Brukar du lägga undan pengar varje månad för att trygga din ekonomiska framtid? Det kan du snart lägga av med. Världens rikaste man, Elon Musk, hävdar nämligen att långsiktigt sparande kommer att bli meningslöst. Men ekonomiska experter håller inte med.
Världens rikaste: Meningslöst att spara pengar
Vi matas ständigt med råd om att spara pengar. Helst ska vi ha en rejäl buffert, ett regelbundet fondsparande och lite extra undanstoppat till pensionen.
Men enligt Elon Musk kan allt detta snart vara överflödigt.
I ett nytt inlägg på X hävdar Tesla- och SpaceX-grundaren att det är meningslöst att spara pengar på lång sikt.
”Att spara pengar för en avlägsen framtid är meningslöst när superintelligent överflöd gör sitt intåg”, skriver Musk.
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AI ska göra sparpengarna överflödiga
Uttalandet kom som svar till en användare på X som berättade att han slutat oroa sig över sina tveksamma ekonomiska beslut.
Anledningen var övertygelsen om att vi snart går mot ett samhälle där resurserna finns i överflöd och där dagens ekonomiska bekymmer därför förlorar sin betydelse.
Musk delar den uppfattningen.
Han har länge förutspått att artificiell intelligens och robotteknik kommer att förändra världsekonomin i grunden.
Genom att automatisera produktionen av varor och tjänster ska tekniken, enligt Musk, göra det möjligt för människor att få tillgång till nästan allt de behöver.
Han har även hävdat att pengar som vi känner dem så småningom kan förlora sin betydelse helt.
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Har tidigare dömt ut pensionssparandet
Det är inte heller första gången miljardären ifrågasätter behovet av att lägga undan pengar.
Senast i januari rapporterade PS om ett liknande uttalande från Musk. Då handlade det om pensionssparande.
I podcasten Moonshots with Peter Diamandis uppmanade han lyssnarna att inte oroa sig över att spara till pensionen om 10 eller 20 år.
”Det kommer inte att spela någon roll”, sa han då.
Musk förklarade att utvecklingen inom AI, energi och robotteknik skulle kunna skapa ett samhälle där människor har tillgång till allt från avancerad sjukvård till gratis utbildning.
Experterna varnar för Musks råd
Sju experter inom privatekonomi och AI, rådfrågade av Business Insider, är förvisso inte helt övertygade om Musks framtidsvision.
Samtliga anser att människor bör fortsätta lägga undan pengar.
Geoffrey Sanzenbacher, forskare vid Boston Colleges Center for Retirement Research, är särskilt kritisk.
”De flesta amerikaner bör absolut ignorera de här kommentarerna. Musks spekulationer skickar ett farligt och vilseledande budskap”, sa han till BI tidigare i år.
Andra experter påpekade att tidigare tekniska revolutioner inte har lett till att välståndet fördelats jämnt mellan människor.
Även tidningens läsare var skeptiska. I en enkät med omkring 200 svarande uppgav 94 procent att de tänkte fortsätta pensionsspara. Bara sex procent var beredda att förlita sig på AI-utvecklingen.
Varannan svensk har mindre än 10 000 kronor
Musks vision om en framtid där sparpengar saknar betydelse skiljer sig också från den ekonomiska verkligheten för många svenskar.
Enligt en kartläggning från Finansinspektionen har varannan konsument mindre än 10 000 kronor i buffertsparande på ett sparkonto. Bara tre av tio har minst 50 000 kronor tillgängliga.
Myndighetens rekommendation är att människor i första hand bygger upp en ekonomisk buffert och därefter börjar spara långsiktigt.
”Har du inte en buffert idag ska du prioritera det innan du sätter av pengar i ett långsiktigt sparande i exempelvis fonder och aktie””, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Hon framhåller också att breda aktiefonder med låga avgifter är ett bra alternativ för många som vill spara långsiktigt.
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