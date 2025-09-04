Experterna varnar för ny fälla med globalfonder

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Har gått från 12 till 34 procent

“Vinsttillväxten hos de sju, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia, Microsoft, Apple och Tesla har varit betydligt högre och börskurserna betydligt brantare uppåt jämfört med det globala börssnittet”, skriver SvD och slår fast;

“I dag står de sju bolagen för 34 procent av värdet på S&P 500, mot 12 procent år 2015.”

Det betyder att globalfonder i realiteten nästan har blivit USA-fonder. Eller till och med amerikanska tech-fonder där så mycket som en fjärdedel av fonden kan utgöras av de sju stora börsdrakarna.

Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza. (Foto: Avanza)

Inte bara missleder det spararna kring vad en globalfond faktiskt är. Det skapar också risker på ett sätt som inte var tänkt.

När Dagens PS intervjuade analysfirman Morningstars AI-expert Kenneth Lamont häromdagen lyfte han samma farhåga gällande så kallade tema-fonder. Att exponeringen mot ett fåtal bolag urholkar spridningen.

Behöver komplettera sin globalfond

Joakim Bornold, grundare och investeringschef på sparplattformen Levler, är oroad för vad som händer den dagen luften går ur the magnificents sevens börsvärden och de värderas på samma sätt som börsen i stort.

“Till slut måste de här världarna mötas. Då kan vi få se rätt branta kursfall”, säger han till SvD och förespråkar att komplettera sin globalfond med sparande på andra marknader.

“Det finns anledning att komplettera med kanske en Europa-fond eller någon tillväxt-fond i Asien” säger även Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza.

Experterna tror också att det kan komma nya typer av globalfonder som exempelvis har ett tak för hur mycket ett specifikt land får förekomma band innehaven för att undvika den nya fällan.

