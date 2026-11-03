Så utnyttjar kriminella ditt offentliga personnummer

Polisen i region Stockholm har granskat omkring 5 000 telefonbedrägerier som anmäldes mellan januari 2025 och mars 2026. Medelåldern bland offren var omkring 79 år och tre av fyra var kvinnor. Det är omkring elva fall om dagen.

Maryam Zafaranlou, gruppchef på bedrägerisektionen i polisregion Stockholm, säger:

Telefonbedrägerierna är inte slumpmässiga, utan de riktas systematiskt mot äldre och särskilt mot kvinnor.

I Sverige har antalet kvinnor över 65 år som drabbats av bedrägerier genom social manipulation nästan fyrdubblats sedan 2019, har Dagens PS rapporterat.

Personnumret och födelsedatumet

Personnumret visar ditt födelsedatum och om någon läser upp uppgiften för dig kan det få ett falskt samtal att låta äkta. I ett exempel som The Guardian beskriver säger sig bedragaren vara från banken och läser upp offrets namn, adress och födelsedatum.

Tillsammans med till exempel namn och telefonnummer kan ett födelsedatum hjälpa kriminella att begå identitetsbedrägerier, säger Jake Moore, rådgivare på it-säkerhetsföretaget ESET, till tidningen. Enligt tidningen kompletteras uppgifter från dataintrång ofta med sådant som redan är offentligt.

Serpil Hall, säkerhetsexpert på Datos Insights, säger till The Guardian:

Offentlig information, som profiler i sociala medier, uppgifter om var man jobbar och vilka släktingar man har, ger ytterligare sammanhang.

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En bedragare kan också försöka ändra din folkbokföringsadress eller få din post eftersänd.