Storhetstiden för svenska kronan fortsätter under kommande åren

Storhetstiden för den svenska kronan ser ut att hålla i sig under de kommande åren. Experter pekar på att Sveriges ekonomi kommer lyfta upp valutan ytterligare.
Det ser ljust ut för den svenska kronan under resten av 2025, men även för kommande år framöver.
Det tror flera experter, enligt DN.
Svenska kronan förbättras
Under det första halvåret steg kronan med 14 procent gentemot dollarn, och det är en ökning som alltså ser ut att öka framöver i takt med att den svenska ekonomin förbättras.
”Vi tror att den svenska ekonomin klarar sig relativt väl, särskilt jämfört med omvärlden. Och det faktum att Sverige har låg statsskuld spelar stor roll, det skapar handlingsutrymme om konjunkturen skulle försvagas”, uppgav Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, under våren.
Flera analytiker pekar på att just Sveriges ekonomi står sig starkt gentemot andra europeiska länder och därmed också höjer efterfrågan på den svenska kronan.
Kaos kring dollarn
Investerare är inte lika intresserade av dollarn längre sedan det blåser allt för mycket kring Vita husets olika utspel, bland annat kring tullarna. Samtidigt skakar det i politiken på andra håll runt om i Europa, vilket gynnar Sverige menar SEB:s valutastrateg Amanda Sundström.
“Så ser man den här trygga staten Sverige, där man har en stabil situation i både statsfinanserna och politiken, och förhoppningar om en tillväxt som ska ta fart. Det tror jag ändå lockar en del”, säger hon.
Vad händer med inflationen i USA?
Samtidigt fortsätter bråken mellan Donald Trump och Fed-chefen Jerome Powell, där inflationen kan ta ny fart i USA under hösten och konjunkturen dras ner. Det är en huvudvärk för Powell som inte vet hur han ska bekämpa inflationen framöver, där han ständigt har Trump hängande över sig.
Åter igen, det kan gynna den svenska kronan, tror Tommy von Brömsen.
“Allt det där tror vi kommer att sätta lite skräck i marknaden och då kommer dollarn kunna försvagas.”
