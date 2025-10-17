Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Ekonomen varnar: Det här ska du inte göra med ditt sparande

Sparande
Att sprida riskerna är en klassisk sparregel. Men är globalfonder verkligen rätt väg att gå? (Foto: Oscar Olsson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Många svenskar tror att globalfonder är den säkra vägen till riskspridning. Men verkligheten är en annan, varnar Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Globalfonder har ökat kraftigt i popularitet senaste åren. Av svenskarnas totala kapital som är placerat i aktiefonder är hela 40 procent placerat i globalfonder, visar statistik som Avanza hänvisar till. 

Det verkar helt enkelt som att svenskarna tagit till sig den klassiska sparregeln om riskspridning

Men nu varnar Arturo Arques: Att ha huvuddelen av sitt sparande i globalfonder innebär både snedfördelning och valutafälla – något som i år redan fått många svenskars avkastning att raderas ut.

En “global” fasad

Att sprida riskerna är alltså en klassisk sparregel. Och för många känns globalfonder som ett enkelt sätt att uppnå just det.

Men enligt Arques är bilden missvisande.

Eftersom USA står för runt 70 procent av världens totala börsvärde, består de flesta globalfonder i praktiken till största delen av amerikanska aktier.

”Det kan inte gärna beskrivas som en god riskspridning”, konstaterar han i Aktiellt.  

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna
Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. (Foto: Swedbank)
ANNONS

Dessutom domineras den amerikanska börsen av ett fåtal jättar, där några stora techbolag står för över en tredjedel av marknadsvärdet.

Många svenska sparare tror alltså att de investerar brett, men har i själva verket en portfölj som är kraftigt viktad mot USA och tekniksektorn.

Globalfonder har i realiteten nästan blivit USA-fonder, konstaterade Dagens PS i september.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

01 okt. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Valutafällan som äter upp vinsterna

Utöver snedfördelningen finns också en annan risk – valutan.

När kronan är svag mot dollarn kan globalfonder se ut att gå starkt, eftersom värdet ökar i svenska kronor.

Men när kronan stärks, som den gjort under 2025, händer det motsatta.

Kronans förstärkning ”har ätit upp i stort sett hela årets värdeökning i många globalfonder”, menar Arques.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu
ANNONS

Spara där du lever

Swedbanks privatekonom är därför tydlig i sitt råd: låt inte globalfonderna utgöra basen i din portfölj.

“En bra grundregel är att man ska ha huvuddelen av sina tillgångar i samma valuta som man lever och har sina utgifter i”, skriver han.

För de flesta svenskar betyder det att den trygga basen bör vara en prisvärd svensk indexfond – som sedan kan kompletteras med en mindre andel global- eller regionfonder.

Kort sagt: sprid gärna riskerna – men håll fötterna på hemmaplan.

Vill du ta reda på om du sparar fel eller inte? Då kan vi slå ett slag för sparproffsets sex enkla råd.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GlobalfonderSparandeVarning
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS