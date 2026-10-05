Din adress avgör: Så får du billigare el i vinter

Då kan du vinna på att välja rörligt

Bor du i något av de två nordligaste elområdena, SE1 eller SE2, ser rörligt elpris ut att bli billigast i vinter.

I Elsklings villaexempel blir månadskostnaden i SE1 cirka 1 433 kronor med rörligt pris. Med ett tvåårigt fastprisavtal blir den 1 744 kronor. Skillnaden är drygt 300 kronor i månaden, eller omkring 2 000 kronor under vinterhalvåret.

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I SE2 är marginalen mindre: där skiljer det 93 kronor i månaden till det rörliga avtalets fördel.

I söder vänder kalkylen

Längre söderut ser tvåårigt fast pris i stället ut att vinna.

För villan i SE3 blir skillnaden 224 kronor per månad. I SE4 växer den till 708 kronor, vilket motsvarar drygt 4 200 kronor under de sex vintermånaderna.

Så här ser Elsklings beräkning ut för en villa:

Elområde Fast pris, ett år Fast pris, två år Rörligt pris, prognos SE1 1 780 kr 1 744 kr 1 433 kr SE2 1 722 kr 1 700 kr 1 607 kr SE3 2 711 kr 2 500 kr 2 724 kr SE4 3 334 kr 3 042 kr 3 750 kr

Beloppen är beräknade månadskostnader under vintern. Villaexemplet bygger på en årsförbrukning på 20 000 kWh, varav 13 000 kWh används under oktober-mars. Prognosen för rörligt pris bygger på terminspriser från den 30 september.

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Vintern tar slut men avtalet fortsätter

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Det tvååriga avtalet följer dock med in i sommaren. Och nästa vinter.

”Fast elavtal ska i första hand ses som en försäkring mot obehagliga prischocker. Dessutom måste du räkna med att få betala samma elpris under det billigare sommarhalvåret när de rörliga elpriserna är lägre. Så det gäller att jämföra med hur din elförbrukning ser ut under hela året”, säger Horvath.

Vad klarar din plånbok?

Ditt val bör dock också handla om hushållets marginaler.

Har du små marginaler kan fast elpris ge större trygghet, förklarar Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Väljer du rörligt behöver du kunna betala elräkningen även de månader då priset sticker iväg.

Byrån konstaterar också att det inte finns någon viss årstid då det alltid lönar sig att binda elpriset.

Ta därför fram din förbrukning innan du jämför erbjudanden. Kontrollera sedan bindningstid, uppsägningstid, påslag och fasta avgifter. Priset per kilowattimme är bara en del av det du tackar ja till.

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