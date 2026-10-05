Dyrare bostäder i Sverige före årsskiftet – här är nya prognosen

Undersökningen omfattar mäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Fler räknar också med att budgivningarna ska tillta och att bostäderna ska bli sålda snabbare.

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Störst optimism för villor

Det är framför allt småhusen som mäklarna tror kommer att bli dyrare. Där väntar sig 60 procent stigande priser under fjärde kvartalet. För bostadsrätter är motsvarande andel 44 procent.

Nästan hälften, 47 procent, tror i stället att bostadsrättspriserna blir oförändrade.

SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik pekar på att hushållens ekonomi har stärkts och att bolånereglerna har lättats. Men hon ser också flera orosmoment, däribland läget i Mellanöstern och högre räntor.

”Riksbanken flaggar nu för åtminstone två höjningar i relativ närtid och bolåneräntorna är på uppgång, vilket allt annat lika bör påverka bostadspriserna negativt”, säger hon.

Någon självklar prisuppgång är det alltså inte.

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