Snart blir millennials rikast av alla: “Är mycket dåligt förberedda”

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Babyboomers lämnar över kontrollen

Just nu kontrollerar äldre amerikaner, framför allt babyboomers, hela 61 procent av USA:s samlade förmögenhet. Dessa tillgångar ska nu gradvis föras vidare, i vad Cerulli beskriver som en tvåstegsprocess.

Först sker så kallade “horisontella” överföringar – exempelvis mellan makar eller mellan syskon – innan de stora pengarna går vidare till barn och barnbarn.

ANNONS

Totalt beräknas 79 biljoner dollar lämna babyboomers och landa hos arvtagare och välgörenhet.

Millennials ärver mest – men Gen X börjar få först

Generation X, som ofta stått i skuggan av de större generationerna före och efter, väntas få ett rejält tillskott. Under det kommande decenniet beräknas de ärva ungefär 1,4 biljoner dollar per år – mer än någon annan grupp just nu.

Men det är millennials som i slutändan kommer att ärva mest. Enligt Cerulli kommer de att få ta emot 45,6 biljoner dollar fram till 2048, att jämföra med Gen X:s 39 biljoner.

“Millennials, trots försenade livshändelser och ett inträde på arbetsmarknaden under finanskrisen, förväntas ärva 46 biljoner dollar”, skriver Cerulli i rapporten.

Millennials väntas bli rikast – men är de redo?

Trots att millennials förväntas ärva mer än någon annan generation, finns det skäl till oro. Enligt förmögenhetsexperten Salvatore Buscemi, intervjuad av CNBC, är de långt ifrån redo att ta över ansvaret för dessa enorma summor.

“De är mycket dåligt förberedda. De är inte alls lika väl förberedda som generationen som skapade förmögenheten”, säger han.

Yngre njuter hellre i stunden (Foto: Pexels)

ANNONS

Buscemi menar att millennials vuxit upp med curlade förutsättningar och bristande ekonomisk utbildning, vilket gjort att många inte lärt sig grundläggande färdigheter som investeringar och skatteplanering. Fokus ligger ofta på att njuta i stunden snarare än att planera för framtiden.

“De har inte utvecklat de nödvändiga färdigheterna tidigt i livet eftersom de aldrig behövde det – de blev aldrig pressade”, säger han. “Och frågan är om de kommer ha motivation nog till att orka skaffa dessa färdigheter senare i livet”.

Kan påverka världen positivt

Även psykoterapeuten Paul Hokemeyer lyfter risken med ärvda pengar. Till skillnad från den som tjänat sin förmögenhet, saknar många arvtagare den träning som krävs för att hantera pengar långsiktigt.

Men Hokemeyer ser också en möjlig väg framåt: många millennials drivs av värderingar och samhällsengagemang, vilket kan göra dem benägna att använda sin förmögenhet till att påverka världen positivt.

Ny generation – nya investeringsideal

Med de nya förmögna generationerna följer också nya idéer om hur pengar ska hanteras. Millennials och Gen Z är mer självgående, teknikdrivna och intresserade av att investera utifrån sina värderingar, exempelvis inom ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning).

Finansbranschen förbereder sig för en rejäl omställning. På tre år har andelen millennial- och Gen Z-kunder ökat hos förmögna rådgivningsfirmor, från 8 till 25 procent, rapporterar Fortune.

Förmögenheten byter alltså inte bara ägare – den väntas också byta form.

ANNONS

Läs också: Nu bränner de ditt arv – på lyx. Dagens PS