Ge till barnen medan du lever: Så fungerar gåva, arv och laglott

Gåvan räknas av från arvet

Det du ger ett barn ska avräknas som förskott på arvet, om du inte har föreskrivit något annat eller omständigheterna visar att något annat var avsett, enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken. Står det i gåvobrevet att gåvan inte ska avräknas gäller det, enligt Familjens jurist.

Är du exempelvis ogift, har gett det ena av två barn 200 000 kronor och lämnar 1 miljon kronor efter dig, får barnet med gåvan 400 000 kronor och syskonet 600 000 kronor.

Kostnader för barnets uppehälle och utbildning räknas inte av om du bara har fullgjort din underhållsskyldighet. Inte heller sedvanliga gåvor vars värde står i rimlig proportion till din ekonomi, enligt 6 kap. 2 § ärvdabalken. Är förskottet större än barnets arvslott behöver barnet inte betala tillbaka mellanskillnaden, om inget annat bestämdes när gåvan gavs, enligt 6 kap. 4 §.

Var du gift och barnen är era gemensamma, ärver i regel din make eller maka först, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Barnbarn ärver normalt inte sina mor- och farföräldrar direkt så länge deras egen förälder lever, enligt 2 kap. 1 §. Det är något många missförstår när det kommer till arvsordningen, som Dagens PS tidigare rapporterat.

Laglotten skyddar bara i vissa fall

Laglotten är hälften av barnets arvslott, enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken, och den kan inte testamenteras bort. Laglotten skyddas också mot gåvor som getts under sådana omständigheter eller villkor att de till sitt syfte kan likställas med testamente, enligt 7 kap. 4 §.

Typfallen är en gåva strax före döden av någon som visste att döden var nära och en gåva där givaren behållit rätten att använda egendomen, enligt Familjens jurist. Det barn vars laglott kränks kan då kräva att gåvan sätts ned, om inte särskilda skäl talar emot. Talan måste dock väckas inom ett år från det att bouppteckningen avslutades.

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Gåva till barn under 18

Sparar du på ett konto i barnets namn bestämmer barnet helt själv över pengarna från 18 års ålder, enligt Swedbank. Med årets prisbasbelopp på 59 200 kronor går gränsen vid 473 600 kronor.

Sparar du i eget namn är pengarna juridiskt dina, och vill du vara säker på att de går till barnet om du dör behöver du skriva ett testamente, enligt Swedbank. Ett alternativ är en kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare. Då äger du försäkringen och bestämmer själv när och hur pengarna ska betalas ut till barnet, enligt Handelsbanken.

Har ett barn tillgångar över åtta prisbasbelopp står förvaltningen under viss kontroll av överförmyndaren, enligt Konsumenternas.

Gåva av hus

Vid gåva tas normalt ingen stämpelskatt ut för lagfarten, medan privatpersoner som köper betalar 1,5 procent, enligt Ekonomifakta. Betalar barnet något eller tar över lån kan det bli stämpelskatt, och uppgår ersättningen till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet betalas skatten som vid ett köp, enligt Familjens jurist.

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