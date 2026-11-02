Att ha 200 000 kronor på banken är förstås ett ganska angenämt ”problem”. Men det finns en baksida med att låta pengarna ligga kvar på sparkontot. På tio år kan det handla om hundratusentals kronor i utebliven avkastning.
200 000 kronor på banken kan vara för mycket – så dyrt kan det bli
Går bilen sönder eller tvättmaskinen lägger av är det bra att ha en buffert att ta av, förslagsvis på ett sparkonto med fria uttag.
Men det finns förstås gränser för hur stor bufferten behöver vara.
Två till tre månaders nödvändiga utgifter kan vara en rimlig utgångspunkt, tycker både Finansinspektionen och SEB:s privatekonom Américo Fernández.
”Om din ekonomi tillåter kan du mycket väl ha mer än så men om det sker på bekostnad av ditt långsiktiga sparande, som främst hör hemma på börsen, kan det vara bra att hålla sig till tumregeln”, sa han till PS i fjol.
För ett hushåll med utgifter på 25 000 kronor i månaden skulle det innebära att mellan 50 000 och 75 000 kronor hör hemma på sparkontot.
Läs även: Svenskarnas pensionsålder kan ändras – här är nya kravet. Dagens PS
Dina pengar blir mindre värda
Ett problem med att ha stora summor på ett vanligt sparkonto är inflationen.
Även om saldot på kontot växer, tack vare eventuell ränta, kan pengarna faktiskt bli mindre värda.
Sparandets köpkraft minskar nämligen när räntan efter skatt är lägre än inflationen.
Konsumenternas exemplifierar detta med 10 000 kronor som placeras på ett konto med en procents ränta. Med 30 procents skatt på ränteinkomsten och två procents inflation har pengarna efter 40 år en köpkraft motsvarande omkring 6 000 kronor.
Missa inte: Över 55? Så kan du få 5 460 kronor extra – varje månad. Dagens PS
Så mycket kan du gå miste om
I en rapport från den europeiska fondbranschorganisationen EFAMA jämförs utvecklingen för 10 000 euro som placerades i slutet av 2014.
I det ena exemplet fick pengarna ligga kvar på banken. I det andra placerades de i en fondportfölj med lika delar aktie- och räntefonder.
Vid slutet av 2025 hade pengarna på bankkontot ett inflationsjusterat värde på 7 605 euro. Fondportföljen var däremot värd 12 736 euro, efter inflation och kostnader.
Skillnaden uppgick till 5 131 euro, cirka 56 000 kronor och motsvarade drygt hälften av det ursprungliga sparbeloppet.
Rapporten visar också att omkring 40 procent av de europeiska hushållens finansiella tillgångar låg på bankkonton under 2025.
Så stor buffert rekommenderas
Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark uppmanar sparare att regelbundet se över sina pengar.
”Det kan finnas många tusenlappar att spara, till exempel genom att få bättre villkor på avgifter och räntor”, säger hon.
Hon rekommenderar att bufferten placeras på ett sparkonto med insättningsgaranti och så hög ränta som möjligt.
Pengar som inte behövs under de närmaste fem till tio åren kan däremot placeras på börsen. Historiskt har aktiemarknaden gett en genomsnittlig avkastning på omkring sju procent per år, även om svängningarna kan vara stora.
Hur mycket pengar som bör finnas kvar på banken beror, i slutändan, på hushållets utgifter och när sparpengarna kan behövas.
Läs också: Pensionsvalet kan kosta 225 kronor i månaden – går inte att ångra. E55