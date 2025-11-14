Dagens PS
Förlustskräcken biter sig fast – experterna: detta bör du göra nu

Intresset finns, men många tvekar inför nästa steg på bostadsmarknaden när oron för förlust växer.
(Foto: Fotograferna Holmberg / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Förlustskräcken biter sig fast när allt fler oroar sig för att sälja sin bostad med minus. Nu ger två av landets mest välkända privatekonomer sina tydligaste råd om hur hushållen bör agera.

Allt fler tvekar, men är det klokt att vänta eller riskerar du att fastna ännu mer?

Oron är som störst bland ägare av små lägenheter där priserna fallit och marknaden samtidigt blivit betydligt trögare.

Missa inte: LF: Så mycket kommer bostadspriserna stiga. Dagens PS

Ettor under press

Förlustskräcken har slagit rot på bostadsmarknaden och värst drabbade är ettorna. Enligt Hemnet tror 38 procent av ettaägarna att de inte skulle få tillbaka köpesumman om de sålde idag.

Försäljningen av ettor ligger dessutom 22 procent under nivåerna innan räntehöjningarna, vilket förstärker känslan av osäkerhet.

Dagens PS har tidigare rapporterat om hur nyproduktionen av smålägenheter, framför allt i Uppsala och Linköping, pressat priserna ytterligare.

Samtidigt har många unga inte längre samma ekonomiska stöd hemifrån, vilket gör det svårare att ta nästa steg. Därför sitter allt fler kvar, trots att de egentligen vill vidare.

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna
Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. (Foto: Swedbank)
Och statistiken ger dem anledning att oroa sig: Under 2023 sålde över 70 000 personer enligt SVT sin bostad med förlust, den högsta andelen på flera år. Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, ser att detta får betydligt större konsekvenser än bara på bostadsmarknaden.

“Hushåll som har en upplupen förlust på bostaden håller hårdare i plånboken. Det påverkar i sin tur tillväxten på grund av en svagare konsumtion”, säger han i ett mejl till Dagens PS.

Han beskriver hur hushållens försiktighet sprider sig vidare i ekonomin och påverkar efterfrågan i stort. Samtidigt ser han en oväntad fördel för den enskilde.

“Privatekonomiskt leder det dock till ett ökat sparande och lägre privatekonomisk risk”, säger han.

Läs också: Nya siffror: Så lång tid tar det att sälja bostad där du bor. Dagens PS

Se hela bostadsaffären

Bland villaägare ser situationen betydligt ljusare ut. Bara 11 procent tror att de skulle sälja med förlust och endast 18 procent oroar sig för fallande priser. Kontrasten mot lägenhetsmarknaden är stor, men många tvekar ändå inför att ta steget.

Enligt Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB, oroar sig många för försäljningspriset – men den lägre prisnivån behöver inte vara ett hinder om man samtidigt köper i samma marknad.

“Du kanske får mindre betalt för din bostad men du får också möjlighet att köpa något nytt till ett lägre pris. När priserna på marknaden går upp kommer också värdet på din nya bostad att göra det”, säger hon till Dagens PS.


Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB, ger råd om hur hushåll kan tänka i dagens osäkra bostadsmarknad. (Foto: SBAB)

Hasselvik lyfter även betydelsen av att se på bostadsaffären i ett längre perspektiv.

“Bostadspriserna går upp och ner i vågor men över tid har de historiskt sett stigit. Det innebär att bostaden ibland kan vara värd mindre än vad man betalade när man köpte den”, förklarar hon.

Därför menar hon att den som agerar i en svag marknad ofta står bättre rustad när priserna vänder igen.

Visning av lägenhet
Antalet sålda enrumslägenheter är 22 procent lägre än före ränteuppgången (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)

Sälj först eller sist?

Osäkerheten gör att många också undrar om de ska sälja först eller köpa först. Samtidigt fortsätter säljtiderna att öka på bostadsmarknaden. Nya siffror visar att det nu tar betydligt längre tid att få sin bostad såld.

För den som ska sälja innebär utvecklingen att det blivit viktigare att planera sin affär. Den som köper innan man säljer kan behöva mer tidsmarginal, särskilt i län med långa väntetider.

Hasselvik rekommenderar en strategi som ger trygghet och kontroll i en marknad som fortfarande är skakig.

“Sälj först och köp sen, så att du vet hur mycket pengar du har att köpa för”, säger hon.

Arques håller med om att detta är det säkraste alternativet, samtidigt som han öppnar för att olika hushåll kan behöva olika strategier.

“Det är alltid säkrast att sälja först med lång tillträdestid. Man kan också försöka villkora köpet med att den egna bostaden blir såld före tillträdet av den köpta bostaden. Tror man på stigande bostadspriser och har goda marginaler i sin ekonomi kan köpa först och sälja sedan vara en bra strategi”, säger han.

Han påpekar också att bolåneräntorna inte väntas röra sig särskilt mycket den närmaste tiden, vilket gör att ränteläget spelar mindre roll för beslutet just nu.

Gör detta redan idag

För hushåll som väntar med att sälja och flytta finns det flera konkreta saker att göra redan nu. Hasselvik lyfter bolånet som en central del av ekonomin som många kan förbättra utan större ansträngning.

“Se till att du har en schyst ränta, stäm av med din bank och konkurrensutsätt den om du inte får bra villkor”, säger hon.

Hon menar också att extra amortering är värt att överväga för den som har en hög belåningsgrad, eftersom det ger större trygghet om priserna skulle falla ytterligare.

Arques betonar vikten av att hushållen bygger marginaler över tid genom att hålla nere belåningsgraden och amortera om skuldsättningen är hög.

“Då får man en god motståndskraft i händelse av hög inflation och snabbt stigande bolåneräntor. Det ger en ökad trygghet och möjligheten att sova gott om natten. Det sist nämnda ska inte underskattas”, säger han.

Privatekonomernas viktigaste råd

  • Sälj först om du vill minimera riskerna, så att du vet hur mycket du kan köpa för.
  • Köp först endast om du har stark ekonomi och tror på stigande priser.
  • Se hela bostadsaffären, inte bara försäljningspriset — du köper också billigare i en svag marknad.
  • Förhandla om bolånet och konkurrensutsätt banken för bättre villkor.
  • Amortera extra vid hög belåning för att minska den egna risken.
  • Tänk långsiktigt och planera för att bo minst sju år i nästa bostad.

Läs även: Bara två kommuner kvar – så illa är det för singelköpare. Dagens PS

