Storhetstiden för svenska kronan fortsätter under kommande åren

Det ser ljust ut för den svenska kronan under resten av 2025, men även för kommande år framöver.

Det tror flera experter, enligt DN.

Svenska kronan förbättras

Under det första halvåret steg kronan med 14 procent gentemot dollarn, och det är en ökning som alltså ser ut att öka framöver i takt med att den svenska ekonomin förbättras.

”Vi tror att den svenska ekonomin klarar sig relativt väl, särskilt jämfört med omvärlden. Och det faktum att Sverige har låg statsskuld spelar stor roll, det skapar handlingsutrymme om konjunkturen skulle försvagas”, uppgav Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, under våren.

Flera analytiker pekar på att just Sveriges ekonomi står sig starkt gentemot andra europeiska länder och därmed också höjer efterfrågan på den svenska kronan.