Kvinnan skulle hämta sin rullstolsburne sjuke far vid sjukhuset och ställde sig på en plats för rörelsehindrade. Då lappades hon av Europark.
Felparkerad en minut vid sjukhuset – lappades av p-bolaget
Den 5 juni förra året parkerade en kvinna sin företagsbil på en parkeringsplats för rörelsehindrade vid S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Bilen saknade parkeringstillstånd för rörelsehindrade och parkeringsbolaget Europark var snabbt framme och lappade henne. Kontrollavgiften blev 1 300 kronor.
Att Europark var ”snabbt” framme är ingen överdrift. Enligt parkeringsbolaget stod kvinnans bil på platsen mellan klockan 11.30 och 11.31 i strid med parkeringsreglerna.
Bilen lappades, betalningen uteblev och Europark skickade påminnelser och inkassokrav.
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Dyr minut – krav på 2 380 kronor
Europark gick då till tingsrätten med krav mot kvinnans företag, som äger den aktuella bilen, och krävde där 1 300 kronor i kontrollavgift, 180 kronor i inkassokostnad och 900 kronor för ansökan till tingsrätten, sammanlagt 2 380 kronor för den minut det handlade om, skriver Lexnova.
Bolagen via kvinnan som är vd, bestred kravet och förklarade att hon var vid sjukhuset för att hämta sin 87-årige far som är svårt sjuk, rullstolsburen och beviljad färdtjänst.
Därmed var det enligt kvinnan tillåtet att parkera som hon gjorde med stöd av trafikförordningens undantag för transporter av sjuka eller rörelsehindrade.
Dessutom påpekade kvinnan lite syrligt att talan borde ha väckts vid en annan domstol eftersom företaget hör hemma i Vaxholm.
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Rätt domstol men fel av p-bolaget
På den punkt fick hon fel. I övrigt rätt. När det gäller att det var fel domstol påpekar Stockholms tingsrätt att regeln är att en olovlig parkering ska prövas vid den domstol ”inom vars domkrets parkeringen ägde rum”, alltså Stockholm.
Det kan kvinnan säkert leva med. När det gäller själva kärnfrågan, hennes olovliga minutparkering, får hon nämligen tingsrätten med sig.
Det är visserligen ”ostridigt” att bilen saknade tillstånd för att få använda platser reserverade för rörelsehindrade, slår tingsrätten fast.
Men sedan hänvisar man till 11 kap. 9 § första stycket 7 trafikförordningen, som medger att fordon under vissa förutsättningar får stannas eller parkeras trots parkeringsförbud, när de används för transport av sjuka eller rörelsehindrade.
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Högsta domstolen: ”Finns undantag”
Tingsrätten hänvisar till ett avgörande i Högsta domstolen 2014 (NJA 2014 s. 929) som framhåller att det här undantaget inte bara gäller ambulanser och liknande, utan även kan gälla privata transporter av rörelsehindrade personer.
”Av journalanteckningarna från sjukhuset framgår att kvinnans far var rullstolsburen. Tingsrätten anser därför att transporten avsåg en person med sådana rörelsehinder att undantagsbestämmelsen är tillämplig”, citerar Lexnova.
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Det var väl inget att tjafsa om?
Dessutom påpekar domstolen, om än på domstolsspråk, att det här var väl inte mycket att tjafsa om från Europarks sida.
Ingenting tyder på att parkeringen pågick längre än nödvändigt. Tvärtom framstår den som mycket kortvarig, menar tingsrätten som pekar på att p-bolagets kontroll bara var en minut lång.
”Parkeringen får därmed anses ha skett med iakttagande av särskild försiktighet”, konstaterar tingsrätten och avslår därmed Europarks krav i sin helhet.
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