Det kan definitivt vara ett drömjobb för rätt person. Arbetsuppgiften? Att gå runt och småprata och fika med folk.
Drömjobbet: Här ska du bara gå och småprata på heltid
Företaget talar själv om ett ”drömjobb” och många skulle antagligen hålla med. Det amerikanska företaget vill anställa någon som ska gå runt och – småprata.
Lönen är 2 000 dollar, cirka 20 000 kronor, men bonus är ”en generös budget” för fika och diverse sociala aktiviteter.
”Chief Small Talk Officer”, ungefär ”småpratschef”, är titeln och det är företaget bakom appen Riseguide som söker tre personer till denna arbetsuppgift.
Riseguide, en app om egenutveckling, skapades 2024 av Oleksander Matsiuk, en ukrainsk entreprenör som nu är bosatt i Warszawa. De nya småpratarna ska dock vara bosatta i USA och ha rätt att arbeta där.
Arbetsgivare larmar: Unga klarar inte samtalen på jobbet. Dagens PS
Utåtriktad och bra på stämningar
Utåtriktad och social ska man förstås vara och Riseguide skriver att man är ute efter de där som brukar börja prata med främlingar i en kö.
Vidare ska man vara bekväm framför kameran och bra på att känna av stämningar, refererar GP.
I övrigt krävs ingen särskild utbildning för arbetsinsatsen, som ska pågå i 30 dagar och förutom småsnack alltså innehålla kaffe, drinkar, museibesök och ”andra äventyr” som passar när man umgås med folk, skriver företaget.
Jägare hotade med leksakspistol – fick vapenlicensen indragen. Dagens PS
Ska småprata i 30 dagar
Under de 30 dagarna ska småpratarna samtala med främlingar på kaféer, i bokhandlar och på andra mötesplatser.
Sedan ska de ranka stadens bästa och sämsta platser för att inleda ett samtal och dela med sig av sina bästa tips för småprat på Riseguidesapp.
Anastasia Sliusarenko, varumärkesansvarig hos Riseguide, säger hos Fast Company att cirka 44 procent av generation Z , de som är födda från mitten av 1990-talet fram till år 2012, använder mobilen minst sex timmar varje dag.
Felparkerad en minut vid sjukhuset – lappades av p-bolaget. Dagens PS
”Har aldrig lärt sig småprata”
Det rör sig helt enkelt om en generation som aldrig riktigt lärt sig att kommunicera ansikte mot ansikte, hävdar hon och därför är det avgörande av de lär sig för att få bukt med det Sliusarenko kallar ”ensamhetsepidemin”.
Enligt arbetsbeskrivningen tror Riseguide att det går att träna upp förmågan att inleda ett samtal med en främling men att ”nästan ingen ser den som en färdighet att öva på”.
Tycker du att det här inte är något att snacka om utan i stället vill börja snacka, är det läge för en snabb ansökan till Riseguide. Än är inte sista ordet sagt och förhoppningarna hos Riseguide är rimligen att det heller aldrig blir det.
Miljardär fick köpa F1-stjärnans hus till halva priset. Dagens PS