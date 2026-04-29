Man vet förvisso aldrig vad morgondagen bär i sitt sköte. Just nu pekar dock mycket på ett demografiskt skifte som kan slå hårt mot framtida pensioner.
Framtidsscenario: Du kan tvingas spara 3 800 kr mer per månad
Sveriges födelsetal, idag 1,4 barn per kvinna, är det lägsta sedan mätningarna inleddes 1751.
I dag betraktas det låga barnafödandet som ett globalt problem, då särskilt av ekonomiska skäl. Att svenskarna föder färre barn kan, i slutändan, få trista konsekvenser för framtidens pensionärer. Det konstaterar SPP som nu har gjort en rapport på ämnet.
Färre barn, lägre pension
Vi kan alltså konstatera att Sverige i dag har ett barnafödande som ligger långt under reproduktionsnivån. Parallellt med detta blir befolkningen äldre.
Det betyder att färre personer i framtiden kan behöva försörja fler pensionärer.
SPP:s rapport, Minskat barnafödande och dess effekt på pensionen, analyserar hur det kan slå mot pensionerna. I rapportens mest negativa scenario minskar den totala pensionen med omkring 28 procent för en typindivid med medianlön.
Det motsvarar cirka 11 000 kronor per månad.
”Det här handlar inte om att värdera människors livsval, utan om att förstå hur pensionssystemet påverkas när befolkningen åldras och färre arbetar i förhållande till antalet pensionärer. Vad som kan uppfattas som en långsiktig utveckling får tydliga effekter på både tillväxt och pensionsnivåer”, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, i ett pressmeddelande.
Behöver spara tusenlappar varje månad
Om individen själv ska kompensera för bortfallet krävs det ett stort sparande.
Enligt SPP skulle det krävas ett extra privat sparande motsvarande cirka 8 procent av lönen för att fullt ut väga upp pensionsbortfallet i det mest negativa scenariot. För en medianlöntagare innebär det ungefär 3 800 kronor mer i månaden.
Det är pengar som många hushåll knappast har liggande över efter redan existerande sparande, bolån, mat, el och andra vardagskostnader.
Ett annat alternativ är att tjänstepensionen höjs kraftigt. Avsättningen skulle då behöva öka från 5 procent till cirka 13 procent av lönen.
”Svårt att kompensera”
Om lägre barnafödande leder till svagare ekonomisk tillväxt kan även kapitalavkastningen bli lägre. Det slår mot de fonderade delarna av pensionen, som premiepension och tjänstepension.
I det mest negativa scenariot minskar tjänstepensionen med cirka 3 000 kronor per månad jämfört med ett scenario där dagens barnafödande består.
”För många individer är det svårt att kompensera ett sådant bortfall enbart genom eget sparande. Därför behöver vi prata mer om hur pensionssystemet, arbetsmarknaden och tjänstepensionerna kan göras mer robusta i en verklighet där befolkningen inte växer på samma sätt som tidigare”, menar Åhrman.
En fråga för fler än spararen
Rapporten landar inte i att människor ska styras till att skaffa fler barn. Poängen är en annan: om samhällets system är byggda för befolkningstillväxt blir de mer sårbara när befolkningen växer långsammare.
För framtidens pensionärer kan det betyda ett större eget ansvar, längre arbetsliv och ett väldigt mycket större pensionssparande.
