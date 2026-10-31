Vasen värderades till 1 500 – såldes för 450 000

134 bud på vasen

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När vasen skulle säljas kom 134 bud från ett tiotal budgivare. Bella Ilmahfoudi konstaterar att kinesiska föremål ofta är svåra att värdera, även om man som auktionsfirma försöker hålla sig uppdaterad.

”Vi märker att det från Kina finns ett intresse att samla tillbaka gamla föremål. Speciellt saker från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet”, säger hon.

I annonsen inför auktionen hade Örebro stadsauktioner lagt ut bilder och uppgett vasens storlek samt att den var tillverkad i början av 1900-talet.

Det var fel. Vad auktionsfirman inte noterat och som några budgivare såg, var att vasen hade en värdefull namnteckning och att texten på den var från en poet, känd i Kina och verksam för drygt 1300 år sedan.

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134 bud kom på den kinesiska vasen som efter en värdering från auktionsfirman på 1 500 kronor såldes för 450 000 när auktionen var över. (Foto: Henrik Montgomery /TT)

”Texten som höjer värdet”

”Det är just den texten som gjorde själva vasen så väldigt eftertraktad”, berättar Bella Ilmahfoudi hos NA.

Varifrån övriga budgivare kom vet auktionsfirman inte, men det vinnande budet lades av en person bosatt i Kina.

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Samlingen som Örebro-kvinnan tog till auktionen var arvegods hon förvarat i ett förråd men nu ville bli av med.

Att slutpriset blev 300 gånger högre den ursprungliga värderingen var ”omskakande” för kvinnan, säger man hos auktionsfirman som beskriver kvinnans reaktion som att ”hon blev så klart jättechockad”.

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