Många svenskar tror att globalfonder är den säkra vägen till riskspridning. Men verkligheten är en annan, varnar Swedbanks privatekonom Arturo Arques.
Ekonomen varnar: Det här ska du inte göra med ditt sparande
Globalfonder har ökat kraftigt i popularitet senaste åren. Av svenskarnas totala kapital som är placerat i aktiefonder är hela 40 procent placerat i globalfonder, visar statistik som Avanza hänvisar till.
Det verkar helt enkelt som att svenskarna tagit till sig den klassiska sparregeln om riskspridning.
Men nu varnar Arturo Arques: Att ha huvuddelen av sitt sparande i globalfonder innebär både snedfördelning och valutafälla – något som i år redan fått många svenskars avkastning att raderas ut.
En “global” fasad
Att sprida riskerna är alltså en klassisk sparregel. Och för många känns globalfonder som ett enkelt sätt att uppnå just det.
Men enligt Arques är bilden missvisande.
Eftersom USA står för runt 70 procent av världens totala börsvärde, består de flesta globalfonder i praktiken till största delen av amerikanska aktier.
”Det kan inte gärna beskrivas som en god riskspridning”, konstaterar han i Aktiellt.
Dessutom domineras den amerikanska börsen av ett fåtal jättar, där några stora techbolag står för över en tredjedel av marknadsvärdet.
Många svenska sparare tror alltså att de investerar brett, men har i själva verket en portfölj som är kraftigt viktad mot USA och tekniksektorn.
Globalfonder har i realiteten nästan blivit USA-fonder, konstaterade Dagens PS i september.
Valutafällan som äter upp vinsterna
Utöver snedfördelningen finns också en annan risk – valutan.
När kronan är svag mot dollarn kan globalfonder se ut att gå starkt, eftersom värdet ökar i svenska kronor.
Men när kronan stärks, som den gjort under 2025, händer det motsatta.
Kronans förstärkning ”har ätit upp i stort sett hela årets värdeökning i många globalfonder”, menar Arques.
Spara där du lever
Swedbanks privatekonom är därför tydlig i sitt råd: låt inte globalfonderna utgöra basen i din portfölj.
“En bra grundregel är att man ska ha huvuddelen av sina tillgångar i samma valuta som man lever och har sina utgifter i”, skriver han.
För de flesta svenskar betyder det att den trygga basen bör vara en prisvärd svensk indexfond – som sedan kan kompletteras med en mindre andel global- eller regionfonder.
Kort sagt: sprid gärna riskerna – men håll fötterna på hemmaplan.
Vill du ta reda på om du sparar fel eller inte? Då kan vi slå ett slag för sparproffsets sex enkla råd.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
