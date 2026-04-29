Framtidsscenario: Du kan tvingas spara 3 800 kr mer per månad

Färre barn, lägre pension

Vi kan alltså konstatera att Sverige i dag har ett barnafödande som ligger långt under reproduktionsnivån. Parallellt med detta blir befolkningen äldre.

Det betyder att färre personer i framtiden kan behöva försörja fler pensionärer.

SPP:s rapport, Minskat barnafödande och dess effekt på pensionen, analyserar hur det kan slå mot pensionerna. I rapportens mest negativa scenario minskar den totala pensionen med omkring 28 procent för en typindivid med medianlön.

Det motsvarar cirka 11 000 kronor per månad.

”Det här handlar inte om att värdera människors livsval, utan om att förstå hur pensionssystemet påverkas när befolkningen åldras och färre arbetar i förhållande till antalet pensionärer. Vad som kan uppfattas som en långsiktig utveckling får tydliga effekter på både tillväxt och pensionsnivåer”, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, i ett pressmeddelande.