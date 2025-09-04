Dagens PS
Experterna varnar för ny fälla med globalfonder

Joakim Bornold, grundare och investeringschef på sparplattformen Levler, är en av de experter som varnar för den nya fällan med globalfonder.
Joakim Bornold, grundare och investeringschef på sparplattformen Levler, är en av de experter som varnar för den nya fällan med globalfonder. (Foto: Levler)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

En globalfond ska ge exponering mot hela världens börser och företag, bland annat för att ge maximal riskspridning. Men de senaste årens börsutveckling har skapat frågetecken kring den tesen.

“Det är den stora risken här”, säger Maria Landeborn, seniorekonom på Danske Bank, om den nya fällan som dykt upp till tidningen Svenska Dagbladet.

Utgör en stor del av svenskarnas sparande

Nära 3000 miljarder av svenskarnas samlade fondsparande på 8470 miljarder kronor ligger placerade i globalfonder enligt Fondbolagensförenings senaste statistik.

Fondtypen är tänkt att ge investerare exponering mot hela världens marknader och anses generellt som ett viktigt komplement för att inte ha för stor del av sitt sparande kopplat till svenskt företagande och valuta.

Maria Landeborn, senior strateg på Danska Bank. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Nu höjs dock allt fler röster från experthåll att globalfonderna, namnet till trots, egentligen inte är så globala.

Det handlar om de senaste årens starka utveckling av de stora tech-jättarna i USA, också kallade magnificent seven.

Har gått från 12 till 34 procent

“Vinsttillväxten hos de sju, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia, Microsoft, Apple och Tesla har varit betydligt högre och börskurserna betydligt brantare uppåt jämfört med det globala börssnittet”, skriver SvD och slår fast;

“I dag står de sju bolagen för 34 procent av värdet på S&P 500, mot 12 procent år 2015.”

Det betyder att globalfonder i realiteten nästan har blivit USA-fonder. Eller till och med amerikanska tech-fonder där så mycket som en fjärdedel av fonden kan utgöras av de sju stora börsdrakarna.

Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza. (Foto: Avanza)

Inte bara missleder det spararna kring vad en globalfond faktiskt är. Det skapar också risker på ett sätt som inte var tänkt.

När Dagens PS intervjuade analysfirman Morningstars AI-expert Kenneth Lamont häromdagen lyfte han samma farhåga gällande så kallade tema-fonder. Att exponeringen mot ett fåtal bolag urholkar spridningen.

Behöver komplettera sin globalfond

Joakim Bornold, grundare och investeringschef på sparplattformen Levler, är oroad för vad som händer den dagen luften går ur the magnificents sevens börsvärden och de värderas på samma sätt som börsen i stort.

“Till slut måste de här världarna mötas. Då kan vi få se rätt branta kursfall”, säger han till SvD och förespråkar att komplettera sin globalfond med sparande på andra marknader.

“Det finns anledning att komplettera med kanske en Europa-fond eller någon tillväxt-fond i Asien” säger även Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza.

Experterna tror också att det kan komma nya typer av globalfonder som exempelvis har ett tak för hur mycket ett specifikt land får förekomma band innehaven för att undvika den nya fällan.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

