Bara två kommuner kvar – så illa är det för singelköpare

Köpa bostad i Stockholm tufft

Och för den som drömmer om en egen bostad i Stockholm är läget extra tufft.

Medianpriset för en etta ligger på omkring tre miljoner kronor, vilket innebär att den genomsnittliga lönen inte räcker till ens en liten bostadsrätt.

I Göteborg är situationen något bättre – men inte mycket. Där ligger medianpriset för en etta på cirka 2,05 miljoner kronor, vilket fortfarande gör det svårt för singlar att klara köpet på egen hand.

I Malmö är läget något mer överkomligt, med ett medianpris runt 1,95 miljoner kronor.

På småhusmarknaden är gapet ännu större, här krävs i praktiken två inkomster för att klara kalkylen.

Här har singlar fortfarande råd

Hemnets beräkningar visar att det bara är i Sundsvall och Borlänge som en genomsnittlig inkomst räcker till att ensam köpa ett hus till medianpris.

Lista: medianpriser på småhus 2025 (miljoner kronor)

Stockholm: 7,76

7,76 Göteborg: 5,90

5,90 Malmö: 5,25

5,25 Lund: 4,78

4,78 Uppsala: 4,44

4,44 Umeå: 4,03

4,03 Helsingborg: 3,86

3,86 Linköping: 3,85

3,85 Östersund: 3,35

3,35 Norrköping: 3,25

3,25 Kalmar: 3,20

3,20 Växjö: 3,20

3,20 Örebro: 3,20

3,20 Karlstad: 3,15

3,15 Luleå: 2,98

2,98 Borås: 2,80

2,80 Eskilstuna: 2,74

2,74 Trollhättan: 2,70

2,70 Gävle: 2,70

2,70 Kristianstad: 2,42

2,42 Sundsvall: 2,40

2,40 Borlänge: 2,38

(Källa: Hemnet)

Bostadspriserna på väg upp igen

Bostadspriserna kommer stiga, tror både svenskarna och Länsförsäkringar (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Samtidigt tyder färska prognoser på att bostadspriserna kan fortsätta stiga.

I Länsförsäkringars senaste Boprisbarometer beskrivs hur marknaden återhämtat sig efter en lugnare period och att fler svenskar nu återvänder till visningarna.

“Efter en tid på tomgång börjar bostadsmarknaden nu växla upp igen. Fler svenskar ger sig ut på visningar och på orter med stark arbetsmarknad syns tydliga prisuppgångar”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Enligt prognosen väntas priserna stiga med omkring 5-6 procent under 2026, i linje med bedömningen från Handelsbanken.

