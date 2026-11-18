Räkningarna flyttar in i Swish-appen och därmed hårdnar konkurrensen om din vardagsekonomi. Men när räkningarna finns i flera olika tjänster gäller det att hålla koll – annars kan samma faktura betalas två gånger.
Swish utmanar Kivra och bankerna – nu flyttar räkningarna
Runt nio miljoner svenskar använder redan Swish i vardagen och nu tar appen ytterligare ett steg in på den svenska betalmarknaden.
Nu kommer du att kunna ta emot fakturor direkt i appen.
Därmed ska användarna slippa växla mellan internetbanken, mejlen och digitala brevlådor som Kivra.
Allt i en app
Tanken är att samla alla fakturor på samma plats.
”Fakturor är en så självklar del av vardagen, men själva hanteringen är fortfarande splittrad”, säger Urban Höglund, vd på Swish, enligt Mobil.
”Eftersom Swish redan i dag är ett populärt betalsätt för fakturor i andra kanaler blir tjänsten ett naturligt nästa steg. Vi ser att Swish kan fylla en tydlig roll och förenkla hur vi hanterar fakturor, på samma sätt som Swish har förenklat hur vi betalar varandra”, säger han vidare.
Swish kan konkurrera om fakturorna
Swish kommer därmed att kunna konkurrera med fakturatjänster som Kivra, eftersom bolagen nu kan skicka sina fakturor direkt till Swish-appen.
Användaren får en notis när fakturan kommer och kan sedan kontrollera beloppet och godkänna betalningen. Företag och organisationer måste dock först ansluta sig till Swish för att du ska få dina fakturor i appen, enligt Nyheter24.
Se upp för dubbelbetalningar
Det gäller dock att hålla koll på var du betalar dina räkningar, särskilt om du använder flera olika tjänster, så att du inte betalar samma faktura två gånger.
Fakturorna kan börja dyka upp i början av året.
”Planen är att samtliga aktiva Swish-användare är aktiverade innan november är slut och att de första fakturorna når användarna i januari”, säger Jenny Ragnartz, pressansvarig på Swish, till Nyheter24.
Det är dock inte klarlagt om den nya Swish-tjänsten har ett automatiskt skydd som förhindrar att samma faktura betalas genom olika kanaler.
Swish har redan omkring 300 000 anslutna företag och organisationer och ett tiotal fakturadistributörer som redan har integrerat den nya tjänsten, enligt Ehandel.se.
Riksbanken vill se fler aktörer
Riksbanken anser dock att fler banker bör erbjuda andra tjänster för omedelbara betalningar än Swish, enligt Riksbankens betalningsrapport 2026.
Ledningen för Riksbanken, däribland riksbankschefen Erik Thedéen, uppmanar därför de svenska storbankerna att snabbt utveckla fler lösningar för omedelbara digitala betalningar.
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