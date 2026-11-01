Fjällstugorna var glödheta under pandemin och priserna sköt i höjden. Sedan dess har marknaden svalnat. På bara några år har genomsnittspriset sjunkit med omkring 400 000 kronor.
Här har fritidshusen blivit 400 000 kronor billigare: "Har svalnat"
Under pandemin fick svenskarnas intresse för fritidshus ett uppsving. Många ville ha ett eget ställe att åka till och särskilt eftertraktade blev stugorna i fjällen.
Priserna följde med uppåt.
När marknaden nådde sin topp 2022 kostade ett fritidshus i fjällkommunerna i genomsnitt drygt 2,9 miljoner kronor.
Men det var då.
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Fjällstugorna har blivit 13 procent billigare
Enligt nya siffror från Hemnet ligger genomsnittspriset på ett fritidshus i fjällen nu på omkring 2,54 miljoner kronor.
Det är en nedgång med 13 procent, motsvarande ungefär 400 000 kronor, jämfört med rekordåret 2022.
I övriga Sverige har fritidshuspriserna däremot återhämtat sig till ungefär samma nivå som under pristoppen.
”Under pandemin steg fritidshuspriserna kraftigt, inte minst i fjällvärlden där efterfrågan var stor. Sedan dess har marknaden svalnat och priserna fallit tillbaka”, kommenterar Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
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Här har priserna fallit mest
Störst är prisnedgången i Jämtlands län, där fritidshusen blivit 19 procent billigare sedan den tidigare toppen.
Även i Örebro län har priserna fallit, med 15 procent. I Stockholms län, som fortfarande har landets dyraste fritidshus, är nedgången 11 procent.
Där kostar ett fritidshus i genomsnitt 3,32 miljoner kronor.
I exempelvis Kalmar och Norrbottens län ligger priserna i stället fem procent över sina tidigare toppnivåer.
Under det senaste året har fritidshuspriserna i landet som helhet bara stigit med blygsamma 0,3 procent, enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik.
Billigare att köpa – men dyrt att äga
Ett lägre inköpspris behöver förstås inte betyda att fjällstugan blir särskilt billig att äga.
Enligt beräkningar från SBAB kostar det mellan 132 000 och 148 000 kronor om året att äga ett genomsnittligt fritidshus köpt under 2025 i Åre, Malung-Sälen eller Härjedalen.
Om du bara använder stugan fyra veckor om året motsvarar det mellan 33 000 och 37 000 kronor per vecka.
”Att äga ett fritidshus i fjällen är otroligt dyrt i jämförelse med att hyra, om man bara planerar att vara där några veckor om året”, konstaterar Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.
Att hyra ut stugan kan visserligen minska kostnaderna.
Veckokostnaden kan sjunka till mellan 22 000 och 25 000 kronor om stugan hyrs ut nio veckor om året och ägaren själv använder den fyra veckor.
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