En brittisk studie visar att vissa föräldrar tror att deras barn inte kommer att stå på egna ben förrän de nått medelåldern.
Ny studie: Föräldrar redo att försörja sina 40-åriga barn
En ny enkät, genomförd av Opinium på uppdrag av Yorkshire Building Society, omfattade 2 000 brittiska föräldrar till barn i åldrarna fem till 17 år.
Resultatet visar att genomsnittsåldern då föräldrar tror att barnen klarar sig själva är 27,5 år.
5 procent tror dock att det dröjer tills barnen är nära 40. 1 procent räknar med att det inte sker förrän vid 50-årsåldern.
13 procent svarade att de inte vet när det kommer att ske.
För vissa innebär detta att de fortfarande kommer vara “föräldrabank” vid en tidpunkt då de själva funderar på pension.
Oro för framtidens ekonomi
Föräldrar har inte bara en tidsgräns i huvudet – många är också oroliga för barnens ekonomiska framtid.
27 procent uppger att de är “mycket oroliga” för att barnen kommer att möta större ekonomiska svårigheter än de själva gjorde vid samma ålder. Bland föräldrar över 55 år stiger siffran till 31 procent.
Nästan hälften, 48 procent, fruktar att bostadsköp kommer vara ouppnåeligt för barnen.
Liknande oro finns här i Sverige. Enligt en undersökning från SBAB tror drygt hälften av föräldrarna att deras barn inte kommer kunna köpa en bostad före 30-årsdagen utan hjälp från föräldrarna.
Andra vanliga bekymmer är stigande skuldsättning (34 procent), jobbosäkerhet (42 procent) och att lönerna inte hänger med levnadskostnaderna (38 procent).
Pengar redan från tidig ålder
Undersökningen visar att 78 procent av föräldrarna regelbundet ger pengar till sina barn – ofta som fickpengar eller i utbyte mot sysslor. I genomsnitt får ett barn 10,50 pund i veckan.
Fyra av tio föräldrar ger fortfarande kontanter, medan andra använder digitala överföringar eller barnkontokort. Hela 65 procent av barnen har redan ett eget bankkonto.
Läs även: Rika föräldrar skänker arvet – vill inte skada barnen. Dagens PS
Svenskar stöttar vuxna barn
Här i Sverige är det vanligt att vuxna får ekonomiskt stöd av sina föräldrar. En undersökning som Kantar gjort på uppdrag av SBAB, citerad av Senioren, visar att varannan vuxen har fått pengar från sina föräldrar.
I gruppen 60-69-åringar är det hela 48 procent som stöttat sina utflyttade barn ekonomiskt.
”Samtal om pengar spelar roll”
Yorkshire Building Societys seniora sparchef Pete Lewis säger att föräldrar både har drömmar och farhågor för sina barn.
“Vi hoppas de har ett hem där de känner sig trygga, möjligheten att välja ett jobb de älskar och självförtroendet att hantera vad livet än kastar på dem. Men bakom dessa drömmar finns en tyst rädsla: att stigande kostnader, ekonomisk osäkerhet och brist på stöd gör deras väg svårare än vår”, säger han till Yahoo Finance.
Han förklarar även att tidiga vanor och diskussioner är viktiga:
“Det är otroligt uppmuntrande att se så många föräldrar ta proaktiva steg – öppna bankkonton, sätta sparmål och börja prata om pengar tidigt. Dessa små handlingar lägger grunden för livslångt ekonomiskt självförtroende”.
Läs också: Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
