Förlustskräcken biter sig fast – experterna: detta bör du göra nu

Bland villaägare ser situationen betydligt ljusare ut. Bara 11 procent tror att de skulle sälja med förlust och endast 18 procent oroar sig för fallande priser. Kontrasten mot lägenhetsmarknaden är stor, men många tvekar ändå inför att ta steget.

Enligt Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB, oroar sig många för försäljningspriset – men den lägre prisnivån behöver inte vara ett hinder om man samtidigt köper i samma marknad.

“Du kanske får mindre betalt för din bostad men du får också möjlighet att köpa något nytt till ett lägre pris. När priserna på marknaden går upp kommer också värdet på din nya bostad att göra det”, säger hon till Dagens PS.

Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB, ger råd om hur hushåll kan tänka i dagens osäkra bostadsmarknad. (Foto: SBAB)

Hasselvik lyfter även betydelsen av att se på bostadsaffären i ett längre perspektiv.

“Bostadspriserna går upp och ner i vågor men över tid har de historiskt sett stigit. Det innebär att bostaden ibland kan vara värd mindre än vad man betalade när man köpte den”, förklarar hon.

Därför menar hon att den som agerar i en svag marknad ofta står bättre rustad när priserna vänder igen.

Antalet sålda enrumslägenheter är 22 procent lägre än före ränteuppgången (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)

Sälj först eller sist?

Osäkerheten gör att många också undrar om de ska sälja först eller köpa först. Samtidigt fortsätter säljtiderna att öka på bostadsmarknaden. Nya siffror visar att det nu tar betydligt längre tid att få sin bostad såld.

För den som ska sälja innebär utvecklingen att det blivit viktigare att planera sin affär. Den som köper innan man säljer kan behöva mer tidsmarginal, särskilt i län med långa väntetider.

Hasselvik rekommenderar en strategi som ger trygghet och kontroll i en marknad som fortfarande är skakig.

“Sälj först och köp sen, så att du vet hur mycket pengar du har att köpa för”, säger hon.

Arques håller med om att detta är det säkraste alternativet, samtidigt som han öppnar för att olika hushåll kan behöva olika strategier.

“Det är alltid säkrast att sälja först med lång tillträdestid. Man kan också försöka villkora köpet med att den egna bostaden blir såld före tillträdet av den köpta bostaden. Tror man på stigande bostadspriser och har goda marginaler i sin ekonomi kan köpa först och sälja sedan vara en bra strategi”, säger han.

Han påpekar också att bolåneräntorna inte väntas röra sig särskilt mycket den närmaste tiden, vilket gör att ränteläget spelar mindre roll för beslutet just nu.

Gör detta redan idag

För hushåll som väntar med att sälja och flytta finns det flera konkreta saker att göra redan nu. Hasselvik lyfter bolånet som en central del av ekonomin som många kan förbättra utan större ansträngning.

“Se till att du har en schyst ränta, stäm av med din bank och konkurrensutsätt den om du inte får bra villkor”, säger hon.

Hon menar också att extra amortering är värt att överväga för den som har en hög belåningsgrad, eftersom det ger större trygghet om priserna skulle falla ytterligare.

Arques betonar vikten av att hushållen bygger marginaler över tid genom att hålla nere belåningsgraden och amortera om skuldsättningen är hög.

“Då får man en god motståndskraft i händelse av hög inflation och snabbt stigande bolåneräntor. Det ger en ökad trygghet och möjligheten att sova gott om natten. Det sist nämnda ska inte underskattas”, säger han.

Privatekonomernas viktigaste råd

Sälj först om du vill minimera riskerna , så att du vet hur mycket du kan köpa för.

, så att du vet hur mycket du kan köpa för. Köp först endast om du har stark ekonomi och tror på stigande priser.

och tror på stigande priser. Se hela bostadsaffären , inte bara försäljningspriset — du köper också billigare i en svag marknad.

, inte bara försäljningspriset — du köper också billigare i en svag marknad. Förhandla om bolånet och konkurrensutsätt banken för bättre villkor.

och konkurrensutsätt banken för bättre villkor. Amortera extra vid hög belåning för att minska den egna risken.

för att minska den egna risken. Tänk långsiktigt och planera för att bo minst sju år i nästa bostad.

