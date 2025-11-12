Singlar möter tuffa villkor på bostadsmarknaden. Nya siffror visar hur långt inkomsten räcker för den som köper bostad själv.
Bara två kommuner kvar – så illa är det för singelköpare
Hemnet har räknat på förutsättningarna, och resultatet visar att det bara finns två kommuner där en ensam köpare klarar ett husköp.
Så långt räcker inkomsten för singelköpare
En medianlön på 37 000 ger ett låneutrymme på ungefär två miljoner kronor. Med kontantinsats på 15 procent innebär det att man kan köpa en bostad för cirka 2,4 miljoner, de vill säga långt ifrån vad ett genomsnittligt småhus kostar i de flesta svenska kommuner.
“Det är väsentligt svårare som ensam låntagare jämfört med om man är två som köper bostaden tillsammans”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
Hemnets analys pekar på att möjligheterna fortfarande är “relativt goda” för singelhushåll på bostadsrättsmarknaden, men att det är betydligt svårare på husmarknaden.
Köpa bostad i Stockholm tufft
Och för den som drömmer om en egen bostad i Stockholm är läget extra tufft.
Medianpriset för en etta ligger på omkring tre miljoner kronor, vilket innebär att den genomsnittliga lönen inte räcker till ens en liten bostadsrätt.
I Göteborg är situationen något bättre – men inte mycket. Där ligger medianpriset för en etta på cirka 2,05 miljoner kronor, vilket fortfarande gör det svårt för singlar att klara köpet på egen hand.
I Malmö är läget något mer överkomligt, med ett medianpris runt 1,95 miljoner kronor.
På småhusmarknaden är gapet ännu större, här krävs i praktiken två inkomster för att klara kalkylen.
Här har singlar fortfarande råd
Hemnets beräkningar visar att det bara är i Sundsvall och Borlänge som en genomsnittlig inkomst räcker till att ensam köpa ett hus till medianpris.
Lista: medianpriser på småhus 2025 (miljoner kronor)
- Stockholm: 7,76
- Göteborg: 5,90
- Malmö: 5,25
- Lund: 4,78
- Uppsala: 4,44
- Umeå: 4,03
- Helsingborg: 3,86
- Linköping: 3,85
- Östersund: 3,35
- Norrköping: 3,25
- Kalmar: 3,20
- Växjö: 3,20
- Örebro: 3,20
- Karlstad: 3,15
- Luleå: 2,98
- Borås: 2,80
- Eskilstuna: 2,74
- Trollhättan: 2,70
- Gävle: 2,70
- Kristianstad: 2,42
- Sundsvall: 2,40
- Borlänge: 2,38
(Källa: Hemnet)
Bostadspriserna på väg upp igen
Samtidigt tyder färska prognoser på att bostadspriserna kan fortsätta stiga.
I Länsförsäkringars senaste Boprisbarometer beskrivs hur marknaden återhämtat sig efter en lugnare period och att fler svenskar nu återvänder till visningarna.
“Efter en tid på tomgång börjar bostadsmarknaden nu växla upp igen. Fler svenskar ger sig ut på visningar och på orter med stark arbetsmarknad syns tydliga prisuppgångar”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Enligt prognosen väntas priserna stiga med omkring 5-6 procent under 2026, i linje med bedömningen från Handelsbanken.
Läs även: LF: Så mycket kommer bostadspriserna stiga. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
