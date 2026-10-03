Tvåsiffriga prisökningar i nio länder och bara tre där bostäderna blivit billigare. Priserna fortsätter uppåt på stora delar av den europeiska bostadsmarknaden. För svenska köpare ser utvecklingen något beskedligare ut.
Bostadspriserna rusar – här ökar de mest
Att Portugal sticker ut på den europeiska bostadsmarknaden kommer inte längre som någon överraskning. Redan i somras kunde vi konstatera att bopriserna i Portugal stigit med dryga 240 procent på tio år.
I huvudstaden Lissabon kostar en bostad nu omkring 18,7 gånger ett typiskt hushålls årsinkomst.
När Euronews nu sammanfattar det senaste året, baserat på siffror från Eurostats, slår man fast att priserna har stigit med hela 16,5 procent i Portugal. Det är den största uppgången bland de 29 europeiska länder som ingår i jämförelsen.
Närmast Portugal hittar vi Bulgarien, där bostadspriserna har ökat med 15,5 procent.
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Ont om bostäder i Portugal
I Lissabon, Porto och Portugals populära kustområden finns fler som vill köpa än bostäder till salu. Nybyggandet är begränsat samtidigt som utländska investeringar och turismen bidrar till att pressa upp priserna.
Det förklarar Mikk Kalmet, fastighetsexpert på Global Property Guide, hos Euronews. Han pekar också på den ihållande bostadsbristen.
I Bulgarien har uppgången delvis andra förklaringar. Hushållens inkomster och löner har stigit, bolånen är relativt förmånliga och intresset för att investera i bostäder är stort.
Ytterligare sju länder har prisökningar på över tio procent. I Litauen har bostäderna blivit 14,3 procent dyrare, i Slovakien 13,6 procent och i Kroatien 12,7 procent.
Spanien och Rumänien ligger båda på 12,1 procent. Därefter kommer Lettland med sina 11,4 procent och Ungern med 10,2 procent.
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Sverige nära EU-snittet
På hemmaplan ligger uppgången på 4,8 procent. Sverige ligger alltså strax över EU-snittet på 4,7 procent.
Skillnaden mot Danmark är desto större. Där har bostadspriserna stigit med 9,4 procent på ett år.
Inte heller bland Europas fyra största ekonomier hittar vi någon gemensam takt. Medan Spanien har sin uppgång på 12,1 procent har priserna i Italien ökat med 4 procent. I Tyskland är förändringen liten: plus 0,6 procent.
Här har priserna fallit
I Frankrike har bostäderna i stället blivit billigare.
Landet är ett av bara tre i jämförelsen där priserna har fallit. Nedgången är 0,8 procent, jämfört med 2,2 procent i Luxemburg och 2,7 procent i Finland.
För Finlands del pekar Kalmet på svag ekonomisk tillväxt, dämpat konsumentförtroende och kvardröjande effekter av högre räntor.
I Frankrike har svag efterfrågan och svårigheter att ha råd med bostäder bidragit till prisfallet. Den ekonomiska osäkerheten har också fått vissa köpare att vänta med sina köp.
Dyrare även efter inflationen
Prisökningarna behöver förstås också ses i förhållande till inflationen. Under perioden steg den allmänna prisnivån i EU med 3,2 procent. När inflationen räknas bort anges bostadsprisernas uppgång till omkring 1,5 procent.
Men i Portugal återstår fortfarande en ökning på 12,1 procent efter inflationsjustering. I Spanien är motsvarande siffra 8,3 procent.
Hela prisuppgången går alltså inte att förklara med att det mesta har blivit dyrare.
I sex länder har bostadspriserna däremot sjunkit när inflationen räknas bort. Tyskland och Frankrike hör till dem.
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