Ditt personnummer och din adress är som huvudregel offentliga uppgifter. Vi går igenom hur Sveriges offentliga uppgifter nu kan utnyttjas av kriminella via söktjänster, bilregistret och folkbokföringen.
Så utnyttjar kriminella ditt offentliga personnummer
Bedragare hittar ofta sina offer via vanliga söktjänster, enligt kriminalinspektör Björn Seeth vid polisens nationella bedrägericentrum, enligt Realtid. Tidningen nämner sidor som Eniro, Hitta.se och Ratsit, och dit bör även MrKoll räknas in.
Polisen i region Stockholm har granskat omkring 5 000 telefonbedrägerier som anmäldes mellan januari 2025 och mars 2026. Medelåldern bland offren var omkring 79 år och tre av fyra var kvinnor. Det är omkring elva fall om dagen.
Maryam Zafaranlou, gruppchef på bedrägerisektionen i polisregion Stockholm, säger:
Telefonbedrägerierna är inte slumpmässiga, utan de riktas systematiskt mot äldre och särskilt mot kvinnor.
I Sverige har antalet kvinnor över 65 år som drabbats av bedrägerier genom social manipulation nästan fyrdubblats sedan 2019, har Dagens PS rapporterat.
Personnumret och födelsedatumet
Personnumret visar ditt födelsedatum och om någon läser upp uppgiften för dig kan det få ett falskt samtal att låta äkta. I ett exempel som The Guardian beskriver säger sig bedragaren vara från banken och läser upp offrets namn, adress och födelsedatum.
Tillsammans med till exempel namn och telefonnummer kan ett födelsedatum hjälpa kriminella att begå identitetsbedrägerier, säger Jake Moore, rådgivare på it-säkerhetsföretaget ESET, till tidningen. Enligt tidningen kompletteras uppgifter från dataintrång ofta med sådant som redan är offentligt.
Serpil Hall, säkerhetsexpert på Datos Insights, säger till The Guardian:
Offentlig information, som profiler i sociala medier, uppgifter om var man jobbar och vilka släktingar man har, ger ytterligare sammanhang.
En bedragare kan också försöka ändra din folkbokföringsadress eller få din post eftersänd.
Biluppgifterna ledde till inbrott i Göteborg
Transportstyrelsens sms-tjänst visar normalt namn och postort för en bils ägare. En inbrottsliga i Göteborg väntade in sina offer vid större köpcentrum och tog via tjänsten reda på vem som ägde dyrare bilar.
Ur offentliga register hämtade ligan information om adress och ekonomi, och flera offer fick bostaden länsad. Tre av fyra män dömdes, skrev kriminologen Peter Ehrngren i en debattartikel i GP 2021.
Fel adress ger bidrag
Felaktig folkbokföring kan ge tillgång till Försäkringskassans bosättningsbaserade förmåner, framför allt bostadsbidrag, bostadstillägg och underhållsstöd, enligt en lägesbild från myndigheten.
En man som skrev sig på en lägenhet i Partille, fast han bodde med sambon och barnen i Göteborg, dömdes för grovt folkbokföringsbrott. Sambon hade uppgett att hon bodde ensam med barnen och fått 153 447 kronor i bostadsbidrag och underhållsstöd, rapporterade Hem & Hyra. Hyresgästen i Partille hade nekat honom att skriva sig hos henne.
Du kan inte spärra din adress mot andras flyttanmälningar, skriver Dagens PS. Felaktigt folkbokförda på din adress anmäls i Skatteverkets e-tjänst. Myndigheten kan därefter snabbt besluta om personen sannolikt är fel skriven och du har besvär av det, enligt Skatteverket.
Kontrollen av folkbokföringen
I juni 2022 sa riksdagen ja till stärkt kontroll av folkbokföringen, bland annat utökade möjligheter till kontrollbesök. I årets lägesbild uppskattar Skatteverket att mellan 96 000 och 154 000 vuxna är folkbokförda på fel adress.
Skyddad folkbokföring kan ges till personer som riskerar att utsättas för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier, enligt Skatteverket.
I maj fick Skatteverket i uppdrag att utreda om systemet med skyddade personuppgifter kan missbrukas av kriminella, med redovisning senast den 18 december, enligt regeringen.
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