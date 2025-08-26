”Föräldrabanken” växer – varannan ung får stöd

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Hjälp med vardagskostnader

Men att stödet inte bara handlar om bostadsdrömmar framgår tydligt i en färsk undersökning från ICA Banken, genomförd av Verian. Där uppger varannan ung vuxen mellan 18 och 29 år att de får pengar av sina föräldrar för att klara löpande utgifter i vardagen.

Vanligast är bidrag till mobiltelefon, abonnemang och internet (24 procent), följt av streamingtjänster (21 procent), matkostnader (19 procent) och oförutsedda utgifter som tandläkarbesök (13 procent).

Magnus Hjelmer, privatekonom på ICA Banken, skriver i ett mejl till Dagens PS:

”En mobiltelefon är i praktiken svår att klara sig utan, men en streamingtjänst är något man faktiskt kan välja bort när ekonomin är ansträngd”.

Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Ica Banken, varnar för att föräldrar kan göra sina barn en björntjänst genom att försörja dem för länge. (Foto: ICA Banken)

Framför allt är det bland de yngre (19–24 år) som stödet är vanligt, där så många som 64 procent uppger att de får återkommande ekonomisk hjälp. Men även bland 25–29-åringarna är det var tredje som får någon form av stöd.

Det är heller inte bara studenter eller nyexade som lutar sig mot mammas och pappas ekonomi, då mer än var fjärde ung vuxen med heltidsanställning (29 procent) också uppger att de får regelbundna pengar från sina föräldrar, berättar Hjelmer.

Svenskar stöttar också vuxna barn i stor utsträckning efter de flyttat hemifrån. En Kantar-undersökning på uppdrag av SBAB, visar att bland 60–69-åringar är det så många som 48 procent som uppger att de har stöttat sina utflyttade barn ekonomiskt.

ANNONS

Läs också: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS

Risk för björntjänst

Att få hjälp kan vara avgörande i vissa situationer, men riskabelt om det blir en vana, har tidigare experter påpekat för Dagens PS. På frågan om svenska föräldrar ibland ”hjälper för mycket” svarar Hjelmer:

”Ja, verkligen. Risken är att unga tappar överblicken över sina faktiska kostnader när föräldrarna täcker löpande utgifter”.

Han menar att det därför är viktigt att överlåta ansvaret stegvis.

”Så snart barnet får en egen inkomst, via studiebidrag eller lön, är det klokt att successivt låta dem ta ansvar för de mest väsentliga kostnaderna”, säger han.

Om hjälpen blir för omfattande kan barnen dessutom vänja sig vid en levnadsstandard som inte matchar deras egen inkomst, vilket gör omställningen desto tuffare den dag stödet upphör.

“Den dag den ”privata välfärden” upphör kan uppvaknandet därför bli både bryskt och stressande”, betonar han.

Läs också: Vuxna barn hemma – då bör du sätta ekonomiska gränser. Dagens PS

ANNONS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Växande trend – föräldrar försörjer barn allt längre

I den brittiska studien var de äldre föräldrarna också mest oroliga för barnens framtida ekonomi. Hjelmer menar att samma oro finns i Sverige.

”Ja, jag tror att oron finns här också. Alla föräldrar vill sina barns bästa och de som har möjlighet hjälper gärna till. Men det kan i längden bli en björntjänst. Om stödet blir för stort får barnen aldrig riktigt lära sig hushålla med sina egna pengar”.

Hur länge ska man försörja sina vuxna barn? (Foto: Pexels)

Precis som i den brittiska studien ser han att stödet dessutom sträcker sig upp i högre åldrar.

”Ja, det ser vi tydliga tecken på. När föräldrar går in som medlåntagare eller belånar sin bostad för att hjälpa till med en kontantinsats, ökar de sin egen finansiella risk”.

Föräldrar riskerar därmed att hamna i en situation där viljan att stötta sina barn krockar med behovet av att trygga sin egen ekonomi.

“Det kan i sin tur begränsa deras handlingsfrihet längre fram – exempelvis att de inte har råd att flytta, eller tvingas leva med en högre kostnadsnivå samtidigt som inkomsterna ofta minskar i samband med pension”, konstaterar Hjelmer.

ANNONS

Förändrade vanor

Avslutningsvis menar Hjelmer att unga vuxna inte nödvändigtvis har sämre förutsättningar än tidigare generationer, men att spelplanen har förändrats.

”Jag skulle inte säga att förutsättningarna är sämre. Visst är anställningar ofta mer osäkra och inkomster mer oregelbundna i yngre ålder, men vi har samtidigt ett starkt socialt skyddsnät”.

“Det som däremot har förändrats är tillgången till snabba lån, krediter och ”köp nu, betala senare”-lösningar. De här tjänsterna gör det lätt att hamna i en skuldfälla som kan påverka ekonomin negativt under lång tid”, säger han.

Läs även: Fem brutala knep för att bli rik före 30. Dagens PS

Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS