Mäklarna räknar med högre bostadspriser och mer fart i budgivningarna före årsskiftet. Och svenskarna? Ja, de håller med.
Dyrare bostäder i Sverige före årsskiftet – här är nya prognosen
I SBAB:s senaste Mäklarbarometer tror en majoritet, 53 procent, av mäklarna på stigande bostadspriser under årets sista kvartal. Bara ynka 6 procent väntar sig en nedgång.
Undersökningen omfattar mäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Fler räknar också med att budgivningarna ska tillta och att bostäderna ska bli sålda snabbare.
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Störst optimism för villor
Det är framför allt småhusen som mäklarna tror kommer att bli dyrare. Där väntar sig 60 procent stigande priser under fjärde kvartalet. För bostadsrätter är motsvarande andel 44 procent.
Nästan hälften, 47 procent, tror i stället att bostadsrättspriserna blir oförändrade.
SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik pekar på att hushållens ekonomi har stärkts och att bolånereglerna har lättats. Men hon ser också flera orosmoment, däribland läget i Mellanöstern och högre räntor.
”Riksbanken flaggar nu för åtminstone två höjningar i relativ närtid och bolåneräntorna är på uppgång, vilket allt annat lika bör påverka bostadspriserna negativt”, säger hon.
Någon självklar prisuppgång är det alltså inte.
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Hushållen tror också på uppgång
Mäklarna är inte ensamma i sin optimism.
I SEB:s Boprisindikator för oktober tror 53 procent av hushållen på stigande bostadspriser under det kommande året. Andelen har ökat med två procentenheter sedan september. Bara 10 procent väntar sig fallande priser och 25 procent oförändrade.
SEB:s indikator, som visar skillnaden mellan andelen optimister och pessimister, stiger till 43 efter två månaders nedgång.
Gott om bostäder – svårt att välja
Det stora utbudet får vissa spekulanter att tveka. 24 procent av mäklarna anger svårigheten att välja bland alla bostäder som det främsta skälet till att kunder väntar med att köpa. 21 procent pekar i stället på osäkerheten kring vart bostadspriserna är på väg.
För andra blir det inget köp eftersom den gamla bostaden fortfarande är osåld. Det anger 20 procent av mäklarna som det främsta hindret.
”Utbudet har visserligen minskat något jämfört med i fjol, men är samtidigt fortfarande påtagligt större än vad det var för några år sedan”, säger Linda Hasselvik.
Fler vill sälja först
Mäklarbarometern visar också att fler vill sälja sin gamla bostad innan de köper en ny. Det uppger 42 procent av mäklarna när de jämför med för ett år sedan. 21 procent ser den motsatta utvecklingen.
Hasselvik tror att det kan bero på att ekonomin upplevs som mer osäker. Den som säljer först vet både att försäljningen blir av och hur mycket pengar den ger.
”Generellt är det klokt att agera så och särskilt om man inte har marginalerna på sin sida”, avslutar hon.
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