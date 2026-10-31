Auktionsfirman värderade den kinesiska vasen till 1 500 kronor. När auktionen stängde var den såld – för 450 000 kronor.
Vasen värderades till 1 500 – såldes för 450 000
Det handlar om en kinesisk vas som inte var så mycket att ha, i vart fall enligt auktionsfirman.
Vasen, en så kallad penselvas, var en del i en större samling kinesiska föremål som en privatperson i Örebro lämnade in till Örebro stadsauktioner.
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”1 500”, tyckte auktionsfirman
Kvinnan fick föremålen värderade och just vasen värderades till 1 500 kronor. Värderingen kom sig av skick och status och av att auktionsfirman tyckte sig ha sålt likadana vaser för priser upp till 3 000 kronor.
”I vissa fall har det inte ens funnits någon köpare”, säger auktionsfirmans platschef Bella Ilmahfoudi hos NA.
Det fanns det den här gången. Allt annat kvinnan lämnat in såldes ungefär till det värde Örebro stadsauktioner satt på dem i förväg.
Vasen steg, minst sagt. När den såldes var det till ett pris 300 gånger den värdering auktionsfirman satt, 450 000 kronor.
”Vi blev chockade”, säger Bella Ilmahfoudi.
134 bud på vasen
När vasen skulle säljas kom 134 bud från ett tiotal budgivare. Bella Ilmahfoudi konstaterar att kinesiska föremål ofta är svåra att värdera, även om man som auktionsfirma försöker hålla sig uppdaterad.
”Vi märker att det från Kina finns ett intresse att samla tillbaka gamla föremål. Speciellt saker från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet”, säger hon.
I annonsen inför auktionen hade Örebro stadsauktioner lagt ut bilder och uppgett vasens storlek samt att den var tillverkad i början av 1900-talet.
Det var fel. Vad auktionsfirman inte noterat och som några budgivare såg, var att vasen hade en värdefull namnteckning och att texten på den var från en poet, känd i Kina och verksam för drygt 1300 år sedan.
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”Texten som höjer värdet”
”Det är just den texten som gjorde själva vasen så väldigt eftertraktad”, berättar Bella Ilmahfoudi hos NA.
Varifrån övriga budgivare kom vet auktionsfirman inte, men det vinnande budet lades av en person bosatt i Kina.
Samlingen som Örebro-kvinnan tog till auktionen var arvegods hon förvarat i ett förråd men nu ville bli av med.
Att slutpriset blev 300 gånger högre den ursprungliga värderingen var ”omskakande” för kvinnan, säger man hos auktionsfirman som beskriver kvinnans reaktion som att ”hon blev så klart jättechockad”.
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