Drömjobbet: Här ska du bara gå och småprata på heltid

Lönen är 2 000 dollar, cirka 20 000 kronor, men bonus är ”en generös budget” för fika och diverse sociala aktiviteter.

”Chief Small Talk Officer”, ungefär ”småpratschef”, är titeln och det är företaget bakom appen Riseguide som söker tre personer till denna arbetsuppgift.

Riseguide, en app om egenutveckling, skapades 2024 av Oleksander Matsiuk, en ukrainsk entreprenör som nu är bosatt i Warszawa. De nya småpratarna ska dock vara bosatta i USA och ha rätt att arbeta där.

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Utåtriktad och bra på stämningar

Utåtriktad och social ska man förstås vara och Riseguide skriver att man är ute efter de där som brukar börja prata med främlingar i en kö.

Vidare ska man vara bekväm framför kameran och bra på att känna av stämningar, refererar GP.

I övrigt krävs ingen särskild utbildning för arbetsinsatsen, som ska pågå i 30 dagar och förutom småsnack alltså innehålla kaffe, drinkar, museibesök och ”andra äventyr” som passar när man umgås med folk, skriver företaget.

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