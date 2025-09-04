Dagens PS
Dagensps.se
Valuta

Storhetstiden för svenska kronan fortsätter under kommande åren

Svenska kronan har stärkts kraftigt mot dollarn under 2025 och fortsätter att öka stadigt. (Bild: Canva)
Svenska kronan har stärkts kraftigt mot dollarn under 2025 och fortsätter att öka stadigt. (Bild: Canva)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Storhetstiden för den svenska kronan ser ut att hålla i sig under de kommande åren. Experter pekar på att Sveriges ekonomi kommer lyfta upp valutan ytterligare.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det ser ljust ut för den svenska kronan under resten av 2025, men även för kommande år framöver.

Det tror flera experter, enligt DN.

Svenska kronan förbättras

Under det första halvåret steg kronan med 14 procent gentemot dollarn, och det är en ökning som alltså ser ut att öka framöver i takt med att den svenska ekonomin förbättras.

”Vi tror att den svenska ekonomin klarar sig relativt väl, särskilt jämfört med omvärlden. Och det faktum att Sverige har låg statsskuld spelar stor roll, det skapar handlingsutrymme om konjunkturen skulle försvagas”, uppgav Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, under våren.

Flera analytiker pekar på att just Sveriges ekonomi står sig starkt gentemot andra europeiska länder och därmed också höjer efterfrågan på den svenska kronan.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Kaos kring dollarn

Investerare är inte lika intresserade av dollarn längre sedan det blåser allt för mycket kring Vita husets olika utspel, bland annat kring tullarna. Samtidigt skakar det i politiken på andra håll runt om i Europa, vilket gynnar Sverige menar SEB:s valutastrateg Amanda Sundström.

“Så ser man den här trygga staten Sverige, där man har en stabil situation i både statsfinanserna och politiken, och förhoppningar om en tillväxt som ska ta fart. Det tror jag ändå lockar en del”, säger hon.

ANNONS

Vad händer med inflationen i USA?

Samtidigt fortsätter bråken mellan Donald Trump och Fed-chefen Jerome Powell, där inflationen kan ta ny fart i USA under hösten och konjunkturen dras ner. Det är en huvudvärk för Powell som inte vet hur han ska bekämpa inflationen framöver, där han ständigt har Trump hängande över sig.

Åter igen, det kan gynna den svenska kronan, tror Tommy von Brömsen.

“Allt det där tror vi kommer att sätta lite skräck i marknaden och då kommer dollarn kunna försvagas.”

Läs även:

Dollarn tillbaka på botten när kronan stärks på nytt. Dagens PS

Kronan bäst i klassen – Sverige överraskar i globalt kaos. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DollarInvesterareSvenska kronanSverigeTullarUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS