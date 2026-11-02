200 000 kronor på banken kan vara för mycket – så dyrt kan det bli

Två till tre månaders nödvändiga utgifter kan vara en rimlig utgångspunkt, tycker både Finansinspektionen och SEB:s privatekonom Américo Fernández.

”Om din ekonomi tillåter kan du mycket väl ha mer än så men om det sker på bekostnad av ditt långsiktiga sparande, som främst hör hemma på börsen, kan det vara bra att hålla sig till tumregeln”, sa han till PS i fjol.

För ett hushåll med utgifter på 25 000 kronor i månaden skulle det innebära att mellan 50 000 och 75 000 kronor hör hemma på sparkontot.

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Dina pengar blir mindre värda

Ett problem med att ha stora summor på ett vanligt sparkonto är inflationen.

Även om saldot på kontot växer, tack vare eventuell ränta, kan pengarna faktiskt bli mindre värda.

Sparandets köpkraft minskar nämligen när räntan efter skatt är lägre än inflationen.

Konsumenternas exemplifierar detta med 10 000 kronor som placeras på ett konto med en procents ränta. Med 30 procents skatt på ränteinkomsten och två procents inflation har pengarna efter 40 år en köpkraft motsvarande omkring 6 000 kronor.

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