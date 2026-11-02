Svenskarna lever allt längre och förväntas därför också arbeta högre upp i åldrarna. Men alla har inte samma förutsättningar att jobba tills de är 67, 68 eller kanske 70 år. Nu kräver LO att reglerna för pensionsåldern görs om.
Svenskarnas pensionsålder kan ändras – här är nya kravet
Sedan årsskiftet gäller den nya riktåldern för pension i Sverige. Den följer utvecklingen av medellivslängden och ska se till att pensionerna inte blir för låga när vi lever längre.
Men att vi lever längre betyder inte nödvändigtvis att vi orkar arbeta längre.
Det menar LO, som i ett nytt remissvar på den statliga pensionsutredningen SOU 2025:41 kräver att beräkningen av riktåldern förändras.
”Det är helt orimligt att Sveriges arbetare skulle behöva arbeta ännu längre för att få en bra pension”, säger LO:s ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.
Missa inte: Nya kravet: Så mycket högre kan din pension bli varje månad. Dagens PS
Pensionsåldern kan bli 70 år
Riktåldern för personer födda mellan 1960 och 1965 ligger på 67 år.
Personer födda 1970-1981 har enligt Pensionsmyndighetens prognos en riktålder på 68 år medan personer födda 1985-1997 väntas få arbeta till 69 år för att nå sin riktålder.
För personer födda 1998-2014 ligger prognosen på 70 år.
Riktåldern är visserligen ingen obligatorisk pensionsålder. Däremot styr den bland annat när du tidigast kan få garantipension och bostadstillägg.
Den påverkar också när du kan börja ta ut din inkomstpension och premiepension, vilket normalt kan ske tre år före riktåldern.
Läs även: I dag går tiden ut – det här måste husägare göra för att slippa avgift. Dagens PS
Stora skillnader i hur länge svenskar lever
LO:s kritik handlar framför allt om att dagens beräkning bygger på befolkningens genomsnittliga livslängd.
Men skillnaderna mellan olika grupper är stora.
Enligt SCB var skillnaden i förväntad återstående livslängd vid 30 års ålder hela 6,5 år mellan kvinnor med kortast respektive längst utbildning under 2024.
Bland män var motsvarande skillnad 6,3 år.
Skillnaderna har dessutom vuxit sedan millennieskiftet. År 2000 skilde det 4,3 år mellan kvinnorna i de båda utbildningsgrupperna och 4,8 år mellan männen.
LO pekar också på att hälsan bland äldre inte förbättras i samma takt som medellivslängden ökar.
”Alltför många av Sveriges arbetare som börjat jobba tidigt i livet slits redan i dag ut innan de nått riktåldern”, säger Lindholm.
Vill ändra hur pensionsåldern räknas upp
LO vill därför att framtida höjningar av riktåldern ska ta hänsyn till hur både hälsan och livslängden utvecklas i breda befolkningsgrupper.
Organisationen kräver också bättre ekonomisk trygghet för människor som på grund av nedsatt arbetsförmåga inte klarar att arbeta ända fram till riktåldern.
Någon konkret ny pensionsålder föreslår man däremot inte.
Förändringen skulle kräva politiska beslut och de fastställda riktåldrarna för personer födda 1960-1965 ligger tills vidare kvar på 67 år.
Läs också: Fem börsbolag skar tusentals jobb – vd:arna fick 230 miljoner. Realtid