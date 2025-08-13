Ny studie: Föräldrar redo att försörja sina 40-åriga barn

En ny enkät, genomförd av Opinium på uppdrag av Yorkshire Building Society, omfattade 2 000 brittiska föräldrar till barn i åldrarna fem till 17 år.

Resultatet visar att genomsnittsåldern då föräldrar tror att barnen klarar sig själva är 27,5 år.

5 procent tror dock att det dröjer tills barnen är nära 40. 1 procent räknar med att det inte sker förrän vid 50-årsåldern.

13 procent svarade att de inte vet när det kommer att ske.

För vissa innebär detta att de fortfarande kommer vara “föräldrabank” vid en tidpunkt då de själva funderar på pension.

Hur länge ska man försörja sina vuxna barn? (Foto: Pexels)

Oro för framtidens ekonomi

Föräldrar har inte bara en tidsgräns i huvudet – många är också oroliga för barnens ekonomiska framtid.

27 procent uppger att de är “mycket oroliga” för att barnen kommer att möta större ekonomiska svårigheter än de själva gjorde vid samma ålder. Bland föräldrar över 55 år stiger siffran till 31 procent.

ANNONS

Nästan hälften, 48 procent, fruktar att bostadsköp kommer vara ouppnåeligt för barnen.

Liknande oro finns här i Sverige. Enligt en undersökning från SBAB tror drygt hälften av föräldrarna att deras barn inte kommer kunna köpa en bostad före 30-årsdagen utan hjälp från föräldrarna.

Andra vanliga bekymmer är stigande skuldsättning (34 procent), jobbosäkerhet (42 procent) och att lönerna inte hänger med levnadskostnaderna (38 procent).