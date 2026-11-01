Här har fritidshusen blivit 400 000 kronor billigare: "Har svalnat"

Här har priserna fallit mest

Störst är prisnedgången i Jämtlands län, där fritidshusen blivit 19 procent billigare sedan den tidigare toppen.

Även i Örebro län har priserna fallit, med 15 procent. I Stockholms län, som fortfarande har landets dyraste fritidshus, är nedgången 11 procent.

Där kostar ett fritidshus i genomsnitt 3,32 miljoner kronor.

I exempelvis Kalmar och Norrbottens län ligger priserna i stället fem procent över sina tidigare toppnivåer.

Under det senaste året har fritidshuspriserna i landet som helhet bara stigit med blygsamma 0,3 procent, enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Billigare att köpa – men dyrt att äga

Ett lägre inköpspris behöver förstås inte betyda att fjällstugan blir särskilt billig att äga.

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Enligt beräkningar från SBAB kostar det mellan 132 000 och 148 000 kronor om året att äga ett genomsnittligt fritidshus köpt under 2025 i Åre, Malung-Sälen eller Härjedalen.

Om du bara använder stugan fyra veckor om året motsvarar det mellan 33 000 och 37 000 kronor per vecka.

”Att äga ett fritidshus i fjällen är otroligt dyrt i jämförelse med att hyra, om man bara planerar att vara där några veckor om året”, konstaterar Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

Att hyra ut stugan kan visserligen minska kostnaderna.

Veckokostnaden kan sjunka till mellan 22 000 och 25 000 kronor om stugan hyrs ut nio veckor om året och ägaren själv använder den fyra veckor.

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