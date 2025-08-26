Många unga vuxna får regelbundet ekonomiskt stöd från sina föräldrar. Nu visar en ny undersökning från ICA Banken.
”Föräldrabanken” växer – varannan ung får stöd
Mest läst i kategorin
Fem brutala knep för att bli rik före 30
Kan du bli rik före 30? En ung entreprenör menar att det kräver stenhårda uppoffringar – och listar de fem knep som tog honom dit. Vid 22 års ålder hade han redan byggt bolag värda hundratals miljoner kronor. Erfarenheten gav honom en tydlig slutsats: balans i livet leder inte till framgång om du vill bli …
Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72
Aldrig tidigare har skillnaden mellan drömmen om pension och förväntad pension varit så stor. En ny rapport avslöjar ett glapp. Drömmen är att sluta jobba vid 63. Men verkligheten ser annorlunda ut. En ny rapport från SEB visar att unga vuxna i Sverige räknar med att behöva arbeta ända till 72, alltså nio år längre …
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
Går det att sätta en prislapp på rikedom? En undersökning visar var gränsen går. Enligt en undersökning från Charles Schwab anser amerikaner att det krävs en nettoförmögenhet på 2,5 miljoner dollar för att räknas som rik. Det motsvarar ungefär 24 miljoner svenska kronor och är en ökning med 14 procent jämfört med 2023. Det är …
Oron för pensionen växer – experterna varnar för skattesmäll
Svenskarnas oro för pensionen växer. Samtidigt varnar experterna för dyra misstag som kan sänka din framtida inkomst. Snart lägger vi ännu en pensionsvecka bakom oss. Det har varnats för både skattesmällar och klantiga fallgropar. Men en positiv nyhet är att det faktiskt går att maxa pensionen. Här är veckans mest lästa pensionsnyheter. De riskerar skattesmäll …
En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem
En sexsiffrig lön i USA brukade vara en symbol för framgång och trygghet. Men idag räcker det inte långt. För 20 år sedan ansågs den med en inkomst på cirka 170 000 dollar tillhöra den övre medelklassen. Nu har inflationen och levnadskostnadskrisen flyttat ribban. Enligt en ny rapport från Clarify Capital uppger nästan 60 procent …
Tidigare rapporterade Dagens PS om en brittisk studie där många föräldrar trodde att deras barn inte skulle klara sig själva förrän vid medelåldern och riskerade att förbli en ”föräldrabank”.
Även i Sverige är stödet utbrett, det bekräftar en ny undersökning från ICA Banken.
Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS
Föräldrarna oroliga för framtiden
I mitten av augusti rapporterade Dagens PS om en brittisk studie som visade att vissa föräldrar inte tror att deras barn klarar sig själva förrän vid 40. Undersökningen, som omfattade 2 000 föräldrar, visade att genomsnittsåldern då barnen anses stå på egna ben är 27,5 år.
Fem procent trodde att självständigheten kommer först vid 40, och en procent räknade med att det kan dröja ända till 50-årsåldern.
Många uttryckte också oro för framtiden. Nästan hälften, 48 procent, fruktade att bostadsköp skulle vara ouppnåeligt för barnen.
Liknande tendenser finns här i Sverige. Enligt en undersökning från SBAB tror drygt hälften av föräldrarna att deras barn inte kommer kunna köpa en bostad före 30-årsdagen utan hjälp hemifrån.
För vissa innebär det att de fortfarande fungerar som ”föräldrabank” vid en tidpunkt då de själva funderar på pension.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Hjälp med vardagskostnader
Men att stödet inte bara handlar om bostadsdrömmar framgår tydligt i en färsk undersökning från ICA Banken, genomförd av Verian. Där uppger varannan ung vuxen mellan 18 och 29 år att de får pengar av sina föräldrar för att klara löpande utgifter i vardagen.
Vanligast är bidrag till mobiltelefon, abonnemang och internet (24 procent), följt av streamingtjänster (21 procent), matkostnader (19 procent) och oförutsedda utgifter som tandläkarbesök (13 procent).
Magnus Hjelmer, privatekonom på ICA Banken, skriver i ett mejl till Dagens PS:
”En mobiltelefon är i praktiken svår att klara sig utan, men en streamingtjänst är något man faktiskt kan välja bort när ekonomin är ansträngd”.
Framför allt är det bland de yngre (19–24 år) som stödet är vanligt, där så många som 64 procent uppger att de får återkommande ekonomisk hjälp. Men även bland 25–29-åringarna är det var tredje som får någon form av stöd.
Det är heller inte bara studenter eller nyexade som lutar sig mot mammas och pappas ekonomi, då mer än var fjärde ung vuxen med heltidsanställning (29 procent) också uppger att de får regelbundna pengar från sina föräldrar, berättar Hjelmer.
Svenskar stöttar också vuxna barn i stor utsträckning efter de flyttat hemifrån. En Kantar-undersökning på uppdrag av SBAB, visar att bland 60–69-åringar är det så många som 48 procent som uppger att de har stöttat sina utflyttade barn ekonomiskt.
