Felparkerad en minut vid sjukhuset – lappades av p-bolaget

Rätt domstol men fel av p-bolaget

På den punkt fick hon fel. I övrigt rätt. När det gäller att det var fel domstol påpekar Stockholms tingsrätt att regeln är att en olovlig parkering ska prövas vid den domstol ”inom vars domkrets parkeringen ägde rum”, alltså Stockholm.

Det kan kvinnan säkert leva med. När det gäller själva kärnfrågan, hennes olovliga minutparkering, får hon nämligen tingsrätten med sig.

Det är visserligen ”ostridigt” att bilen saknade tillstånd för att få använda platser reserverade för rörelsehindrade, slår tingsrätten fast.

Men sedan hänvisar man till 11 kap. 9 § första stycket 7 trafikförordningen, som medger att fordon under vissa förutsättningar får stannas eller parkeras trots parkeringsförbud, när de används för transport av sjuka eller rörelsehindrade.

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Högsta domstolen: ”Finns undantag”

Tingsrätten hänvisar till ett avgörande i Högsta domstolen 2014 (NJA 2014 s. 929) som framhåller att det här undantaget inte bara gäller ambulanser och liknande, utan även kan gälla privata transporter av rörelsehindrade personer.

”Av journalanteckningarna från sjukhuset framgår att kvinnans far var rullstolsburen. Tingsrätten anser därför att transporten avsåg en person med sådana rörelsehinder att undantagsbestämmelsen är tillämplig”, citerar Lexnova.

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Kvinnan skulle hämta sin sjuke rullstolsburne far vid sjukhuset och stod felparkerad en minut. Då blev hon lappad av p-bolaget. Genrebild. (Foto: Magnus Lejhall /TT)

Det var väl inget att tjafsa om?

Dessutom påpekar domstolen, om än på domstolsspråk, att det här var väl inte mycket att tjafsa om från Europarks sida.

Ingenting tyder på att parkeringen pågick längre än nödvändigt. Tvärtom framstår den som mycket kortvarig, menar tingsrätten som pekar på att p-bolagets kontroll bara var en minut lång.

”Parkeringen får därmed anses ha skett med iakttagande av särskild försiktighet”, konstaterar tingsrätten och avslår därmed Europarks krav i sin helhet.

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