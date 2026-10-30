Svenskar kan få pension vid 61 – och sparpengar kan leda till återkrav

Ett kryss kan kosta 4 200 kronor om året

Vidare till ett pensionsval som kan få ganska stora ekonomiska konsekvenser.

När du börjar ta ut din premiepension kan du välja ett efterlevandeskydd. Det innebär att din partner fortsätter få pengar från din premiepension när du dör.

Tryggt, men också dyrt om behovet inte finns.

Pensionsmyndigheten ger ett exempel med en 66-åring som har 1 000 kronor i premiepension varje månad och en partner som är 50 år.

Med efterlevandeskydd sjunker premiepensionen till 650 kronor i månaden.

Det innebär 350 kronor mindre varje månad, eller 4 200 kronor om året.

Hur mycket pensionen minskar beror bland annat på hur gammal din partner är. Ju yngre din partner är, desto större blir normalt minskningen.

När du väl har valt efterlevandeskydd kan du i regel inte ångra dig.

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Läs mer här: Ett kryss kan sänka din pension med 4 200 kronor – går inte att ångra. Dagens PS

Sparkontot kan leda till återkrav

Att ha lite pengar undanstoppade på banken brukar vara en god idé. Men för pensionärer med bostadstillägg gäller det att ha lite extra koll på sparpengarna.

En ny rapport från Pensionsmyndigheten visar att felaktiga uppgifter om tillgångar och skulder uppskattas ha orsakat felutbetalningar på närmare 315 miljoner kronor under 2025.

För ensamstående pensionärer ska tillgångar redovisas om det sammanlagda värdet överstiger 100 000 kronor.

Även aktier, fonder, ISK och exempelvis fritidshus kan påverka bostadstillägget.

Den som glömmer att anmäla förändringar riskerar att få för mycket pengar utbetalda. Och det kan bli kostsamt.

Eftersom bostadstillägget ofta betalas ut under flera år kan ett fel upptäckas långt senare. Då kan pensionären bli skyldig att betala tillbaka stora belopp.

Läs vidare: Vanliga missen med sparkontot – pensionärer kan krävas på pengar. Dagens PS

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Tre av fyra kvinnor saknar koll på pensionen

Hur står det då till med svenskarnas pensionskunskaper? Inte särskilt bra, åtminstone om man ska tro en ny Novusundersökning på uppdrag av SH Pension.

Den visar att 75 procent av kvinnorna uppger att de är lite eller inte alls insatta i hur deras tjänstepension är placerad. Bland männen är motsvarande andel 57 procent.

Sämst koll har de yngre kvinnorna.

Hela 96 procent av kvinnorna mellan 18 och 34 år uppger att de saknar kunskap om sina tjänstepensionsplaceringar.

Det kan bli ett problem, särskilt då tjänstepensionen väntas få allt större betydelse för framtidens pensionärer.

Bristande kunskap kan också påverka plånboken. Höga fondavgifter riskerar exempelvis att äta upp en del av pensionskapitalet över tid.

Mer om detta: Din pension kan bli en överraskning – tre av fyra kvinnor saknar koll. Dagens PS

Kinas exportboom kan nå svenska pensioner

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Vi avslutar veckan på andra sidan jordklotet.

Kinas export ökar kraftigt och en allt större del av landets export söker sig till Europa. I september steg den kinesiska exporten till EU med 25,3 procent jämfört med samma månad förra året.

För europeiska industriföretag innebär det hårdare konkurrens.

Enligt det tyska institutet IW kan kinesisk konkurrens kopplas till omkring 400 000 av de 520 000 industrijobb som försvann i Tyskland mellan 2019 och 2025.

Men vad har det här med svenska pensioner att göra?

Ganska mycket, potentiellt.

Svenska AP-fonder har nämligen stora investeringar i industribolag som påverkas av den kinesiska konkurrensen.

Vid halvårsskiftet hade AP2, AP3 och AP4 tillsammans placerat närmare 95 miljarder kronor i bolag inom utsatta branscher.

Om bolagens aktiekurser pressas kan det påverka pensionskapitalets utveckling.

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Samtidigt finansieras den svenska inkomstpensionen till stor del genom avgifter på dagens löner. Om industrin förlorar jobb under lång tid kan även pensionssystemets inkomster påverkas.

Det betyder inte att svenska pensioner står inför någon omedelbar sänkning. Vid utgången av 2025 hade inkomstpensionssystemet ett överskott på 1 746 miljarder kronor.

Men utvecklingen visar hur ekonomiska problem på andra sidan jordklotet i förlängningen kan få betydelse även för svenska pensionärer.

Läs vidare: Kinas exportvåg slår först mot industrin – sedan mot din pension. Dagens PS

Läs även: Pension 2027: Kontrollera skatten före den 8 november. E55

Läs också: Starka kronan kan äta upp vinsten på USA-börsen. Realtid