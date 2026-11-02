Svenskarnas pensionsålder kan ändras – här är nya kravet

Men att vi lever längre betyder inte nödvändigtvis att vi orkar arbeta längre.

Det menar LO, som i ett nytt remissvar på den statliga pensionsutredningen SOU 2025:41 kräver att beräkningen av riktåldern förändras.

”Det är helt orimligt att Sveriges arbetare skulle behöva arbeta ännu längre för att få en bra pension”, säger LO:s ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

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Pensionsåldern kan bli 70 år

Riktåldern för personer födda mellan 1960 och 1965 ligger på 67 år.

Personer födda 1970-1981 har enligt Pensionsmyndighetens prognos en riktålder på 68 år medan personer födda 1985-1997 väntas få arbeta till 69 år för att nå sin riktålder.

För personer födda 1998-2014 ligger prognosen på 70 år.

Riktåldern är visserligen ingen obligatorisk pensionsålder. Däremot styr den bland annat när du tidigast kan få garantipension och bostadstillägg.

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Den påverkar också när du kan börja ta ut din inkomstpension och premiepension, vilket normalt kan ske tre år före riktåldern.

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