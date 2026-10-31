Solbolag i konkurs: Detta händer med garantin för solcellerna

Om anläggningen inte är färdig

Material som kunden har betalat för och fått levererat får kunden i regel behålla. För arbete som redan är utfört och betalt behöver kunden inte betala mer i nuläget. Kommer det fakturor för arbete eller material som inte har levererats kan kunden meddela konkursboet att betalningen hålls inne tills ärendet är utrett, och beloppet ska motsvara vad det kostar att anlita ett annat företag som gör klart anläggningen.

Har arbetet inte påbörjats kan kunden argumentera för att häva avtalet, enligt myndigheten.

Om du köpt på kredit eller leasar

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Kunder som betalat med kreditkort eller mot faktura via ett faktureringsbolag kan rikta sina krav mot kreditgivaren med stöd av invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Leasing omfattas inte av konsumentlagarna, och då är det leasingavtalet som avgör kundens rättigheter. Kommunal konsumentvägledning kan i vissa fall hjälpa till att tolka avtal.

Soldags kunders supportavtal upphör, och kunderna får själva hitta en ny leverantör. De kan också fråga tillverkarens kundsupport om hjälp, enligt Soltech.

Dagens PS har skrivit om felprioriteringarna bakom konkurserna tidigare.Vid utgången av 2025 fanns omkring 314 600 solcellsanläggningar anslutna till elnätet i Sverige, enligt Energimyndigheten.

Svea Solar tog över Sesols kundlista

Svea Solar köpte stora delar av Sesols konkursbo, bland annat kundlistan, men garantiåtagandena ingick inte, rapporterade SVT. Mattias Ringqvist, koncernchef för Svea Solar, säger i ett pressmeddelande i april:

Genom förvärvet välkomnar vi en stor kundbas till Svea Solar och befäster vår position som marknadsledare i Sverige.

Svea Solar ägs till 93 procent av riskkapitalbolaget Altor, som är medgrundat av Harald Mix. Förlusten före skatt blev 631 miljoner kronor 2025, enligt Affärsvärlden.

Styrelsen skriver att det är sannolikt att ytterligare kapital är nödvändigt för att nå koncernens långsiktiga mål.

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Genom åren har ägarna skjutit till omkring 2 miljarder kronor och vid årsskiftet hade koncernen drygt 1 miljard kronor i lån, men de samlade förlusterna på cirka 2,4 miljarder är större än ägarnas tillskott, skriver Affärsvärlden. Vilka de långsiktiga målen är framgår inte, och inte heller hur mycket de ska kosta. Tvärtom skriver Svea Solar att det ”är en ägarfråga” till tidningen.

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