Ekonomen varnar: Det här ska du inte göra med ditt sparande

Globalfonder har ökat kraftigt i popularitet senaste åren. Av svenskarnas totala kapital som är placerat i aktiefonder är hela 40 procent placerat i globalfonder, visar statistik som Avanza hänvisar till.

Det verkar helt enkelt som att svenskarna tagit till sig den klassiska sparregeln om riskspridning.

Men nu varnar Arturo Arques: Att ha huvuddelen av sitt sparande i globalfonder innebär både snedfördelning och valutafälla – något som i år redan fått många svenskars avkastning att raderas ut.

En “global” fasad

Att sprida riskerna är alltså en klassisk sparregel. Och för många känns globalfonder som ett enkelt sätt att uppnå just det.

Men enligt Arques är bilden missvisande.

Eftersom USA står för runt 70 procent av världens totala börsvärde, består de flesta globalfonder i praktiken till största delen av amerikanska aktier.

”Det kan inte gärna beskrivas som en god riskspridning”, konstaterar han i Aktiellt.

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. (Foto: Swedbank)

Dessutom domineras den amerikanska börsen av ett fåtal jättar, där några stora techbolag står för över en tredjedel av marknadsvärdet.

Många svenska sparare tror alltså att de investerar brett, men har i själva verket en portfölj som är kraftigt viktad mot USA och tekniksektorn.

Globalfonder har i realiteten nästan blivit USA-fonder, konstaterade Dagens PS i september.