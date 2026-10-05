Nu ska fler svenskar binda bolånet – experten: "Billigare att ligga kvar"

Men nu verkar pendeln, återigen, vända.

I oktober överväger 15 procent att binda sina rörliga bolån under de kommande tre månaderna, enligt SEB:s senaste Boprisindikator. I september var andelen 11 procent.

Så många har inte funderat på att binda sedan början av 2022, strax före Riksbankens förra omgång av räntehöjningar.

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Räknar med högre ränta

Förklaringen finns enligt SEB:s privatekonom Américo Fernández i signalerna från Riksbanken.

”Riksbankens allt tydligare signaler har fått hushållen att förstå att räntan är på väg upp. Inte sedan början av 2022, precis innan Riksbanken inledde sin förra höjningscykel, har så många funderat på att binda bolånet”, konstaterar han.

Hushållen tror nu att styrräntan kommer att ligga på 2,13 procent om ett år. Förra månaden räknade de med 2,04 procent.

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