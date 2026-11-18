Swish kan konkurrera om fakturorna

Swish kommer därmed att kunna konkurrera med fakturatjänster som Kivra, eftersom bolagen nu kan skicka sina fakturor direkt till Swish-appen.

Användaren får en notis när fakturan kommer och kan sedan kontrollera beloppet och godkänna betalningen. Företag och organisationer måste dock först ansluta sig till Swish för att du ska få dina fakturor i appen, enligt Nyheter24.

Se upp för dubbelbetalningar

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Det gäller dock att hålla koll på var du betalar dina räkningar, särskilt om du använder flera olika tjänster, så att du inte betalar samma faktura två gånger.

Fakturorna kan börja dyka upp i början av året.

”Planen är att samtliga aktiva Swish-användare är aktiverade innan november är slut och att de första fakturorna når användarna i januari”, säger Jenny Ragnartz, pressansvarig på Swish, till Nyheter24.

Det är dock inte klarlagt om den nya Swish-tjänsten har ett automatiskt skydd som förhindrar att samma faktura betalas genom olika kanaler.

Swish har redan omkring 300 000 anslutna företag och organisationer och ett tiotal fakturadistributörer som redan har integrerat den nya tjänsten, enligt Ehandel.se.

Riksbanken vill se fler aktörer

Riksbanken anser dock att fler banker bör erbjuda andra tjänster för omedelbara betalningar än Swish, enligt Riksbankens betalningsrapport 2026.

Ledningen för Riksbanken, däribland riksbankschefen Erik Thedéen, uppmanar därför de svenska storbankerna att snabbt utveckla fler lösningar för omedelbara digitala betalningar.

Erik Thedéen, chef på Riksbanken, vill ha fler alternativ till Swish. (Foto: Fredrik Sandberg/TT).

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