Bostadspriserna rusar – här ökar de mest

I huvudstaden Lissabon kostar en bostad nu omkring 18,7 gånger ett typiskt hushålls årsinkomst.

När Euronews nu sammanfattar det senaste året, baserat på siffror från Eurostats, slår man fast att priserna har stigit med hela 16,5 procent i Portugal. Det är den största uppgången bland de 29 europeiska länder som ingår i jämförelsen.

Närmast Portugal hittar vi Bulgarien, där bostadspriserna har ökat med 15,5 procent.

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Ont om bostäder i Portugal

I Lissabon, Porto och Portugals populära kustområden finns fler som vill köpa än bostäder till salu. Nybyggandet är begränsat samtidigt som utländska investeringar och turismen bidrar till att pressa upp priserna.

Det förklarar Mikk Kalmet, fastighetsexpert på Global Property Guide, hos Euronews. Han pekar också på den ihållande bostadsbristen.

I Bulgarien har uppgången delvis andra förklaringar. Hushållens inkomster och löner har stigit, bolånen är relativt förmånliga och intresset för att investera i bostäder är stort.

Ytterligare sju länder har prisökningar på över tio procent. I Litauen har bostäderna blivit 14,3 procent dyrare, i Slovakien 13,6 procent och i Kroatien 12,7 procent.

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Spanien och Rumänien ligger båda på 12,1 procent. Därefter kommer Lettland med sina 11,4 procent och Ungern med 10,2 procent.

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