Läs också: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS
Risk för björntjänst
Att få hjälp kan vara avgörande i vissa situationer, men riskabelt om det blir en vana, har tidigare experter påpekat för Dagens PS. På frågan om svenska föräldrar ibland ”hjälper för mycket” svarar Hjelmer:
”Ja, verkligen. Risken är att unga tappar överblicken över sina faktiska kostnader när föräldrarna täcker löpande utgifter”.
Han menar att det därför är viktigt att överlåta ansvaret stegvis.
”Så snart barnet får en egen inkomst, via studiebidrag eller lön, är det klokt att successivt låta dem ta ansvar för de mest väsentliga kostnaderna”, säger han.
Om hjälpen blir för omfattande kan barnen dessutom vänja sig vid en levnadsstandard som inte matchar deras egen inkomst, vilket gör omställningen desto tuffare den dag stödet upphör.
“Den dag den ”privata välfärden” upphör kan uppvaknandet därför bli både bryskt och stressande”, betonar han.
Läs också: Vuxna barn hemma – då bör du sätta ekonomiska gränser. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Växande trend – föräldrar försörjer barn allt längre
I den brittiska studien var de äldre föräldrarna också mest oroliga för barnens framtida ekonomi. Hjelmer menar att samma oro finns i Sverige.
”Ja, jag tror att oron finns här också. Alla föräldrar vill sina barns bästa och de som har möjlighet hjälper gärna till. Men det kan i längden bli en björntjänst. Om stödet blir för stort får barnen aldrig riktigt lära sig hushålla med sina egna pengar”.
Precis som i den brittiska studien ser han att stödet dessutom sträcker sig upp i högre åldrar.
”Ja, det ser vi tydliga tecken på. När föräldrar går in som medlåntagare eller belånar sin bostad för att hjälpa till med en kontantinsats, ökar de sin egen finansiella risk”.
Föräldrar riskerar därmed att hamna i en situation där viljan att stötta sina barn krockar med behovet av att trygga sin egen ekonomi.
“Det kan i sin tur begränsa deras handlingsfrihet längre fram – exempelvis att de inte har råd att flytta, eller tvingas leva med en högre kostnadsnivå samtidigt som inkomsterna ofta minskar i samband med pension”, konstaterar Hjelmer.
Förändrade vanor
Avslutningsvis menar Hjelmer att unga vuxna inte nödvändigtvis har sämre förutsättningar än tidigare generationer, men att spelplanen har förändrats.
”Jag skulle inte säga att förutsättningarna är sämre. Visst är anställningar ofta mer osäkra och inkomster mer oregelbundna i yngre ålder, men vi har samtidigt ett starkt socialt skyddsnät”.
“Det som däremot har förändrats är tillgången till snabba lån, krediter och ”köp nu, betala senare”-lösningar. De här tjänsterna gör det lätt att hamna i en skuldfälla som kan påverka ekonomin negativt under lång tid”, säger han.
Läs även: Fem brutala knep för att bli rik före 30. Dagens PS
Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
”Föräldrabanken” växer – varannan ung får stöd
Många unga vuxna får regelbundet ekonomiskt stöd från sina föräldrar. Nu visar en ny undersökning från ICA Banken. Tidigare rapporterade Dagens PS om en brittisk studie där många föräldrar trodde att deras barn inte skulle klara sig själva förrän vid medelåldern och riskerade att förbli en ”föräldrabank”. Även i Sverige är stödet utbrett, det bekräftar …
Så erövrade nordisk design världen – från Paris 1925 till Milano 2025
"Nordisk design – en kärlekshistoria" är SVT:s svar på Netflix-draman och Marvel-filmer. Men istället för superhjältar i trikåer får vi stolar, soffor och lampor som tagit världen med storm. Perfect Weekend tipsar om en tv-serien du bara måste se. Serien börjar i Paris 1925, när svensk, dansk och finsk form slog igenom på världsutställningen, och …
Hoppas på ny mångmiljard-order
Hitachi Energy satsar stort i Ludvika. Nu hoppas man det ska leda till en ny brittisk miljardorder. Det handlar om en 68 mil lång elkabel. Tidigare under året meddelade Hitachi Energy att man investerar 700 miljoner kronor i en utbyggnad av sin HVDC-fabrik i Ludvika. HVDC eller högspänd likström är en teknik för att effektivt …
En av de varmaste somrarna någonsin
Sommaren 2025 och inte minst augusti rankas nu bland Spaniens varmaste någonsin, framför allt efter värmeböljan i augusti. Sommaren 2025 är på väg att bli en av de två varmaste som någonsin uppmätts i Spanien, i princip i nivå med 2022. Längre perioder av höga temperaturer under sommaren har dessutom avsevärt ökat risken för skogsbränder …
Spänd väntan på Nvidias besked
Att allt står still är en överdrift, men väntan på Nvidias onsdagsbesked är massiv. Analytiker räknar med stor handel och stora rörelser. När de amerikanska börserna stängt onsdag kommer Nvidia att rapportera sitt senaste kvartal, en händelse som marknaden ser fram emot intensivt. Aktien beräknas enligt Investopedia röra sig cirka 6,4 procent i endera riktningen …