionen av framgång.
Glöm lönen – nu är det arvet som styr
Redan i mars i år skrev Dagens PS om utvecklingen. Då menade The Economist att vi är på väg in i en ny ekonomisk era där det inte längre är arbetsinsatsen som avgör vem som blir rik – utan släkten.
I Norge växer nu något som kommentatorerna Anita Hoemsnes och Jorun Sofie F. Aartun i Dagens Næringsliv kallar för ett nytt klassamhälle – byggt på arv snarare än arbete. De beskriver hur allt fler unga får ekonomisk hjälp hemifrån för att köpa bostad, medan de som klarar sig själva blir färre.
Dina föräldrars bankkonto styr
Den brittiska historikern Eliza Filby menar att utvecklingen inte bara gäller Norge. I sin bok “Inheritocracy” skriver hon att vi lever i en ny sorts ekonomi:
”Om du är under 45 år beror dina chanser i livet alltmer på hur mycket du kan ta ut från dina föräldrars bankkonto – inte vad du tjänar eller lär dig själv”.
Hon kallar det en ”arvokrati” – ett samhälle där familjeförmögenhet har ersatt hårt arbete som vägen till framgång.
Föräldrabanken växer
För många har bostadsmarknaden blivit den tydligaste symbolen för hur familjeförmögenhet ersatt arbete som väg till framgång och ekonomisk trygghet.
I Sverige har unga hemmaboende vuxna mellan 18-34 år nästintill fördubblats de senaste åren.
Samtidigt svarar hälften av alla föräldrar med barn under 18 år att de inte tror att deras barn kommer kunna köpa en bostad före 30-årsdagen utan hjälp från föräldrarna, enligt en undersökning från SBAB.
DN:s skribenter pekar på att babyboomgenerationen – de som föddes mellan 1946 och 1964 – drog vinstlotten i fråga om bostadsmarknad, arbetsmarknad och investeringar. Deras barn, millennials, blir nu den generation som kommer att ärva mest i historien.
Men det är inte bara pengarna som spelar roll. Föräldrar fungerar också som stötdämpare i livskriser: de kan bidra med kontantinsats, barnomsorg eller tillfälligt boende. Enligt Norges Bank har barn till välbärgade föräldrar 15 procentenheter större chans att själva hamna i den övre halvan av förmögenhetsfördelningen.
Arvet, skammen och stoltheten
Men med arvet följer också en ny sorts skuld. Filby beskriver hur många unga känner ”arvsskam” när de får hjälp – särskilt när föräldrarna gärna berättar att de själva klarade sig utan.
De som inte får hjälp kan känna stolthet över att stå på egna ben, men, som DN konstaterar, stolthet betalar inga bolån.
En tyst motor i ekonomin
Eliza Filby kallar arvet för en ”osynlig motor” som förstärker ojämlikheter. I Norge har arvsbeskattning diskuterats, men alla stora partier säger nej.
Det betyder att föräldrabanken lever vidare – och att chansen att klara sig utan den blir allt mindre.
Vill du läsa mer om den växande föräldrabanken i Sverige? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
