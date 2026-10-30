Världens rikaste: Meningslöst att spara pengar 

Men enligt Elon Musk kan allt detta snart vara överflödigt.

I ett nytt inlägg på X hävdar Tesla- och SpaceX-grundaren att det är meningslöst att spara pengar på lång sikt.

”Att spara pengar för en avlägsen framtid är meningslöst när superintelligent överflöd gör sitt intåg”, skriver Musk.

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AI ska göra sparpengarna överflödiga

Uttalandet kom som svar till en användare på X som berättade att han slutat oroa sig över sina tveksamma ekonomiska beslut.

Anledningen var övertygelsen om att vi snart går mot ett samhälle där resurserna finns i överflöd och där dagens ekonomiska bekymmer därför förlorar sin betydelse.

Musk delar den uppfattningen.

Han har länge förutspått att artificiell intelligens och robotteknik kommer att förändra världsekonomin i grunden.

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Genom att automatisera produktionen av varor och tjänster ska tekniken, enligt Musk, göra det möjligt för människor att få tillgång till nästan allt de behöver.

Han har även hävdat att pengar som vi känner dem så småningom kan förlora sin betydelse helt.

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